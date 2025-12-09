Chịu sức ép từ VinFast, loạt xe máy điện Nhật Bản giảm giá

Các mẫu xe máy điện đến từ Nhật Bản buộc phải tung chương trình ưu đãi để thu hút khách hàng trong bối cảnh bất lợi về giá và quãng đường di chuyển so với phần còn lại của thị trường.

Thị trường xe máy điện đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt khi năm 2026 đến gần. Lộ trình hạn chế xe máy sử dụng xăng tại các đô thị được xem là thời cơ để nhóm xe máy điện trỗi dậy, nhưng cũng kéo theo cuộc đua giảm giá giữa các hãng.

Trước sức ép từ VinFast và sự dịch chuyển của người dùng, ngay cả những “ông lớn” Nhật Bản như Yamaha, Honda cũng buộc phải tung ưu đãi mạnh cho xe máy điện.

Yamaha Neo's là mẫu xe được giảm giá sâu nhất trong nhóm xe máy điện hiện nay. Ảnh: Yamaha.

Trong nhóm xe máy điện Nhật, Yamaha Neo’s là mẫu đang được ưu đãi nhiều nhất. Xe có giá niêm yết 49,09 triệu đồng, nhưng hiện được hãng triển khai chương trình giảm 15 triệu đồng, kèm theo một số quà tặng tùy đại lý như phụ kiện, hỗ trợ chi phí làm giấy tờ hoặc khuyến mãi theo từng đợt riêng. Với mức ưu đãi này, số tiền người dùng phải chi thực tế chỉ còn khoảng 34 triệu đồng, dễ tiếp cận hơn đáng kể so với trước.

Honda cũng không đứng ngoài cuộc khi điều chỉnh giá cho mẫu xe máy điện ICON e:. Mẫu xe này có giá niêm yết 26,9 - 27,3 triệu đồng với tùy chọn thuê pin. Bước sang tháng 12, Honda áp dụng chương trình giảm tiền mặt 5 triệu đồng cho ICON e:, đưa giá thực tế xuống khoảng 21,9 - 22,3 triệu đồng. Một số đại lý kết hợp thêm ưu đãi như tặng phụ kiện, hỗ trợ phí đăng ký để hút khách trong giai đoạn cuối năm.

Cùng với Winner R, ICON e: là mẫu xe máy hiếm hoi của Honda được bán dưới giá niêm yết ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Minh Quân.

Sức ép khiến các hãng Nhật phải tung ưu đãi bắt nguồn từ đà tăng trưởng rất mạnh của VinFast trên mảng xe hai bánh.

Theo số liệu VinFast công bố, tính đến hết tháng 9/2025, hãng đã bán 234.536 xe máy và xe đạp điện, tăng 489% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số lũy kế của VinFast tăng vọt trong bối cảnh Hà Nội chuẩn bị hạn chế mô tô, xe máy sử dụng xăng vào khu vực nội đô từ 1/7/2026.

Bên cạnh sức ép từ VinFast, bản thân các mẫu xe máy điện Nhật cũng tồn tại một số bất lợi trong cuộc cạnh tranh.

Về quãng đường di chuyển, cả Yamaha Neo’s và Honda ICON e: thường chỉ cho tầm hoạt động mỗi lần sạc ở mức hơn 70 km trong điều kiện tiêu chuẩn, trong khi một số mẫu xe điện Việt Nam có thể đạt quãng đường hơn 100 km, tùy dòng xe và chế độ vận hành. Chênh lệch này khiến người dùng cân nhắc khi phải đi xa hoặc sử dụng xe với tần suất cao.

Chi phí pin cũng là rào cản đáng kể của các mẫu xe điện đến từ Nhật Bản. Hiện tại, Honda đang bán ICON e: với tùy chọn thuê pin, nếu muốn mua luôn pin, khách hàng cần chi khoảng 9,6 triệu đồng. Tương tự với Yamaha Neo’s, khách hàng muốn kéo dài quãng đường di chuyển lên hơn 140 km thì phải mua thêm 1 pin với giá 20 triệu đồng.

Việc VinFast ra mắt các mẫu xe máy điện có phạm vi di chuyển xa cùng mức giá dễ chịu khiến các mẫu xe đến từ Nhật Bản gặp khó khăn hơn khi tiếp cận khách hàng. Ảnh: Minh Quân.

Trong khi đó, mẫu xe đồng hạng là VinFast Evo Grand có giá niêm yết 21 triệu đồng nhưng đã bao gồm pin và có quãng đường di chuyển công bố lên đến hơn 200 km/lần sạc. Việc bỏ thêm một khoản tiền lớn cho pin khiến không ít khách hàng chùn bước, đặc biệt khi so với xe điện của VinFast, vốn có thế mạnh về mạng lưới trạm sạc.