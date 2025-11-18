Tesla đẩy nhanh việc loại bỏ tất cả các bộ phận có nguồn gốc từ Trung Quốc

Tesla đặt mục tiêu chuyển đổi hoàn toàn các linh kiện còn lại do Trung Quốc sản xuất sang các linh kiện thay thế từ nước ngoài trong vòng 1-2 năm tới.

Tesla đang thực hiện các bước đi quyết liệt nhằm giảm sự phụ thuộc vào các linh kiện sản xuất tại Trung Quốc cho các phương tiện được lắp ráp tại Mỹ. Động thái này đưa Tesla gia nhập nhóm các nhà sản xuất ô tô lớn của Mỹ, như General Motors, đang tích cực dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc.

Theo các nguồn tin thân cận, Tesla đã bắt đầu thay thế một số bộ phận có nguồn gốc từ Trung Quốc bằng các lựa chọn thay thế được sản xuất ở các quốc gia khác. Quyết định ngừng sử dụng các nhà cung cấp Trung Quốc cho các phương tiện sản xuất tại Mỹ đã được Tesla đưa ra từ đầu năm nay, báo hiệu một chiến lược rộng lớn hơn nhằm đa dạng hóa nguồn cung.

Tesla và các đối tác đặt mục tiêu chuyển đổi toàn bộ các linh kiện còn lại "Made in China" sang các nhà cung cấp nước ngoài trong vòng một hoặc hai năm tới.

Thuế quan và bất ổn địa chính trị thúc đẩy thay đổi

Nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào linh kiện Trung Quốc của Tesla cho các xe sản xuất tại Mỹ đã bắt đầu từ những gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, chiến lược này đã trở nên cấp bách hơn trong năm nay sau khi Mỹ áp đặt các mức thuế quan lớn đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Việc này đã đẩy nhanh quyết tâm của Tesla trong việc loại bỏ các linh kiện có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Trung Quốc hiện vẫn là nhà sản xuất phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, bao gồm chip, pin và vật liệu thiết yếu. Nhiều linh kiện tại đây có giá thành phải chăng hơn nhờ quy mô sản xuất lớn, chi phí thấp và đồng tiền yếu.

Tuy nhiên, các giám đốc điều hành của Tesla đã phải đối mặt với thách thức trong việc điều hướng sự không chắc chắn do các mức thuế quan thay đổi trong cuộc xung đột thương mại Mỹ-Trung, khiến cho việc thiết lập một chiến lược định giá nhất quán trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc và Hà Lan về nguồn cung chip ô tô cũng thúc đẩy Tesla cân nhắc lại chiến lược tìm nguồn cung và tăng tốc đa dạng hóa.

Tác động đến doanh số EV sản xuất tại Thượng Hải

Việc dịch chuyển chuỗi cung ứng của Tesla diễn ra trong bối cảnh doanh số xe điện (EV) sản xuất tại Trung Quốc của hãng đã giảm mạnh trong tháng 10. Dữ liệu từ Hiệp hội Xe Khách Trung Quốc cho thấy mức giảm 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 61.497 chiếc, đảo ngược mức tăng nhẹ vào tháng 9. Sản lượng tại nhà máy Thượng Hải của Tesla, bao gồm cả xuất khẩu Model 3 và Model Y, thậm chí còn giảm sâu hơn, giảm 32,3% so với tháng 9.

Cần lưu ý rằng thị trường lớn nhất của Tesla là Mỹ, nơi tất cả các phương tiện bán ra đều được sản xuất tại các nhà máy Mỹ. Ngược lại, nhà máy Thượng Hải sản xuất ô tô chủ yếu bằng các linh kiện được tìm nguồn cung ứng tại địa phương và những xe này được phân phối khắp Trung Quốc hoặc xuất khẩu sang các khu vực khác như Châu Á và Châu Âu, chứ không được vận chuyển đến Mỹ.

Trong khi đó, General Motors gần đây cũng đã chỉ đạo hàng nghìn nhà cung cấp loại bỏ các linh kiện sản xuất tại Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng của họ, báo hiệu một sự thúc đẩy rộng rãi hơn trong ngành công nghiệp ô tô Mỹ nhằm giảm sự phụ thuộc vào các bộ phận Trung Quốc. Sự căng thẳng địa chính trị đã được nhấn mạnh khi Trung Quốc giới thiệu các hạn chế xuất khẩu đối với các vật liệu đất hiếm và nam châm cụ thể, những nguyên liệu quan trọng được sử dụng trong sản xuất xe điện.

Theo Interesting Engineering