Nga phản ứng hài hước trước phát ngôn "hổ giấy" của ông Trump

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ nhận định của Donald Trump gọi Nga là “hổ giấy”, khẳng định Moscow vẫn đủ sức mạnh quân sự, kinh tế bất chấp trừng phạt của phương Tây.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ nhận định của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi gọi Nga là “hổ giấy”, đồng thời đùa rằng đất nước ông thường được ví như “gấu” hơn là bất kỳ loài vật nào khác.

Phát biểu hôm thứ Ba, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump nói rằng ông tin Kiev “đang ở vị thế để chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ”, nếu EU và NATO tiếp tục hỗ trợ. Nhà lãnh đạo Mỹ ví Nga như một “hổ giấy”, khẳng định Moscow đang gặp “rắc rối kinh tế LỚN” và đây là “thời điểm để Ukraine hành động”.

Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo kinh doanh RBK của Nga hôm 24/9, ông Peskov phản bác: “Nga không phải là hổ. Nga thường được gắn với hình ảnh con gấu. Trên đời không có cái gọi là ‘gấu giấy’, và Nga là một con gấu thực sự”, ông nói nửa đùa nửa thật.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết nền kinh tế Nga đã thích nghi với xung đột hiện nay và vẫn đảm bảo cung ứng đầy đủ trang thiết bị cho quân đội, dù thừa nhận đất nước đang đối mặt với một số “vấn đề” do các lệnh trừng phạt chưa từng có từ phương Tây.

Ông Peskov gọi ông Trump là một “doanh nhân”, cho rằng mục tiêu của ông chủ Nhà Trắng là buộc thế giới phải mua dầu khí Mỹ với giá cao hơn. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Tổng thống Vladimir Putin “rất coi trọng” nỗ lực hòa giải xung đột Ukraine của ông Trump, đồng thời mô tả mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo là “ấm áp”.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ vẫn diễn ra chậm chạp, ông Peskov lưu ý, vì Washington gắn việc khôi phục quan hệ song phương với tiến trình giải quyết khủng hoảng Ukraine. Ông khẳng định Moscow vẫn để ngỏ khả năng tìm kiếm giải pháp hòa bình, trong khi tình hình chiến trường của Ukraine đang ngày một xấu đi.

“Thực tế cho thấy những ai không muốn đàm phán hôm nay thì ngày mai hoặc ngày kia, vị thế của họ sẽ còn tệ hơn”, ông Peskov cảnh báo.

Theo Reuters, RT