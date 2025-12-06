Thế chỗ Outlander, Mitsubishi Destinator liệu có thể thành công như Xpander và Xforce?

Thế chỗ Outlander ở phân khúc C-SUV, Mitsubishi Destinator bước vào thị trường với cấu hình 7 chỗ, nhiều công nghệ và mức giá “kẹp giữa” các đối thủ. Dù vậy, khả năng nào để Destinator trở thành “Xpander thứ hai” của hãng xe Nhật tại Việt Nam?

Sau khi Outlander chính thức khép lại vòng đời tại Việt Nam, Mitsubishi cần một cái tên mới để giữ chỗ ở phân khúc CUV/SUV cỡ C. Destinator được chọn để thay vào vị trí đó, đồng thời gánh thêm nhiệm vụ khó hơn: nối dài mạch thành công mà Xpander và Xforce đã tạo ra cho hãng xe Nhật trong vài năm gần đây.

Tân binh này vì thế không chỉ đơn thuần là một mẫu xe mới, mà còn là phép thử quan trọng cho chiến lược sản phẩm của Mitsubishi ở tầm giá 700 - 900 triệu đồng.

Mitsubishi Destinator có gì thu hút?

Tương tự Xpander và Xforce, Destinator là sản phẩm dành riêng cho thị trường Đông Nam Á, được xây dựng trên nguyên mẫu DST Concept. Tại Việt Nam, mẫu xe này được phân phối với hai phiên bản Premium và Ultimate, giá niêm yết 780 - 855 triệu đồng.

Mitsubishi Destinator thay thế Outlander, cạnh tranh trực tiếp Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson ở phân khúc C-SUV. Ảnh: Mitsubishi.

Với cách đặt giá này, Destinator nằm đúng giữa nhóm đối thủ Mazda CX-5 (749 - 979 triệu đồng), Ford Territory (762 - 896 triệu đồng), Hyundai Tucson (769 - 989 triệu đồng). Ở chiều hướng khác, mẫu xe của Mitsubishi có giá thấp hơn đáng kể khi đặt cạnh Honda CR-V (1,029 - 1,259 tỷ đồng), Peugeot 5008 (1,099 - 1,319 tỷ đồng) hay Subaru Forester (1,299 - 1,399 tỷ đồng).

Về thiết kế, Destinator như bản “phóng lớn” của Xforce với chất SUV rõ nét hơn. Xe dùng ngôn ngữ Dynamic Shield, đèn trước và sau đều LED, lưới tản nhiệt tối màu. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.680 x 1.840 x 1.780 mm, chiều dài cơ sở 2.815 mm và khoảng sáng gầm 214 mm. Dù kích thước tổng thể thuộc nhóm crossover cỡ C, trục cơ sở của Destinator lại ngang ngửa nhiều mẫu SUV hạng D như Hyundai Santa Fe hay KIA Sorento.

Bên trong, Destinator giữ phong cách thực dụng kiểu Nhật nhưng thêm chi tiết hiện đại. Vô-lăng thiết kế mới, phía sau là màn hình đa thông tin 8 inch. Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Một số tiện nghi đáng chú ý gồm dàn âm thanh 8 loa Yamaha, điều hòa tự động hai vùng, phanh tay điện tử, đèn viền 64 màu và các cổng sạc Type C.

Tân binh này nhắm khá rõ vào khách hàng gia đình khi có hàng ghế thứ hai rộng rãi, đi kèm bệ tỳ tay và khay để đồ sau lưng ghế trước, trang bị hiếm gặp trên xe phổ thông. Hàng ghế thứ ba theo kiểu 5+2, phù hợp trẻ em hoặc người lớn đi quãng ngắn nhưng vẫn có cửa gió riêng.

Khoang nội thất hướng tới khách hàng gia đình, với cấu hình 5+2, màn hình trung tâm 12,3 inch và nhiều tiện nghi hiện đại. Ảnh: Mitsubishi.

Cung cấp sức mạnh cho Destinator là động cơ xăng 1.5 lít tăng áp, công suất 161 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Xe có 5 chế độ lái: Normal, Wet, Gravel, Mud và Tarmac.

