Ông Macron gọi điện “bắt đền” ông Trump ngay vỉa hè vì bị cảnh sát New York chặn đường

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị cảnh sát New York chặn lại khi định băng qua đường vì đoàn xe của Donald Trump. Ông sau đó gọi điện trêu ông Trump ngay trên vỉa hè, cuộc trò chuyện thân mật còn bàn về tình hình Gaza.

Ngay cả các Tổng thống cũng phải chịu cảnh kẹt xe phiền toái ở New York, như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trải qua vào tối muộn hôm đầu tuần này, khi một cảnh sát thành phố New York ngăn ông băng qua đường vì đoàn xe hộ tống của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, khác với hầu hết những người bị ảnh hưởng, ông Macron sau đó đã trực tiếp gọi cho ông Trump ngay từ vỉa hè để đùa về tình huống này, theo một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

“Tôi xin lỗi, thưa ngài Tổng thống, tôi thực sự rất xin lỗi”, một sĩ quan cảnh sát lúng túng nói với ông Macron, khi ông cùng các thành viên trong phái đoàn đang tìm cách băng qua đường.

“Hiện giờ mọi thứ đều bị chặn lại. Có một đoàn xe đang đến”, viên cảnh sát giải thích.

“Nếu ông không thấy đoàn xe, hãy để tôi qua. Tôi sẽ thương lượng với ông”, ông Macron hóm hỉnh đáp lại, ám chỉ những cuộc đàm phán mà ông và các nhà lãnh đạo khác sẽ tham gia trong tuần này tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York.

Bị buộc phải đứng chờ tại rào chắn, ông Macron liền gọi cho ông Trump.

“Đoán xem nào – tôi đang đứng chờ giữa đường vì mọi thứ đều bị phong tỏa vì ông”, ông Macron nói, áp điện thoại vào tai, đồng thời cho biết ông muốn có một cuộc trao đổi ngắn với ông Trump và Qatar về tình hình ở Gaza.

Một nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp xác nhận rằng ông Macron đã trò chuyện qua điện thoại với ông Trump khi đang đi bộ. Cuộc trò chuyện diễn ra ấm áp và thân thiện, đồng thời cho phép họ thảo luận về một số vấn đề quốc tế, nguồn tin nói thêm.

Theo Reuters