Bất ngờ tại Nhà Trắng: Ông Trump thay ảnh ông Biden bằng… bút ký tự động trên “Đại lộ Danh vọng”

Ông Trump giới thiệu “Đại lộ Danh vọng Tổng thống” ở Nhà Trắng, gây tranh cãi khi ông Biden không có chân dung mà bị thay bằng ảnh...bút ký tự động.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa giới thiệu một “Đại lộ Danh vọng Tổng thống” (Presidential Walk of Fame) dọc theo hành lang nổi bật bên ngoài Cánh Tây Nhà Trắng.

“Đại lộ Danh vọng Tổng thống đã xuất hiện tại hành lang Colonnade của Cánh Tây”, trợ lý đặc biệt kiêm cố vấn truyền thông của Tổng thống, bà Margo Martin, viết trên X hôm 24/9, kèm theo đoạn video cho thấy loạt chân dung đen trắng của các đời Tổng thống trong khung mạ vàng treo dọc hành lang.

Tuy nhiên, một hình ảnh gây chú ý đặc biệt: cựu Tổng thống Joe Biden không có chân dung, mà thay bằng bức ảnh… một chiếc bút ký tự động (autopen).

CNN trước đó đưa tin ông Trump từng ám ảnh với việc ông Biden sử dụng autopen, và hồi tháng 6 ông đã ký một bản ghi nhớ yêu cầu điều tra hành vi này, viện dẫn tình trạng “suy giảm nhận thức” của ông Biden.

Thời điểm đó, ông Biden bác bỏ cáo buộc, tuyên bố: “Hãy để tôi nói rõ: Tôi là người đã đưa ra các quyết định trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Tôi là người ký các lệnh ân xá, sắc lệnh hành pháp, luật pháp và tuyên bố. Mọi ý kiến cho rằng tôi không làm điều đó là vô lý và sai sự thật”. Người phát ngôn của ông Biden hiện từ chối bình luận về việc ảnh chân dung của ông bị thay thế.

Trước đó, ông Trump từng gợi ý sẽ thay chân dung ông Biden bằng hình ảnh autopen. Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Daily Caller, khi được hỏi về chân dung ông Biden, ông Trump nói thẳng: “Chúng tôi sẽ treo một bức ảnh của autopen”.

Trong tuần này, các phóng viên Nhà Trắng nhận thấy một tấm banner mạ vàng đề dòng chữ “Presidential Walk of Fame” được treo phía trên những ô giấy nâu dán trên tường, chuẩn bị cho việc trưng bày.

Chris Meagher, cựu phó thư ký báo chí của ông Biden, đã châm biếm trên X: “Không ngừng ấn tượng trước việc Nhà Trắng của ông Trump luôn tập trung vào lời hứa từ ngày đầu là hạ giá cả và giúp các gia đình đỡ khó khăn — đúng là trang trí hành lang thật sự giải quyết được điều đó”.

Trong bản ghi nhớ hồi tháng 6, ông Trump yêu cầu cố vấn Nhà Trắng phối hợp với Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và các cơ quan khác điều tra liệu “có cá nhân nào cấu kết để đánh lừa công chúng về tình trạng tinh thần của ông Biden và vi hiến khi thực thi quyền lực của Tổng thống” hay không. Văn bản cũng yêu cầu làm rõ “mọi hoạt động nhằm che giấu công khai thông tin về sức khỏe thể chất và tinh thần của Biden” cũng như “bất kỳ thỏa thuận nào giữa các trợ lý của ông Biden để ngụy tạo và phủ nhận những đoạn video ghi lại sự suy giảm nhận thức của ông”.

Ngoài ra, ông Trump còn kêu gọi rà soát tất cả tài liệu chính sách mà Biden đã ký bằng autopen, bao gồm lệnh ân xá, sắc lệnh hành pháp, bản ghi nhớ tổng thống và các quyết định chính sách khác. Các cố vấn của Biden phủ nhận hoàn toàn việc che giấu tình trạng sức khỏe của ông trong những năm cuối nhiệm kỳ.

Phát biểu với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hồi tháng 3, ông Trump nhấn mạnh: “Tôi chưa bao giờ dùng autopen. Có thể chúng tôi dùng nó, ví dụ để ký thư cho một em nhỏ nào đó, vì nó mang tính tượng trưng… Nhưng dùng để ký ân xá và mọi thứ thì thật đáng xấu hổ”.

Đây không phải lần đầu ông Trump thay đổi trưng bày chân dung trong Nhà Trắng. Ông từng di dời ảnh của Barack Obama và George W. Bush, đồng thời thay thế chân dung cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton bằng ảnh chính mình.

Mùa hè này, ông Trump cũng bắt đầu “tái thiết” Vườn Hồng (Rose Garden) bằng việc lát đá cẩm thạch và gạch, lắp thêm đèn và hệ thống loa để tổ chức sự kiện. Không gian mới, được đặt tên “Câu lạc bộ Vườn Hồng” (Rose Garden Club), lấy cảm hứng từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, nơi ông Trump thường ăn tối ngoài trời vào cuối tuần.

Theo một quan chức Nhà Trắng, ông Trump dự kiến tổ chức bữa tiệc Rose Garden Club vào tối thứ Tư với sự tham dự của các thành viên nội các và cố vấn cấp cao, đồng thời cũng là dịp để các khách mời tận mắt chứng kiến phần bổ sung mới nhất tại hành lang Cánh Tây.

