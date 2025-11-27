Tesla đang chật vật để khắc phục tình trạng sụt giảm doanh số

Tesla đang phải đối mặt với áp lực doanh số tại ba thị trường ô tô lớn nhất thế giới: Châu Âu, Trung Quốc và Mỹ

Trong khi Giám đốc điều hành Elon Musk dành phần lớn thời gian trong năm để tập trung vào các dự án robot và gói thù lao 1 nghìn tỷ USD vừa được cổ đông thông qua, triển vọng kinh doanh cốt lõi của Tesla – mảng bán xe hơi – đang trở nên u ám.

Tesla đang phải đối mặt với áp lực doanh số tại ba thị trường ô tô lớn nhất thế giới: Châu Âu, Trung Quốc và Mỹ. Theo dữ liệu từ Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Châu Âu, doanh số xe điện của hãng tại châu lục này đã giảm 48,5% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái. Tính cả năm, doanh số khu vực này giảm khoảng 30%, trong khi doanh số xe điện toàn ngành lại tăng 26%.

Visible Alpha dự đoán tổng lượng xe giao toàn cầu của Tesla sẽ giảm 7% trong năm nay, sau mức giảm 1% vào năm 2024. Điều này xảy ra bất chấp kỷ lục giao hàng trong quý 3, được thúc đẩy bởi việc người tiêu dùng Mỹ chạy đua mua xe trước khi chính sách tín dụng thuế xe điện hết hạn vào ngày 30 tháng 9.

Kết quả yếu kém tại Châu Âu cho thấy không có dấu hiệu phục hồi nhanh chóng sau những bất ổn doanh số bắt đầu từ cuối năm ngoái, sau khi Musk công khai ca ngợi các nhân vật cực hữu, làm dấy lên làn sóng phản đối khắp khu vực. Dù Musk đã tương đối im lặng về chính trị trong những tháng gần đây, hoạt động kinh doanh của Tesla ở châu Âu vẫn chưa hồi phục, báo hiệu các vấn đề mang tính nền tảng hơn.

Đánh mất vị thế dẫn đầu tại châu Âu

Mới năm 2023, Model Y SUV của Tesla vẫn là mẫu xe bán chạy nhất thế giới, cả xe xăng lẫn xe điện. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, Tesla đang dần tụt hậu trên bảng xếp hạng doanh số khi các đối thủ đã tung ra một loạt xe điện cải tiến – thường có giá thấp hơn – trong khi dòng xe Tesla hạn chế dần trở nên lỗi thời.

Các vấn đề của Tesla trở nên gay gắt nhất ở Châu Âu, nơi có hơn một chục mẫu xe điện được bán với giá dưới 30.000 USD và nhiều mẫu khác sắp ra mắt. Một làn sóng các thương hiệu Trung Quốc, như BYD (đã bán 17.470 xe trong tháng 10, gấp đôi Tesla), đang gia nhập châu Âu với thiết kế bắt mắt và nhiều lựa chọn hơn.

Được biết, Volkswagen của Đức đã ghi nhận mức tăng doanh số xe điện 78,2% tính đến tháng 9 năm nay, đạt 522.600 chiếc, gấp ba lần doanh số của Tesla. Ferdinand Dudenhoeffer, người đứng đầu tổ chức tư vấn CAR, nhận định: "Vấn đề của Elon Musk không chỉ là xe hơi của chính ông ấy và các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Vấn đề của Elon Musk còn là việc người châu Âu đã bắt kịp hãng xe này".

Thách thức tại Trung Quốc và Mỹ

Tại Trung Quốc, doanh số và thị phần của Tesla cũng đang suy giảm, dù không quá mạnh như ở Châu Âu. Lượng xe giao của Tesla tại Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm vào tháng 10, giảm 35,8%. Tesla đang đối mặt với một loạt các thương hiệu Trung Quốc được hồi sinh, như Chery, cùng với những gương mặt mới như Xiaomi, với mẫu YU7 nhanh chóng nổi lên như một đối thủ của Model Y.

Tại Mỹ, doanh số Tesla tăng 18% trong tháng 9 do người mua gấp rút tận dụng khoản tín dụng thuế, nhưng đã đảo ngược xu hướng với mức giảm 24% trong tháng 10. Các giám đốc điều hành ô tô dự đoán thị trường xe điện sẽ tiếp tục trầm lắng.

Các nhà phân tích cho rằng Tesla cần một mẫu xe mới để vực dậy doanh số. Tuy nhiên, dường như không có bằng chứng về một mẫu xe mới nào dành cho người lái đang được phát triển, khi Musk đang chuyển trọng tâm sang robotaxi tự lái và robot hình người. Gói thù lao mới của Musk cũng không đòi hỏi sự tăng trưởng doanh số lớn, khi CEO có thể mở khóa khoản thưởng nếu Tesla đạt trung bình 1,2 triệu xe mỗi năm trong thập kỷ tới, thấp hơn khoảng nửa triệu xe so với doanh số năm 2024.