Công nghệ biến đổi bản đồ tỷ phú thế giới năm 2025

Bản đồ tỷ phú thế giới năm 2025 ghi nhận những biến động mang tính kỷ lục, khi có những người giàu nhanh chưa từng có. Động lực cốt lõi đứng sau làn sóng này chính là nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) và các đột phá công nghệ liên quan.

Sự xuất hiện của nhóm tỷ phú AI mới

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt khi AI không chỉ là công cụ công nghệ mà trở thành nguồn tạo tỷ phú mới lớn nhất trong nhiều thập kỷ gần đây. Theo Forbes, hơn 50 nhân vật mới lọt vào danh sách tỷ phú toàn cầu trong năm 2025 có nguồn gốc tài sản gắn trực tiếp với AI - từ các startup xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn đến các nền tảng dữ liệu huấn luyện và hạ tầng tính toán.

Điểm nổi bật nhất không chỉ là số lượng, mà là tốc độ tích lũy tài sản, trong đó gần 70% các tỷ phú AI mới đạt ngưỡng khối tài sản khổng lồ trong chưa đầy 5 năm kể từ khi thành lập công ty. Điều này phá vỡ mọi kỷ lục của làn sóng công nghệ trước đây như Internet hay mạng xã hội, minh chứng cho khả năng mở rộng cực nhanh, chi phí biên thấp và mức độ tập trung giá trị cao của AI.

Trong nhóm tỷ phú mới, Edwin Chen, nhà sáng lập Surge AI, trở thành ví dụ tiêu biểu cho những người sáng lập công nghệ mới. Công ty của ông cung cấp dữ liệu huấn luyện và công cụ phát triển cho các mô hình AI hàng đầu, trở thành đối tác chiến lược của nhiều phòng thí nghiệm và tập đoàn công nghệ.

Đến cuối năm 2025, định giá Surge AI tăng vọt, đưa tài sản của Chen lên khoảng 18 tỷ USD, khiến ông trở thành một trong những tỷ phú AI mới giàu nhất thế giới. Ở Trung Quốc, Liang Wenfeng (Lương Văn Phong), người sáng lập DeepSeek, thể hiện cách một công ty AI mã nguồn mở có thể tạo giá trị lớn ngay cả khi bị hạn chế tiếp cận chip tiên tiến.

Lương Văn Phong, người sáng lập DeepSeek, vào nhóm tỷ phú mới với tài sản ước tính khoảng 11,5 tỷ USD. Ảnh: NYPost.

Bằng cách tập trung vào tối ưu thuật toán và hạ tầng dữ liệu hiệu quả, DeepSeek được giới đầu tư đánh giá cao và đưa ông Liang vào nhóm tỷ phú mới với tài sản ước tính khoảng 11,5 tỷ USD trong năm 2025.

Một hiện tượng đáng chú ý khác là sự tăng trưởng trong định giá của công ty Anthropic, khiến toàn bộ 7 nhà đồng sáng lập đều trở thành tỷ phú sau các vòng gọi vốn lớn trong giai đoạn 2024-2025. Sự kiện này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào tiềm năng dài hạn của các mô hình AI tạo sinh đang thống trị xu hướng công nghệ toàn cầu.

Các tỷ phú công nghệ lấn át ngành tài chính

Song song với sự xuất hiện của tầng lớp tỷ phú AI mới, các ông trùm công nghệ lâu năm cũng có sự bứt phá ngoạn mục về sự gia tăng tài sản trong năm 2025. Các nhà phân tích từ Financial Times và New York Post nhận định làn sóng đầu tư vào AI đã thêm hơn nửa nghìn tỷ USD vào khối tài sản của các tỷ phú công nghệ Mỹ, đưa tổng tài sản của nhóm này lên gần 2,5 nghìn tỷ USD.

