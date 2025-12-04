Toyota Innova Cross ra mắt bản 'giá rẻ' 730 triệu đồng, cạnh tranh VinFast Limo Green

Với việc bổ sung phiên bản giá rẻ cho dòng Innova Cross, Toyota không chỉ tiến sát nhóm MPV cỡ nhỏ vốn do Mitsubishi Xpander nắm giữ, mà còn nhắm thẳng đến nhóm MPV điện đang được ưa chuộng tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường MPV dưới 1 tỷ đồng ngày càng chật chội, nơi xe xăng và xe điện cùng chen chân, sự xuất hiện của Toyota Innova Cross G cho thấy hãng xe Nhật đã bước vào giai đoạn điều chỉnh chiến lược.

Thay vì chỉ đứng ở nửa trên bảng giá với các phiên bản “full option”, Toyota đưa ra một cấu hình mang tính thực dụng nhiều hơn, nhắm đúng nhóm khách gia đình và khách chạy dịch vụ đề cao sự tiết kiệm nhưng vẫn muốn một mẫu xe rộng rãi, bền bỉ.

Toyota Innova Cross bản "giá rẻ" có gì?

Trước hết, Innova Cross G vẫn là một Innova Cross đúng nghĩa về nền tảng. Xe sử dụng khung gầm toàn cầu TNGA, cấu hình 8 chỗ như bản V, đồng thời giữ nguyên hệ truyền động với động cơ xăng dung tích 2.0 lít, công suất khoảng 172 mã lực, mô-men xoắn 205 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước.

Nhờ không bị “đụng” vào phần cốt lõi này, bản G vẫn hứa hẹn giữ được những yếu tố đặc trưng của Innova Cross là rộng rãi và dễ lái.

Để giảm gần 100 triệu đồng so với bản V, Toyota Innova Cross G đã bị cắt giảm khá nhiều ở trang bị. Ảnh: Toyota.

Để có được mức giá 730 triệu đồng (giảm gần 100 triệu so với bản V), Innova Cross G đã bị cắt đi một số trang bị. Ở ngoại thất, Innova Cross bản "giá rẻ" vẫn dùng hệ thống đèn chiếu sáng và đèn hậu LED, nhưng thiết kế chi tiết bên trong đèn được giản lược, đi kèm việc lược bỏ hệ thống cân bằng góc chiếu. Bộ mâm hợp kim này chỉ còn 16 inch, nhỏ hơn mâm 17 inch và 18 inch trên hai bản cao.

Bước vào khoang nội thất, sự thiếu hụt về trang bị thể hiện rõ hơn. Cụm đồng hồ là loại analog kết hợp màn hình nhỏ 4,2 inch, màn hình trung tâm giải trí kích thước 8 inch phục vụ tốt các nhu cầu cơ bản. Trên bản V, hai màn hình này có kích thước lần lượt là 7 inch và 10,1 inch. Vô-lăng của xe không được bọc da và loại bỏ lẫy chuyển số. Tính năng cốp điện cũng không còn trên phiên bản này. Tương tự bản V, Innova Cross G cũng không có gói hỗ trợ lái ADAS.

Dù vậy, những tiện ích được sử dụng nhiều vẫn hiện diện trên phiên bản này như: điều hòa tự động, phanh tay điện tử đi kèm giữ phanh tự động, khởi động bằng nút bấm. Innova Cross G còn giữ khá đầy đủ những công nghệ an toàn cơ bản như: 6 túi khí, kiểm soát ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cùng 8 cảm biến trước - sau và camera lùi hỗ trợ đỗ xe. Như vậy, tính năng camera 360 độ cũng không được trang bị cho phiên bản này.

Màn hình trung tâm trên bản "giá rẻ" chỉ có kích thước 8 inch, nhỏ hơn loại trên bản V. Ảnh: Toyota.

Lợi thế truyền thống của Innova Cross về không gian tiếp tục được duy trì trên bản G. Trục cơ sở dài, cách bố trí ghế linh hoạt cho phép gập, trượt từng hàng ghế, giúp xe vừa chở đủ 7-8 người, vừa có thể mở rộng khoang chứa đồ khi cần. Hàng ghế thứ ba vẫn ở mức chấp nhận được cho người lớn, đặc biệt hữu ích với các gia đình đông thành viên hoặc xe chạy dịch vụ đường dài.

Vừa cạnh tranh VinFast Limo Green, vừa áp lực lên Mitsubishi Xpander

Việc Toyota ra mắt bản Innova Cross có giá 730 triệu đồng được xem là động thái thay thế cho Innova MT thế hệ cũ đã bị khai tử hồi tháng 9 vừa qua. Không chỉ là bản thay thế cho Innova MT, Innova Cross G còn giúp Toyota một lúc hướng đến hai phân khúc.

Mức giá 730 triệu giúp Innova Cross G cạnh tranh sòng phẳng hơn với VinFast Limo Green - mẫu xe ngang ngửa về kích thước. Ảnh: Minh Quân.

Ở phía trên, Innova Cross tiếp tục gây áp lực lên Hyundai Custin vốn đang bị chính mẫu xe của Toyota bỏ xa. Theo số liệu bán hàng do Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor thống kê, trong tháng 10/2025, Toyota Innova Cross đạt doanh số 754 xe, bỏ xa con số 117 xe của Custin. Khoảng cách giữa hai mẫu xe này có thể được nới rộng sau khi Innova Cross có thêm bản G.

Bên cạnh đó, nhóm MPV điện với VinFast Limo Green (749 triệu đồng) và BYD M6 (756 triệu đồng) đang nổi lên như những lựa chọn tiêu biểu ở phân khúc xe xanh. Trong bối cảnh đó, việc “neo” Innova Cross G ở mốc 730 triệu đồng giúp Toyota đặt điểm xuất phát của Innova Cross thấp hơn cả hai mẫu MPV điện này, đồng thời vẫn giữ được khoảng cách an toàn về giá so với Hyundai Custin ở phía trên.

Song song đó, mũi tên thứ hai lại nhắm xuống phía dưới: nhóm MPV cỡ nhỏ. Trong nhiều năm qua, phân khúc này xoay quanh những cái tên như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Honda BR-V, Hyundai Stargazer hay Suzuki XL7. Trong đó, các bản cao của Xpander hay BR-V hiện đã có giá loanh quanh mốc 700 triệu đồng, tức khoảng cách với Innova Cross G không còn quá xa.

Giá của Toyota Innova Cross không quá đắt khi đặt cạnh Mitsubishi Xpander Cross (699 triệu đồng) hay Honda BR-V L (705 triệu đồng). Ảnh: Honda.

So với các mẫu xe kể trên, Innova Cross G có lợi thế về kích thước, nền tảng khung gầm và không gian nội thất. Bù lại, mẫu xe của Toyota thất thế ở các tính năng hỗ trợ lái ADAS.

Trong bối cảnh khách hàng gia đình và nhóm mua xe chạy dịch vụ vẫn đặt nặng yếu tố chỗ ngồi, độ bền và chi phí vận hành, Innova Cross G có cơ sở để trở thành lựa chọn phù hợp. Ở chiều ngược lại, phiên bản này không đơn thuần là một cấu hình mới bổ sung vào dải sản phẩm, mà được xem như “nước cờ đệm” của Toyota trước sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng trong phân khúc MPV.