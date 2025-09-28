Ra mắt xe CLA EV chạy 866 km, Mercedes thách thức Tesla và các hãng xe điện

Mercedes đã tung ra mẫu xe điện CLA EV tại thị trường Trung Quốc với thời lượng pin chạy tới 866 km, trang bị công nghệ hiện đại, và mức giá cạnh tranh. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm giành thị phần trước Tesla Model 3.

Tầm hoạt động “khủng” – lợi thế cạnh tranh lớn

Mẫu Mercedes CLA EV được xây dựng trên cấu trúc khung gầm MMA (Mercedes-Benz Modula Architecture) mới, ứng dụng cấu trúc điện 800V cùng hộp số 2 cấp, cho phép sạc siêu nhanh và tối ưu hiệu suất vận hành. Điểm nhấn lớn nhất là quãng đường di chuyển đạt 866 km theo chuẩn CLTC (quy trình thử nghiệm xe hạng nhẹ quốc gia của Trung Quốc) – một con số ấn tượng, vượt xa Tesla Model 3 (715 km) và cả nhiều mẫu sedan điện cùng phân khúc.

Trong bối cảnh tâm lý “nỗi lo pin” vẫn là rào cản lớn nhất với người dùng xe điện, Mercedes rõ ràng đang gửi đi thông điệp mạnh mẽ: hãng sẵn sàng cạnh tranh trực diện bằng công nghệ pin và hiệu suất.

Những ưu thế nổi trội

Về ngoại thất, CLA EV duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Mercedes với logo ngôi sao ba cánh nổi bật, lưới tản nhiệt kín, cụm đèn LED chạy xuyên liền mạch. Tuy nhiên, so với phiên bản toàn cầu, xe được tinh chỉnh để phù hợp với thị hiếu Trung Quốc.

Đáng chú ý, chiều dài trục cơ sở tăng thêm 40 mm, đạt 2.830 mm, giúp không gian khoang lái rộng rãi hơn – yếu tố được khách hàng Trung Quốc coi trọng. Đây là điểm mà Tesla Model 3, với trục cơ sở 2.875 mm nhưng không gian sau khá hạn chế, thường bị chê bai.

Khoang lái của Mercedes CLA EV được cho là có ưu điểm vượt trội. Ảnh: Toutiao.



Khoang lái CLA EV nổi bật với hệ điều hành MB.OS hoàn toàn mới, sử dụng chip Snapdragon 8295 mạnh mẽ, hỗ trợ AI và học thói quen người lái. Phiên bản cao cấp được trang bị thêm màn hình phụ 14 inch phía trước ghế hành khách, tăng trải nghiệm giải trí và kết nối.

Đặc biệt, Mercedes tích hợp trợ lý ảo AI, có khả năng hiểu ngữ cảnh và đưa ra gợi ý thông minh, thay vì chỉ phản hồi theo lệnh cơ học như trên nhiều mẫu xe điện khác. Đây là bước đi cho thấy hãng muốn biến xe điện thành một “thiết bị thông minh di động”, thay vì chỉ là phương tiện di chuyển.

CLA EV có hai phiên bản. Bản tiêu chuẩn hỗ trợ lái tự động trên cao tốc (tương tự tính năng Navigate on Autopilot của Tesla). Trong khi đó, bản cao cấp hơn bổ sung tính năng NOA (hỗ trợ lái tự động) trong đô thị – điều mà Tesla hiện chưa triển khai chính thức ở Trung Quốc do rào cản pháp lý.

Nếu được cấp phép, đây sẽ là lợi thế lớn, bởi người dùng tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến vốn quan tâm nhiều đến hỗ trợ lái trong môi trường đô thị phức tạp hơn là đường cao tốc.

Mercedes CLA EV có giá khởi điểm từ 259 ngàn – 299 ngàn NDT (khoảng 890 triệu – 1,03 tỷ đồng). Mức giá này được tính toán rất kỹ: thấp hơn Mercedes C-Class bản xăng, nhưng ngang ngửa Tesla Model 3 (231 ngàn – 296 ngàn NDT) và Polestar 2 (250 – 300 ngàn NDT).

Điều này cho thấy Mercedes không muốn định vị CLA EV ở phân khúc cao cấp biệt lập, mà trực tiếp bước vào “chiến trường giá” – nơi Tesla vốn dẫn đầu nhờ chính sách giảm giá liên tục. Với mức giá cạnh tranh CLA EV hy vọng “phá vỡ” thế độc quyền của Model 3.

Với ưu thế về thời lượng pin và mức giá cạnh tranh CLA EV hy vọng “phá vỡ” thế độc quyền của Model 3 trong dòng sedan điện ở thị trường Trung Quốc. Ảnh: Toutiao.



Cuộc chiến mới trên thị trường xe điện Trung Quốc

Trung Quốc hiện là thị trường xe điện lớn nhất thế giới, chiếm hơn 60% doanh số toàn cầu năm 2024. Tesla Model 3 và Model Y vẫn bán chạy, nhưng thị phần ngày càng bị chia nhỏ bởi các hãng nội địa như BYD, NIO, XPeng, Li Auto, và giờ là Mercedes.

Sự xuất hiện của CLA EV đánh dấu bước chuyển mình quan trọng: từ nay, Mercedes không chỉ cạnh tranh bằng thương hiệu “sang trọng kiểu Đức”, mà còn sẵn sàng đối đầu Tesla và các hãng xe nội địa ở cả hiệu suất, công nghệ và giá bán.

Với CLA EV, Mercedes đã tung ra một mẫu sedan điện kết hợp giữa tầm hoạt động vượt trội, công nghệ AI hiện đại, cùng mức giá sát sườn Tesla Model 3. Trong bối cảnh thị trường Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt, đây là “quân bài chiến lược” giúp Mercedes giành lại thị phần từ Tesla và khẳng định vị thế trong kỷ nguyên xe điện.

Liệu CLA EV có thực sự tạo cú hích và thay đổi cán cân ở phân khúc sedan điện cỡ trung, hay sẽ chỉ là một “ngôi sao sáng” ngắn hạn trước sức ép từ các hãng xe Trung Quốc giá rẻ? Câu trả lời sẽ sớm rõ ràng khi doanh số chính thức được công bố trong những tháng tới.

Theo Toutiao