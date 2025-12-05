Honda trình làng Vario 125 đời mới lột xác về thiết kế cho 'dân chơi', giá từ 38,6 triệu đồng

Trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn đến từ các mẫu xe máy điện, Honda vẫn kiên trì chiến lược làm mới dải sản phẩm xe tay ga sử dụng động cơ xăng, vốn là “gà đẻ trứng vàng” tại thị trường Đông Nam Á.

Sau các phiên bản mới của Air Blade, SH ở Việt Nam, liên doanh Honda tại Indonesia tiếp tục trình làng thế hệ mới của Honda Vario 125 - một trong những mẫu xe tay ga bán chạy nhất tại xứ vạn đảo.

Honda Vario 125 ra mắt tại Indonesia với thiết kế mới thể thao, góc cạnh và hiện đại hơn. Ảnh: Honda.

Ở thế hệ mới, Honda Vario 125 được thay đổi mạnh tay về ngoại hình. So với mẫu đang bán tại Việt Nam, bản mới có dáng vẻ khỏe khoắn, thể thao hơn, vẫn giữ kiểu dáng nhỏ gọn quen thuộc nhưng thêm nhiều đường nét sắc cạnh, nam tính.

Phần đầu xe tiếp tục sử dụng cụm đèn pha LED tạo hình quen thuộc nhưng kích thước lớn hơn, đồ họa hiện đại hơn. Dải LED định vị được làm mảnh, tách biệt với đèn báo rẽ đặt cao, kết hợp thêm các khe gió ở yếm trước, giúp mặt nạ trông dữ dằn và mang hơi hướng khí động học.

Hai bên thân xe xuất hiện nhiều đường gân nổi, tạo cảm giác cơ bắp hơn, gợi nhớ đàn anh Vario 160. Phần đuôi xe được tinh chỉnh cụm đèn hậu LED với đồ họa đơn giản, gọn gàng hơn, trong khi xi-nhan sau vẫn giữ phong cách tách rời quen thuộc, phù hợp kiểu dáng thể thao.

Thiết kế thân xe Honda Vario 125 mới với dàn áo góc cạnh, cụm đèn LED tạo hình chữ V và các đường gân nổi mang đến diện mạo thể thao, hiện đại hơn so với đời cũ. Ảnh: Honda.

Điểm nhấn lớn nhất ở lần nâng cấp này là sự xuất hiện của phiên bản Street hoàn toàn mới trong dòng Vario 125. Thay vì ghi-đông ốp nhựa, Vario 125 Street dùng tay lái trần, cụm đồng hồ đặt riêng phía trên cho cái nhìn cá tính hơn.

Về vận hành, Honda Vario 125 thế hệ mới vẫn sử dụng động cơ xăng eSP, dung tích 125 cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,9 lít/100 km (tương đương 51,7 km/lít) trong điều kiện tiêu chuẩn.

Hệ thống phanh trên xe gồm phanh đĩa trước, phanh tang trống sau kết hợp công nghệ CBS. Điểm trừ là mẫu xe này vẫn chưa được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS - tính năng đang được nhiều khách hàng Việt Nam quan tâm trên xe tay ga.

Phiên bản Street dùng tay lái trần, mâm sơn màu nổi, hướng tới khách hàng trẻ thích phong cách đường phố. Ảnh: Honda.

Honda Vario 125 được trang bị cốp dưới yên dung tích 18 lít, kèm móc treo đồ và hộc chứa phía trước tích hợp cổng sạc USB Type-C. Bảng đồng hồ là màn hình kỹ thuật số hiển thị các thông số cơ bản như tốc độ, nhiên liệu, quãng đường và các đèn báo. Ở các phiên bản cao, xe có thêm khóa thông minh Smart Key và hệ thống Idling Stop (ISS).

Tại Indonesia, Honda Vario 125 2026 được phân phối với ba phiên bản, giá quy đổi dao động từ khoảng 38,6 đến 41,9 triệu đồng. Trong khi đó, tại Việt Nam, Honda vẫn bán Vario 125 đời cũ theo dạng xe nhập khẩu từ Indonesia với giá đề xuất khoảng 40,73 - 41,22 triệu đồng. Nếu được đưa về Việt Nam, Vario 125 2026 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Yamaha Freego (30,6 - 34,2 triệu đồng), Latte (38,1 - 38,9 triệu đồng) và với chính mẫu xe "anh em" Honda Air Blade 125 (42,2 - 47,8 triệu đồng).