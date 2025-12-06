Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Khoa học - Công nghệ

Mobile Chuyển đổi số Internet Xe

Thế chỗ Outlander, Mitsubishi Destinator liệu có thể thành công như Xpander và Xforce?

Thượng Tâm
Thượng Tâm
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Thế chỗ Outlander ở phân khúc C-SUV, Mitsubishi Destinator bước vào thị trường với cấu hình 7 chỗ, nhiều công nghệ và mức giá “kẹp giữa” các đối thủ. Dù vậy, khả năng nào để Destinator trở thành “Xpander thứ hai” của hãng xe Nhật tại Việt Nam?

Sau khi Outlander chính thức khép lại vòng đời tại Việt Nam, Mitsubishi cần một cái tên mới để giữ chỗ ở phân khúc CUV/SUV cỡ C. Destinator được chọn để thay vào vị trí đó, đồng thời gánh thêm nhiệm vụ khó hơn: nối dài mạch thành công mà Xpander và Xforce đã tạo ra cho hãng xe Nhật trong vài năm gần đây.

Tân binh này vì thế không chỉ đơn thuần là một mẫu xe mới, mà còn là phép thử quan trọng cho chiến lược sản phẩm của Mitsubishi ở tầm giá 700 - 900 triệu đồng.

Mitsubishi Destinator có gì thu hút?

Tương tự Xpander và Xforce, Destinator là sản phẩm dành riêng cho thị trường Đông Nam Á, được xây dựng trên nguyên mẫu DST Concept. Tại Việt Nam, mẫu xe này được phân phối với hai phiên bản Premium và Ultimate, giá niêm yết 780 - 855 triệu đồng.

Thế chỗ Outlander, Mitsubishi Destinator liệu có tiếp nối thành công của Xpander và Xforce ảnh 2.jpg
Mitsubishi Destinator thay thế Outlander, cạnh tranh trực tiếp Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson ở phân khúc C-SUV. Ảnh: Mitsubishi.

Với cách đặt giá này, Destinator nằm đúng giữa nhóm đối thủ Mazda CX-5 (749 - 979 triệu đồng), Ford Territory (762 - 896 triệu đồng), Hyundai Tucson (769 - 989 triệu đồng). Ở chiều hướng khác, mẫu xe của Mitsubishi có giá thấp hơn đáng kể khi đặt cạnh Honda CR-V (1,029 - 1,259 tỷ đồng), Peugeot 5008 (1,099 - 1,319 tỷ đồng) hay Subaru Forester (1,299 - 1,399 tỷ đồng).

Về thiết kế, Destinator như bản “phóng lớn” của Xforce với chất SUV rõ nét hơn. Xe dùng ngôn ngữ Dynamic Shield, đèn trước và sau đều LED, lưới tản nhiệt tối màu. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.680 x 1.840 x 1.780 mm, chiều dài cơ sở 2.815 mm và khoảng sáng gầm 214 mm. Dù kích thước tổng thể thuộc nhóm crossover cỡ C, trục cơ sở của Destinator lại ngang ngửa nhiều mẫu SUV hạng D như Hyundai Santa Fe hay KIA Sorento.

Bên trong, Destinator giữ phong cách thực dụng kiểu Nhật nhưng thêm chi tiết hiện đại. Vô-lăng thiết kế mới, phía sau là màn hình đa thông tin 8 inch. Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Một số tiện nghi đáng chú ý gồm dàn âm thanh 8 loa Yamaha, điều hòa tự động hai vùng, phanh tay điện tử, đèn viền 64 màu và các cổng sạc Type C.

Tân binh này nhắm khá rõ vào khách hàng gia đình khi có hàng ghế thứ hai rộng rãi, đi kèm bệ tỳ tay và khay để đồ sau lưng ghế trước, trang bị hiếm gặp trên xe phổ thông. Hàng ghế thứ ba theo kiểu 5+2, phù hợp trẻ em hoặc người lớn đi quãng ngắn nhưng vẫn có cửa gió riêng.

Thế chỗ Outlander, Mitsubishi Destinator liệu có tiếp nối thành công của Xpander và Xforce ảnh 5.jpg
Khoang nội thất hướng tới khách hàng gia đình, với cấu hình 5+2, màn hình trung tâm 12,3 inch và nhiều tiện nghi hiện đại. Ảnh: Mitsubishi.

Cung cấp sức mạnh cho Destinator là động cơ xăng 1.5 lít tăng áp, công suất 161 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Xe có 5 chế độ lái: Normal, Wet, Gravel, Mud và Tarmac.

Về an toàn, Destinator được trang bị nhiều tính năng ngay từ bản tiêu chuẩn. Xe có cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát vào cua chủ động. Bản Ultimate bổ sung ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn, phanh tự động giảm thiểu va chạm phía trước, camera 360 độ và cảm biến áp suất lốp. Mức công nghệ này đặt Destinator ngang, thậm chí nhỉnh hơn một số bản trung cấp của các đối thủ Nhật, Hàn.

Liệu có trở thành “Xpander thứ hai”?

Trong nhiều năm qua, Xpander là con gà đẻ trứng vàng của Mitsubishi khi chiếm ngôi đầu phân khúc MPV cỡ nhỏ và thường xuyên góp mặt trong nhóm xe bán chạy nhất thị trường.

Xforce tuy mới xuất hiện nhưng nhanh chóng chiếm thị phần lớn ở nhóm SUV đô thị. Hai mẫu xe này giúp hình ảnh Mitsubishi trong mắt khách Việt trẻ hơn, thực dụng nhưng không cũ kỹ, tạo nền tảng thuận lợi để giới thiệu thêm một mẫu C-SUV 7 chỗ.

