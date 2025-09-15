Chủ tịch Tesla bảo vệ "hoạt động ngoài luồng" của Elon Musk

Trong bối cảnh CEO Elon Musk tiếp tục vấp phải chỉ trích vì dành quá nhiều thời gian cho các dự án bên ngoài, Chủ tịch Tesla, bà Robyn Denholm, đã lên tiếng bảo vệ. Bà cho rằng sự tham gia của Musk vào các công ty khác không phải là gánh nặng mà thực chất lại là động lực thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng của Tesla.

Phát biểu trên chương trình "Bloomberg Talks", bà Denholm giải thích việc Musk "dành năng lượng sáng tạo cho nhiều hoạt động bên ngoài" thực sự có lợi cho Tesla. Bà thừa nhận điều này có vẻ "kỳ quặc" nhưng sau 11 năm làm việc cùng nhau, bà tin rằng Tesla được hưởng lợi từ nguồn lực và động lực mà Musk mang về từ các dự án khác như SpaceX, Neuralink hay xAI.

Những nhận xét này được đưa ra khi hội đồng quản trị Tesla đề xuất một gói thù lao khổng lồ trị giá 1 nghìn tỷ USD cho Musk, nhằm khuyến khích ông đạt được các mục tiêu đầy tham vọng, bao gồm nâng giá trị vốn hóa của công ty lên 8,5 nghìn tỷ USD và bán được 12 triệu xe trong thập kỷ tới.

Tuy nhiên, có một lĩnh vực mà Tesla muốn Elon Musk hạn chế tham gia: chính trị. Hội đồng quản trị đã nêu rõ trong một tuyên bố ủy quyền rằng họ muốn "đảm bảo rằng sự tham gia của Musk vào lĩnh vực chính trị sẽ sớm kết thúc".

Bà Denholm cho rằng Musk có quyền tham gia chính trị với tư cách một công dân, nhưng nhấn mạnh "thời gian ông làm việc trong chính quyền đã qua". Bà nói rằng Musk hiện tại nên tập trung vào công ty. Tuy nhiên, quan điểm này vẫn có phần nhẹ nhàng hơn so với các nhà đầu tư và nhà phân tích khác, những người lo ngại sự dính líu của Musk vào chính trị đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và thương hiệu Tesla.

Phản ứng trái chiều từ giới đầu tư

Quan điểm của bà Denholm đối lập với nhiều nhà đầu tư và nhà phân tích. Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush Securities, một trong những người lạc quan nhất về Tesla, từng phát biểu trên X rằng hội đồng quản trị cần phải thiết lập "một số quy tắc cơ bản" cho Musk sau khi ông tuyên bố sẽ thành lập một đảng chính trị mới.

Ross Gerber, một nhà đầu tư ủng hộ Tesla từ những ngày đầu, thậm chí còn đi xa hơn khi cho rằng công ty cần một CEO khác.

"Với Tesla, mọi thứ thật đơn giản. Bạn sẽ có một hình ảnh khác của Tesla. Đó có thể là bất kỳ ai, bất kỳ CEO nào, một người ở vị trí trung gian, một người giao tiếp tuyệt vời, người giúp mọi người tập trung vào những gì Tesla thực sự làm," Gerber nói. Ông tin rằng Tesla cần phải tách biệt bản sắc của mình khỏi cá nhân Musk.

Việc bà Denholm bảo vệ Musk cho thấy hội đồng quản trị Tesla vẫn tin tưởng vào tầm nhìn và khả năng lãnh đạo của ông, bất chấp những lo ngại về sự phân tán năng lượng. Tuy nhiên, với một thương hiệu gắn liền chặt chẽ với tên tuổi của một cá nhân như Tesla, việc tìm cách cân bằng giữa sự sáng tạo cá nhân của Musk và lợi ích chung của công ty vẫn là một thách thức lớn.

