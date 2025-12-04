Hyundai Santa Fe ra mắt bản Hybrid giá 1,369 tỷ đồng, 'đấu' xe Trung Quốc Lynk & Co 08

Không chỉ hoàn thiện dải sản phẩm, Hyundai Santa Fe Hybrid được kỳ vọng trở thành “đòn bẩy” giúp mẫu xe Hàn lấy lại sức hút trước áp lực từ các đối thủ như Ford Everest, Toyota Fortuner.

Trong bối cảnh cuộc đua điện hóa trên thị trường ô tô Việt Nam ngày càng nóng, đặc biệt ở phân khúc xe gia đình, Hyundai chính thức vén màn Santa Fe Hybrid. Với giá niêm yết 1,369 tỷ đồng, Santa Fe Hybrid trở thành phiên bản đắt nhất của mẫu crossover này tại Việt Nam. Trước khi cấu hình Hybrid xuất hiện, Santa Fe được phân phối với 4 phiên bản với giá dao động 1,069 - 1,365 tỷ đồng. Vào năm 2023, Hyundai Santa Fe thế hệ trước từng được phân phối bản Hybrid nhưng khi đó có giá lên đến 1,45 tỷ đồng.

Hyundai Santa Fe Hybrid hao xăng ngang xe cỡ nhỏ

Đúng như tên gọi, điểm nhấn của Santa Fe Hybrid nằm ở động cơ xăng SmartStream 1,6 lít tăng áp (180 mã lực và mô men xoắn 265 Nm) kết hợp với mô-tơ điện công suất gần 60 mã lực. Mô-tơ này được cung cấp điện bởi bộ pin lithium ion polymer dung lượng 1,49 kWh đặt dưới hàng ghế thứ hai. Theo nhà sản xuất, tổng công suất toàn hệ động cơ hybrid đạt 235 mã lực, mô-men xoắn cực đại 367 Nm, hứa hẹn cho cảm giác lái “bốc” hơn bản máy xăng. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Santa Fe Hybrid chỉ khoảng 5,94 lít cho 100 km đường ngoài đô thị và 6,37 lít cho điều kiện hỗn hợp - ngang với các mẫu MPV cỡ nhỏ.

Santa Fe Hybrid được trang bị động cơ xăng SmartStream 1,6 lít tăng áp đi kèm mô-tơ điện cho ra tổng công suất 235 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Ảnh: Hyundai.

Tổng thể, Santa Fe Hybrid giữ nguyên phong cách vuông vức của bản hiện hành, với thân xe lớn, trụ dày và dáng đứng đậm chất SUV. Xe dùng mâm hợp kim 20 inch, đèn pha LED với dải định vị hình chữ H quen thuộc, đi kèm cửa sổ trời đôi và hệ thống cảm biến quanh xe tương tự bản xăng. Điểm nhận diện hiếm hoi của phiên bản này nằm ở logo Hybrid ở phía sau.

Khoang cabin cũng không có khác biệt lớn so với Santa Fe bản máy xăng. Trên táp-lô là cặp màn hình cong kích thước 12,3 inch, vừa hiển thị thông tin lái vừa đảm nhiệm chức năng giải trí, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Cần số dạng núm xoay được đặt sau vô lăng. Xe tiếp tục có màn hiển thị kính lái, dàn âm thanh Bose, điều hòa tự động hai vùng, sạc không dây cho hai điện thoại, ghế trước chỉnh điện có sưởi và thông gió, hàng ghế sau có vùng điều hòa riêng, kính hai lớp hỗ trợ cách âm.

Trang bị của Santa Fe Hybrid không khác biệt quá nhiều so với các phiên bản đã ra mắt trước đó. Ảnh: Hyundai.

Bên cạnh những tính năng an toàn cơ bản, Hyundai Santa Fe Hybrid còn đi kèm gói hỗ trợ người lái Hyundai SmartSense thế hệ mới. Gói này gồm các tính năng phanh tự động tránh va chạm phía trước, giám sát và can thiệp khi có phương tiện ở vùng điểm mù, hỗ trợ giữ và bám làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn pha thích ứng, kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo mở cửa không an toàn.

Mức giá đắt bậc nhất phân khúc

Với mức giá 1,369 tỷ đồng, Hyundai Santa Fe Hybrid có thể gặp khó khi thuộc nhóm đắt nhất nhì phân khúc. Hiện tại, Ford Everest có giá 1,099 - 1,545 tỷ đồng, Toyota Fortuner dao động 1,055 - 1,35 tỷ đồng, còn KIA Sorento nằm trong khoảng 1,249 đến 1,469 tỷ đồng.

Đối thủ lớn nhất của Santa Fe Hybrid chính là "người anh em" KIA Sorento Hybrid. Dù giá nhỉnh hơn đôi chút, Sorento Hybrid có lợi thế hơn khi là bản PHEV có thể cắm sạc. Ảnh: KIA.

Nếu xét đến các đối thủ sử dụng động cơ hybrid, mẫu xe của Hyundai sẽ đối đầu trực diện với KIA Sorento HEV - PHEV phiên bản trước nâng cấp (1,139 - 1,383 tỷ đồng) và Lynk & Co 08 PHEV (1,299 - 1,389 tỷ đồng).

Nếu so với hai đối thủ, Santa Fe Hybrid có phần lép vế hơn khi chỉ đi kèm động cơ HEV, chưa phải loại PHEV (hybrid cắm sạc). Bên cạnh đó, mức giá của mẫu xe này cũng khó tiếp cận hơn hai mẫu xe còn lại.

Không chỉ giúp hoàn thiện danh mục sản phẩm, phiên bản lai xăng điện này còn được kỳ vọng kéo thêm khách hàng về phía Santa Fe, qua đó cải thiện sức cạnh tranh của mẫu crossover 7 chỗ trên thị trường.

Theo báo cáo bán hàng của TC Motor (đơn vị lắp ráp và phân phối xe Hyundai tại Việt Nam), sau 10 tháng đã qua của năm 2025, Santa Fe đạt doanh số lũy kế 2.179 xe, giảm hơn 55% so với mốc 4.906 xe của cùng kỳ năm 2024.

Việc ra mắt Santa Fe Hybrid được xem là bước đi phù hợp với xu hướng điện hóa, vừa giúp mẫu xe này cải thiện sức hút với người tiêu dùng. Ảnh: Hyundai.

Xét trong phân khúc SUV/crossover cỡ D, Santa Fe cũng bị Ford Everest bỏ xa khi doanh số cộng dồn của mẫu xe Mỹ lên đến 9.760 xe.

Đến mẫu xe bị đánh giá là bảo thủ, chậm thay đổi như Toyota Fortuner cũng bán chạy hơn Santa Fe. Trong bối cảnh đó, Santa Fe Hybrid được xem là quân bài mới của Hyundai, vừa bắt kịp xu hướng điện hóa vừa là cơ hội để dòng xe này lấy lại đà tăng trưởng.