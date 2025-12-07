Bất ngờ: Nhiều mẫu xe côn tay hot giảm giá để cạnh tranh xe máy điện

Nhiều mẫu xe côn tay phổ thông đang được giảm giá để thu hút khách hàng dịp cuối năm, cá biệt có xe giảm lên đến 10 triệu đồng.

Người Việt mua khoảng 209.000 xe máy điện trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng gần 100% so với cùng kỳ năm 2024 và có xu hướng tiếp tục tăng trong những tháng sau đó.

Thành tích này đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường xe máy điện lớn nhất thế giới nhưng cũng gây ra sức ép không nhỏ lên nhóm xe máy xăng. Ảnh hưởng rõ rệt nhất là phân khúc xe côn tay phổ thông, nơi nhiều mẫu xe phải giảm giá sâu để duy trì doanh số.

Dù mới ra mắt, Honda Winner R cũng phải thu hút khách hàng bằng cách giảm giá tại đại lý. Ảnh: Honda

Dù là mẫu xe mới ra mắt với nhiều cải tiến, Honda Winner R cũng phải hạ giá để thu hút khách hàng. Mẫu xe côn tay này được niêm yết với giá 46,16 - 50,56 triệu đồng cho 3 phiên bản. Tuy nhiên, tại một đại lý ủy quyền của Honda ở phường Gia Định (TP.HCM), giá bán thực tế của Winner R chỉ còn 44,56 - 48,96 triệu đồng, thấp hơn khoảng 1,5 - 2 triệu đồng so với niêm yết.

Thực tế, tình trạng bán dưới giá đề xuất đã có từ Winner X - thế hệ trước của mẫu xe này. Khách hàng mua mẫu xe côn tay của Honda thường xuyên nhận được ưu đãi từ hãng và đại lý, có lúc lên đến hơn 10 triệu đồng.

Suzuki Satria F150, mẫu côn tay nhập khẩu từng được nhiều người chơi xe ưa chuộng, cũng phải điều chỉnh giá để cạnh tranh. Dù giá đề xuất ở mức 53,49 triệu đồng, một cửa hàng tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang bán Satria F150 với giá 52,9 triệu đồng, thấp hơn khoảng 500.000 đồng so với niêm yết. Mức giảm không quá lớn nhưng đủ cho thấy các đại lý phải linh hoạt hơn về giá nếu muốn đẩy hàng trong bối cảnh khách hàng cân nhắc nhiều phân khúc xe thu hút hơn xe côn tay.

Ở nhóm sportbike, Yamaha R15 cũng đang được đại lý áp dụng ưu đãi mạnh. Mẫu xe này được giảm trực tiếp 10 triệu đồng, kèm quà tặng như mũ bảo hiểm fullface, đồng hồ hoặc giày mô tô. Hiện R15 có giá niêm yết từ 70 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, các phiên bản R15M và bản giới hạn Monster Energy hay kỷ niệm 60 năm MotoGP có giá 86 - 87 triệu đồng.

Yamaha Exciter 155 là mẫu xe côn tay phổ thông hiếm hoi được bán đúng giá đề xuất của hãng. Dù vậy, khách hàng mua xe vẫn được tặng một số phần quà để kích cầu. Ảnh: Yamaha.

Trong bối cảnh đó, Yamaha Exciter 155 là cái tên hiếm hoi vẫn giữ được giá. Khảo sát tại một đại lý Yamaha ở TP.HCM, các phiên bản Exciter vẫn bán đúng giá đề xuất, dao động từ 48 - 55,2 triệu đồng. Riêng bản xanh GP khá khan hàng, khách muốn mua phải chờ một thời gian, chứ không có sẵn xe tại đại lý.

Điều này cho thấy sức hút của Exciter vẫn đủ lớn, trong khi phần còn lại của phân khúc côn tay đang chật vật giữ thị phần trước làn sóng xe máy điện ngày càng mạnh.