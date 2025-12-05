Ô tô điện nhỏ nhất của VinFast có mặt tại đại lý, giá 269 triệu đồng

Lô xe VinFast Minio Green đầu tiên đã về đến đại lý, chuẩn bị bàn giao đến khách hàng trong tháng 12 này.
VietTimes - Trung Quốc ra mắt robot quân sự có thể mô phỏng các động tác chiến đấu của binh lính; Sam Altman tham vọng đưa trung tâm dữ liệu AI lên vũ trụ;... là tin nóng công nghệ hôm nay.
Honda Vario 125 vừa được hãng xe Nhật Bản nâng cấp toàn diện với kiểu dáng thể thao, góc cạnh hơn, bổ sung phiên bản Street cá tính.
Lần đầu tiên, VNNIC công bố dữ liệu tên miền .vn hết hạn theo thời gian thực, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận những tên miền tái sinh hiệu quả hơn, phục vụ xây dựng thương hiệu và mở rộng hiện diện số.
Không chỉ hoàn thiện dải sản phẩm, Hyundai Santa Fe Hybrid được kỳ vọng trở thành “đòn bẩy” giúp mẫu xe Hàn lấy lại sức hút trước áp lực từ các đối thủ như Ford Everest, Toyota Fortuner.
VietTimes - Sạc điện không dây cho ô tô đạt hiệu suất 90%; Internet vệ tinh của Trung Quốc tuyên bố nhanh hơn Starlink gấp 5 lần;... là tin nóng công nghệ hôm nay.
Với việc bổ sung phiên bản giá rẻ cho dòng Innova Cross, Toyota không chỉ tiến sát nhóm MPV cỡ nhỏ vốn do Mitsubishi Xpander nắm giữ, mà còn nhắm thẳng đến nhóm MPV điện đang được ưa chuộng tại Việt Nam.
Công nghệ số trở thành động lực phát triển mới cho Tây Bắc khi những mô hình chuyển đổi số thành công và hệ sinh thái Make in VietNam mở ra hướng phát triển bền vững cho những vùng khó khăn, tạo nền tảng để địa phương bứt phá trong kỷ nguyên số.
Hai mẫu xe mới của VinFast gồm một sedan và một SUV nhiều khả năng thuộc phân khúc cỡ lớn, sử dụng động cơ lai xăng - điện.
iPhone 17e sắp loại bỏ tai thỏ"; 7-Eleven tiên phong thử nghiệm xe tải tự lái đường dài; Nhật Bản dự kiến áp thuế 20% đối với giao dịch tiền mã hóa... là tin nóng công nghệ hôm nay.
Dự thảo Thông tư về sách giáo khoa điện tử quy định giao diện sách phải được hiển thị tối ưu trên mọi loại thiết bị, tuyệt đối không chèn quảng cáo, không có nội dung kinh doanh, gợi ý mua sắm hay giới thiệu tài liệu bên ngoài.
VietTimes - NVIDIA phát hành AI lý luận mở đầu tiên cho xe tự lái; Micron đầu tư 9,6 tỷ USD xây nhà máy chip AI thế hệ mới tại Nhật Bản... là tin nóng công nghệ hôm nay.
Bộ Truyền thông Ấn Độ đã yêu cầu các nhà sản xuất điện thoại thông minh phải cài đặt sẵn một ứng dụng an ninh mạng do nhà nước sở hữu mà không thể xóa trên tất cả các thiết bị mới.
ChatGPT có thể hiển thị quảng dựa trên những gì chatbot ghi nhớ về người dùng.
Việc ra mắt Galaxy Z TriFold đánh dấu nỗ lực của Samsung trong việc bảo vệ thị phần khỏi các đối thủ Trung Quốc.
Đoàn chuyên gia IAEA làm việc với Việt Nam về 19 nội dung hạ tầng điện hạt nhân nhằm đánh giá toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân của Việt Nam. Đây là bước quan trọng trong lộ trình chuẩn bị cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
Đại biểu quốc hội Nguyễn Tâm Hùng đề nghị bổ sung điều khoản xác định rằng dữ liệu công là tài sản quốc gia và thúc đẩy việc mở, chia sẻ dữ liệu không thuộc danh mục bí mật Nhà nước. Dữ liệu cá nhân phải bảo mật.
Kinh tế số bứt phá nhưng cũng đối mặt nhiều điểm nghẽn do thiếu nhân lực chất lượng cao, hạ tầng chưa theo kịp, doanh nghiệp nhỏ khó chuyển đổi số, phụ thuộc vào nền tảng ngoại. Gỡ được các nút thắt này, kinh tế số sẽ giữ đà tăng tốc.
Mô hình Giáo dục STEM - Sở hữu trí tuệ - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần đầu được thực nghiệm tại lớp học phổ thông theo chuẩn WIPO, đánh dấu bước tiến quan trọng cho thấy khả năng tiếp cận và vận hành mô hình giáo dục tiên tiến thế giới.
Nền tảng mở khiến Android dễ bị virus, phần mềm gián điệp và tấn công mạng hơn so với iOS.
Các gã khổng lồ công nghệ như Alibaba và ByteDance đang huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) mới nhất của mình tại các trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á.