Tổng giám đốc Công ty đồ hộp Hạ Long bị bắt

Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cùng 3 cán bộ kiểm soát chất lượng bị bắt khẩn cấp để điều tra vụ thu gom, bảo quản khoảng 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Hải Phòng.

Theo báo Bảo vệ Pháp luật, VKSND TP Hải Phòng vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đối với ông Trương Sỹ Toàn (SN 1969, Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long) cùng 3 cán bộ, nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng, để điều tra vụ 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại Hải Phòng.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp ông Trương Sỹ Toàn và 3 cấp dưới là Phạm Thị Thúy Lan – Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan – nhân viên quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào; và Lại Thị Thanh Hương – nhân viên bộ phận đầu vào Phòng Quản lý chất lượng.

Các bị can bị khởi tố trước đó. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Trước đó, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện hai ô tô vận chuyển hơn 1,27 tấn thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Số thịt này được đưa từ vùng có dịch đến các cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn để tiêu thụ.

Cơ quan công an đã bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977, trú tại phường An Biên, Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú tại xã Hà Nam, Hải Phòng) khi đang vận chuyển, mua bán số thịt lợn nói trên.

Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu thịt trên xe của hai đối tượng và trong các kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, lực lượng chức năng đã niêm phong 4 kho chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Đến ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Ngay sau đó, Công ty Đồ hộp Hạ Long giải trình công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định.

Đồ hộp Hạ Long còn cho biết đã thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Công ty Đồ hộp Hạ Long khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

Sau khi cơ quan chức năng phát hiện sự việc, loạt siêu thị lớn như Go!, WinMart, MM Mega Market, Kingfoodmart… đã nhanh chóng gỡ bỏ sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long khỏi kệ hàng và yêu cầu nhà cung cấp giải trình. Sự việc này đã ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của một thương hiệu lâu đời trong ngành thực phẩm chế biến.