Về an toàn, Destinator được trang bị nhiều tính năng ngay từ bản tiêu chuẩn. Xe có cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát vào cua chủ động. Bản Ultimate bổ sung ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn, phanh tự động giảm thiểu va chạm phía trước, camera 360 độ và cảm biến áp suất lốp. Mức công nghệ này đặt Destinator ngang, thậm chí nhỉnh hơn một số bản trung cấp của các đối thủ Nhật, Hàn.

Liệu có trở thành “Xpander thứ hai”?

Trong nhiều năm qua, Xpander là con gà đẻ trứng vàng của Mitsubishi khi chiếm ngôi đầu phân khúc MPV cỡ nhỏ và thường xuyên góp mặt trong nhóm xe bán chạy nhất thị trường.

Xforce tuy mới xuất hiện nhưng nhanh chóng chiếm thị phần lớn ở nhóm SUV đô thị. Hai mẫu xe này giúp hình ảnh Mitsubishi trong mắt khách Việt trẻ hơn, thực dụng nhưng không cũ kỹ, tạo nền tảng thuận lợi để giới thiệu thêm một mẫu C-SUV 7 chỗ.

Khác với Xpander và Xforce, Mitsubishi Destinator phải chen chân vào phân khúc C-SUV đã chật kín những cái tên quen thuộc như CX-5, Tucson, Territory hay CR-V. Ảnh: Mitsubishi.

Tuy nhiên, bối cảnh của Destinator khác hẳn hai mẫu xe kể trên. Xpander bùng nổ ở thời điểm phân khúc MPV dưới 700 triệu đồng gần như bỏ trống, ít đối thủ mạnh. Xforce bước vào nhóm B-SUV khi chưa có mẫu nào áp đảo tuyệt đối và phần lớn có giá cao hơn Xforce. Ngược lại, phân khúc C-SUV hiện đã dày đặc những cái tên quen thuộc như CX-5, Tucson, Territory, CR-V, cùng tệp khách trung thành.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), sau 10 tháng đã qua của năm 2025, Mazda CX-5 và Ford Territory đạt doanh số lũy kế lần lượt là 12.900 xe và 9.585 xe. Đến mẫu xe xếp thứ tư trong phân khúc là Honda CR-V cũng đạt mốc gần 4.900 xe. Do đó, cuộc chiến của Destinator không hề dễ dàng khi phải đối đầu trực diện với các mẫu xe đã ăn sâu vào tâm trí người dùng, chứ không đơn thuần là lấp đầy khoảng trống có sẵn.

Thêm vào đó, mức giá niêm yết khởi điểm 780 triệu đồng của Destinator cao hơn các mẫu xe ăn khách như CX-5 (từ 749 triệu đồng), Territory (từ 762 triệu đồng). Ngay cả khi Destinator được ưu đãi còn 739 triệu đồng trong tháng 12 này, các mẫu xe đối thủ cũng đã được khuyến mãi từ trước, cá biệt CX-5 được giảm về dưới 700 triệu đồng.

Ở tầm này, khách hàng có thể chọn một C-SUV Nhật, Hàn đã khẳng định tên tuổi, hoặc cố thêm để tiếp cận các mẫu SUV hạng D. Vì vậy, Destinator phải thuyết phục người dùng không chỉ bằng thông số, mà cả ở cảm giác vận hành, chi phí sử dụng và giá trị bán lại sau này. Đây là những yếu tố chỉ có thể kiểm chứng sau một thời gian đủ dài, thông qua trải nghiệm thực tế.

Giá khởi điểm 780 triệu đồng đặt Destinator ở thế khó khi CX-5, Territory có niêm yết thấp hơn và thường xuyên được giảm mạnh, thậm chí có thời điểm kéo giá CX-5 xuống dưới mốc 700 triệu đồng. Ảnh: Mazda.

Trong kịch bản đó, Destinator có thể không tạo ra “cơn sốt” như Xpander từng làm, nhưng đủ sức trở thành trụ cột mới của Mitsubishi ở dải giá trên 700 triệu đồng. Sự kết hợp giữa giá bán vừa tầm, cấu hình 7 chỗ, trang bị công nghệ dày và đà tâm lý tích cực dành cho thương hiệu là nền tảng để Destinator từng bước khẳng định chỗ đứng trong phân khúc C-SUV.