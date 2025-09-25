Thang cuốn "phản chủ" giữa LHQ: Ông Trump giận dữ, Nhà Trắng nghi có bàn tay phá hoại

Một sự cố thang cuốn xảy ra ngay khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania bước lên tại trụ sở Liên Hợp Quốc sáng thứ Ba tuần này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy thang cuốn đột ngột khựng lại, buộc ông Trump phải đứng nhìn quanh trong chốc lát trước khi bà Melania bắt đầu đi bộ lên bậc thang.

Ông Trump có mặt để phát biểu trước Đại hội đồng LHQ, và đã nhắc lại sự cố này nhiều lần trong bài diễn văn. “Tất cả những gì tôi nhận được từ Liên Hợp Quốc là một chiếc thang cuốn dừng lại ngay giữa chừng”, ông nói, đồng thời thêm rằng nếu không có thể lực tốt, Đệ nhất phu nhân có thể đã bị ngã.

Phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ, ông Stéphane Dujarric, giải thích rằng một người quay phim của Nhà Trắng đi lùi trên thang cuốn để ghi hình Tổng thống có thể đã vô tình kích hoạt cơ chế an toàn được tích hợp sẵn.

“Cơ chế này được thiết kế để ngăn chặn việc con người hay vật thể bị kẹt và cuốn vào bánh răng”, ông Dujarric cho biết. Ngay sau khi phái đoàn Mỹ lên đến tầng hai, kỹ thuật viên đã khởi động lại thang cuốn.

Đối với nhiều người trên mạng xã hội, đây chỉ là một đoạn clip ngắn, hài hước và vụn vặt. Nhưng với chính quyền Trump, sự cố này lại trở thành lý do để điều tra và đòi hỏi trừng phạt.

“Nếu có ai ở LHQ cố tình dừng thang cuốn khi Tổng thống và Đệ nhất phu nhân đang bước lên, người đó cần bị sa thải và điều tra ngay lập tức”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt viết trên X.

Một số nhân vật truyền thông cũng bày tỏ lo ngại về sự an toàn của ông Trump và phu nhân trong tình huống bất ngờ này. Jesse Watters, người dẫn chương trình “Jesse Watters Primetime” trên Fox News, nói: “Họ đã phá hoại ông ấy, và điều đó có thể gây nguy hiểm cho Đệ nhất phu nhân”.

Đến ngày 24/9, ông Trump yêu cầu mở cuộc điều tra sau khi khẳng định ông đối mặt với một “cuộc phá hoại 3 lần”.

Tổng thống cho biết ông đã trải qua “ba sự kiện rất nham hiểm”, bao gồm thang cuốn đột ngột dừng, máy nhắc chữ (teleprompter) bị trục trặc và sự cố âm thanh.

Viết trên mạng Truth Social hôm thứ Tư, ông Trump tuyên bố: “ĐIỀU SỈ NHỤC THẬT SỰ đã xảy ra tại Liên Hợp Quốc hôm qua – không phải một, không phải hai, mà là ba sự kiện cực kỳ nham hiểm! Trước hết, thang cuốn dẫn lên tầng chính nơi phát biểu bỗng phanh gấp và dừng hẳn. Nó dừng lại đột ngột. Thật đáng kinh ngạc là Melania và tôi không ngã nhào về phía trước, mặt đập vào những bậc thang thép sắc bén đó.

May mắn thay, cả hai chúng tôi đều nắm chặt tay vịn, nếu không thì đã là thảm họa. Đây rõ ràng là một hành động phá hoại, đúng như một bài viết trên tờ The London Times trước đó một ngày có nhắc rằng nhân viên LHQ từng ‘đùa cợt về việc tắt thang cuốn’. Những kẻ làm việc này phải bị bắt giữ!”.

Ông tiếp tục: “Sau đó, khi tôi đứng trước hàng triệu khán giả truyền hình trên khắp thế giới và các nhà lãnh đạo quan trọng trong hội trường, máy nhắc chữ của tôi không hoạt động. Nó tối thui hoàn toàn. Tôi lập tức nghĩ: ‘Đầu tiên là sự cố thang cuốn, giờ lại đến máy nhắc chữ. Đây rốt cuộc là nơi gì thế này?’ Tôi liền tiếp tục phát biểu mà không cần máy nhắc chữ, vốn chỉ hoạt động trở lại sau khoảng 15 phút. Tin tốt là bài phát biểu đã nhận được những lời khen ngợi tuyệt vời. Có lẽ họ trân trọng việc rất ít người có thể làm được điều mà tôi đã làm”.

Theo NYTimes