Mazda CX-5 giảm giá sâu chưa từng có

Cuối năm là giai đoạn thị trường ô tô bước vào cuộc đua khuyến mãi với nhiều mẫu xe đồng loạt giảm giá, tung ưu đãi để tranh thủ khách hàng đang có nhu cầu sắm xe trước Tết. Trong bối cảnh đó, Mazda CX-5 trở thành một trong những cái tên gây chú ý nhất khi được THACO AUTO và hệ thống đại lý áp dụng ưu đãi mạnh tay, kéo giá thực tế xuống mức hiếm thấy trong phân khúc crossover hạng C.

Mazda CX-5 được áp dụng ưu đãi từ hãng và giảm thêm tại showroom, đưa giá bản Deluxe xuống còn 684 triệu đồng. Ảnh: THACO.

Theo chương trình khuyến mãi đang áp dụng, Mazda CX-5 được hãng giảm giá trực tiếp từ 35 - 45 triệu đồng, tùy phiên bản. Bản tiêu chuẩn CX-5 Deluxe hưởng ưu đãi cao nhất ở mức 45 triệu đồng, từ mức niêm yết 749 triệu xuống còn 704 triệu đồng. Các bản 2.0 Luxury, 2.0 Premium Active, Premium Sport và Premium Exclusive cũng có mức giảm hàng chục triệu, giúp giá bán dễ tiếp cận hơn trong tầm SUV/crossover cỡ C.

Điểm đáng chú ý là bên cạnh ưu đãi của nhà sản xuất, một số đại lý Mazda tiếp tục "chiều khách" bằng việc giảm thêm cho CX-5 Deluxe. So với thời điểm mức giá thực tế khoảng 694 triệu đồng, hiện mức hỗ trợ ở đại lý được cộng thêm 10 triệu, kéo giá bán xuống chỉ còn 684 triệu đồng. Tuy vậy, lượng xe và tùy chọn màu sắc cho phiên bản này không còn nhiều, hiện mỗi đại lý chỉ còn 1 - 2 xe.

Trước đây, mốc giá dưới 700 triệu đồng từng được xem như "đáy" của Mazda CX-5 trong các đợt khuyến mãi đầu năm khi đại lý kết hợp ưu đãi tiền mặt và tặng phụ kiện để đẩy xe đời cũ. Hiện tại, với việc giá CX-5 Deluxe giảm sâu hơn nữa, người mua xe ở giai đoạn cuối năm 2025 đang có thêm cơ hội sở hữu mẫu crossover Nhật Bản với chi phí ban đầu thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết. Bên cạnh giảm giá, khách hàng mua xe còn được tặng gói phụ kiện gồm phim cách nhiệt, thảm chân, túi cứu hộ…

Mazda CX-5 đang bán tại Việt Nam với 5 cấu hình có giá niêm yết từ 749 - 869 triệu đồng. Tất cả đều dùng động cơ xăng SkyActiv-G 2.0 lít, công suất khoảng 154 mã lực, mô-men xoắn 200 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này hướng đến khách hàng đề cao sự ổn định, tiết kiệm và nhu cầu sử dụng hằng ngày trong đô thị.

Mazda CX-5 hướng đến khách hàng ưu tiên vận hành ổn định và tiết kiệm, trong khi nội thất thực dụng đã giúp mẫu xe vẫn giữ sức cạnh tranh trước Ford Territory, Honda CR-V hay Hyundai Tucson. Ảnh: THACO.

Khoang nội thất Mazda CX-5 giữ phong cách thực dụng, tập trung vào trang bị thiết yếu: màn hình trung tâm 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, ghế lái chỉnh điện, hệ thống hỗ trợ lái i-Activsense, cốp sau chỉnh điện ở một số phiên bản... Đây là những trang bị đủ dùng trong tầm giá, giúp CX-5 duy trì thế cạnh tranh với các đối thủ Ford Territory, Honda CR-V, Hyundai Tucson…

Hiện tại, Mazda CX-5 vẫn là một trong những mẫu crossover bán chạy nhất thị trường Việt Nam, đóng vai trò trụ cột trong dải sản phẩm Mazda. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính đến hết tháng 10/2025, doanh số lũy kế của CX-5 đạt 12.900 xe, bỏ xa con số 9.585 xe của "kình địch" Ford Territory. Việc giảm giá sâu cho thấy sức ép của mẫu xe Mỹ là không hề nhỏ, bên cạnh việc xuất hiện của tân binh Mitsubishi Destinator cũng khiến CX-5 phải dè chừng.