Thế chỗ Outlander, Mitsubishi Destinator liệu có tiếp nối thành công của Xpander và Xforce ảnh 4.jpg
Khác với Xpander và Xforce, Mitsubishi Destinator phải chen chân vào phân khúc C-SUV đã chật kín những cái tên quen thuộc như CX-5, Tucson, Territory hay CR-V. Ảnh: Mitsubishi.

Tuy nhiên, bối cảnh của Destinator khác hẳn hai mẫu xe kể trên. Xpander bùng nổ ở thời điểm phân khúc MPV dưới 700 triệu đồng gần như bỏ trống, ít đối thủ mạnh. Xforce bước vào nhóm B-SUV khi chưa có mẫu nào áp đảo tuyệt đối và phần lớn có giá cao hơn Xforce. Ngược lại, phân khúc C-SUV hiện đã dày đặc những cái tên quen thuộc như CX-5, Tucson, Territory, CR-V, cùng tệp khách trung thành.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), sau 10 tháng đã qua của năm 2025, Mazda CX-5 và Ford Territory đạt doanh số lũy kế lần lượt là 12.900 xe và 9.585 xe. Đến mẫu xe xếp thứ tư trong phân khúc là Honda CR-V cũng đạt mốc gần 4.900 xe. Do đó, cuộc chiến của Destinator không hề dễ dàng khi phải đối đầu trực diện với các mẫu xe đã ăn sâu vào tâm trí người dùng, chứ không đơn thuần là lấp đầy khoảng trống có sẵn.

Thêm vào đó, mức giá niêm yết khởi điểm 780 triệu đồng của Destinator cao hơn các mẫu xe ăn khách như CX-5 (từ 749 triệu đồng), Territory (từ 762 triệu đồng). Ngay cả khi Destinator được ưu đãi còn 739 triệu đồng trong tháng 12 này, các mẫu xe đối thủ cũng đã được khuyến mãi từ trước, cá biệt CX-5 được giảm về dưới 700 triệu đồng.

Ở tầm này, khách hàng có thể chọn một C-SUV Nhật, Hàn đã khẳng định tên tuổi, hoặc cố thêm để tiếp cận các mẫu SUV hạng D. Vì vậy, Destinator phải thuyết phục người dùng không chỉ bằng thông số, mà cả ở cảm giác vận hành, chi phí sử dụng và giá trị bán lại sau này. Đây là những yếu tố chỉ có thể kiểm chứng sau một thời gian đủ dài, thông qua trải nghiệm thực tế.

Thế chỗ Outlander, Mitsubishi Destinator liệu có tiếp nối thành công của Xpander và Xforce ảnh 8.jpg
Giá khởi điểm 780 triệu đồng đặt Destinator ở thế khó khi CX-5, Territory có niêm yết thấp hơn và thường xuyên được giảm mạnh, thậm chí có thời điểm kéo giá CX-5 xuống dưới mốc 700 triệu đồng. Ảnh: Mazda.

Trong kịch bản đó, Destinator có thể không tạo ra “cơn sốt” như Xpander từng làm, nhưng đủ sức trở thành trụ cột mới của Mitsubishi ở dải giá trên 700 triệu đồng. Sự kết hợp giữa giá bán vừa tầm, cấu hình 7 chỗ, trang bị công nghệ dày và đà tâm lý tích cực dành cho thương hiệu là nền tảng để Destinator từng bước khẳng định chỗ đứng trong phân khúc C-SUV.

Từ khoá:

Mitsubishi Destinator Mitsubishi Destinator SUV 7 chỗ Xpander

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Danh sách tên miền “.vn”giải phóng về trạng thái tự do được công bố trên website tenmien.vn

Tin vui cho người săn tên miền đẹp

Lần đầu tiên, VNNIC công bố dữ liệu tên miền .vn hết hạn theo thời gian thực, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận những tên miền tái sinh hiệu quả hơn, phục vụ xây dựng thương hiệu và mở rộng hiện diện số.

Bộ GDĐT yêu cầu giao diện SGK điện tử phải tối ưu cho từng thiết bị, bảo đảm yếu tố thị giác.

SGK điện tử không được chèn quảng cáo, gợi ý mua sắm

Dự thảo Thông tư về sách giáo khoa điện tử quy định giao diện sách phải được hiển thị tối ưu trên mọi loại thiết bị, tuyệt đối không chèn quảng cáo, không có nội dung kinh doanh, gợi ý mua sắm hay giới thiệu tài liệu bên ngoài.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh.

ĐBQH: Dữ liệu công phải là tài sản quốc gia

Đại biểu quốc hội Nguyễn Tâm Hùng đề nghị bổ sung điều khoản xác định rằng dữ liệu công là tài sản quốc gia và thúc đẩy việc mở, chia sẻ dữ liệu không thuộc danh mục bí mật Nhà nước. Dữ liệu cá nhân phải bảo mật.

4 “điểm nghẽn” cần gỡ ngay để kinh tế số tăng tốc

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng 14 4 “điểm nghẽn” cần gỡ ngay để kinh tế số tăng tốc

Kinh tế số bứt phá nhưng cũng đối mặt nhiều điểm nghẽn do thiếu nhân lực chất lượng cao, hạ tầng chưa theo kịp, doanh nghiệp nhỏ khó chuyển đổi số, phụ thuộc vào nền tảng ngoại. Gỡ được các nút thắt này, kinh tế số sẽ giữ đà tăng tốc.