Trong số này, Elon Musk tiếp tục củng cố vị thế người giàu nhất thế giới. Cuối năm 2025, khối tài sản ước tính của ông đã vượt xa ngưỡng 700 tỷ USD, thậm chí có thời điểm đạt khoảng 749 tỷ USD, một kỷ lục lịch sử sau khi phán quyết quan trọng của Tòa án Tối cao Delaware (Mỹ) khôi phục quyền chọn cổ phiếu trị giá lớn từ một gói đền bù trước đó. Sức mạnh tài sản của Musk không chỉ đến từ Tesla với AI trong xe tự lái và sản xuất, mà còn từ SpaceX - có mức định giá tăng mạnh - cùng xAI, công ty AI mà ông sáng lập nhằm cạnh tranh trong lĩnh vực AI tổng quát.

Với Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO của Nvidia, cũng có sự tăng trưởng đột phá khối tài sản nhờ nhu cầu chip AI tăng vọt từ thị trường. Theo Financial Times, tài sản của Huang tăng mạnh với vai trò trung tâm của Nvidia trong hạ tầng phần cứng cho AI, đưa công ty này trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất thế giới.

Trong khi đó, Larry Ellison, người đồng sáng lập Oracle, chứng kiến tài sản tăng trưởng đáng kể khi Oracle chuyển mình từ phần mềm doanh nghiệp truyền thống sang hạ tầng dữ liệu AI, đóng góp vào nhiều dự án quy mô lớn trong năm 2025, giúp ông một lần nữa trở thành nhân vật trung tâm trong giới tỷ phú công nghệ.

Tỷ phú Elon Musk tiếp tục củng cố vị thế người giàu nhất thế giới trong năm 2025. Ảnh: Reuters.

Thay đổi cấu trúc ngành và địa lý

Những biến động về tài sản này không chỉ là hiện tượng cá nhân, mà còn phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cấu trúc ngành nghề của giới siêu giàu. Trong năm 2025, ngành công nghệ - đặc biệt là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến AI và hạ tầng số - đã vượt qua ngành tài chính để trở thành ngành tạo ra nhiều tỷ phú nhất thế giới.

Trong năm 2025, khoảng 401 tỷ phú công nghệ sở hữu tổng tài sản ước tính 3,2 nghìn tỷ USD, chiếm tỷ trọng cao nhất trong danh sách toàn cầu. Về mặt địa lý, bảng xếp hạng Forbes 2025 khẳng định Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới với 902 tỷ phú, tăng mạnh so với các năm trước, tiếp theo là Trung Quốc với 516 tỷ phú, và Ấn Độ với 205 tỷ phú.

Những con số này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của các nền kinh tế công nghệ lớn nhất thế giới. Sự giàu có không còn chỉ tập trung ở các thành phố tài chính truyền thống như New York (Mỹ) hay London (Anh). Ở Mỹ, những trung tâm dữ liệu quy mô lớn ở các bang như Texas và Arizona đã thu hút một lượng lớn chuyên gia công nghệ và các tỷ phú mới gắn với AI, khiến các thành phố này trở thành “nhà máy mới” của nền kinh tế số.

Bên trong sự bùng nổ tài sản của giới tỷ phú là một làn sóng đầu tư hạ tầng AI quy mô chưa từng có. Trong năm 2025, các tập đoàn như Meta, Amazon, Alphabet và Microsoft đã chi hơn 300 tỷ USD cho việc xây dựng trung tâm dữ liệu, mở rộng năng lực điện toán đám mây và phát triển công nghệ AI.

Những khoản đầu tư này không chỉ thúc đẩy vốn hóa của các tập đoàn mà còn gián tiếp tạo ra thế hệ tỷ phú mới trong toàn bộ chuỗi cung ứng hạ tầng AI - từ sản xuất chip, làm mát, năng lượng cho đến bất động sản công nghiệp phục vụ dữ liệu.

Nhìn chung, năm 2025 không chỉ ghi nhận số lượng và quy mô tài sản tỷ phú đạt các kỷ lục mới mà còn phản ánh một xu hướng toàn cầu: AI và hạ tầng số đang tái định nghĩa bản đồ tài sản thế giới. Xu hướng này cũng sẽ là bước ngoặt lớn định hình hướng đi của nền kinh tế toàn cầu trong thập kỷ tới.