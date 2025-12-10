Mazda CX-5 thế hệ mới bất ngờ lộ diện tại Việt Nam, rộ thông tin sắp ra mắt

CX-5 thế hệ mới bất ngờ xuất hiện tại một showroom đang hoàn thiện của Mazda làm dấy lên thông tin mẫu xe này sẽ được ra mắt ngay trong tháng 12.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội thời gian gần đây cho thấy ba mẫu SUV mới của Mazda gồm: CX-5 thế hệ mới, CX-60 và CX-90 xuất hiện bên trong một showroom tại Việt Nam.

Hiện tại, hãng xe Nhật vẫn chưa đưa ra thông tin về việc sẽ ra mắt ba mẫu xe này tại Việt Nam. Với việc xuất hiện tại showroom, nhiều khả năng CX-5 2026 sẽ được ra mắt ngay trong tháng 12 này.

Mazda CX-5 thế hệ mới xuất hiện tại một showroom đang được hoàn thiện, có thể ra mắt ngay trong tháng 12 này. Ảnh: Đức Thạch.

Tổng thể ngoại thất Mazda CX-5 thế hệ mới vẫn giữ nét tương đồng với thế hệ hiện hành, nhưng các chi tiết trước và sau xe được thay đổi hoàn toàn. Phần đầu xe lấy cảm hứng từ các mẫu Mazda mới, với lưới tản nhiệt rộng, đèn LED mảnh và cản trước thể thao.

Thân xe xuất hiện nhiều đường dập nổi, ốp hông và viền hốc lốp rõ nét, trong khi đuôi xe nhận diện mới với đèn hậu LED thanh mảnh, logo quen thuộc nay nhường chỗ cho dòng chữ MAZDA dập trên cốp.

Bên trong, CX-5 hướng đến phong cách tối giản, tập trung vào màn hình giải trí cỡ lớn khoảng 15,6 inch thay thế phần lớn nút bấm vật lý. Bảng táp-lô phân tầng, vô-lăng mới khắc chữ Mazda, ghế da thể thao và tùy chọn cửa sổ trời toàn cảnh là những điểm đáng chú ý trên mẫu xe này.

Nhờ kích thước tăng, hàng ghế sau và khoang hành lý trở nên rộng rãi, dễ sử dụng hơn.

Nội thất của CX-5 gần như được thay đổi hoàn toàn với màn hình trung tâm cỡ lớn, vô-lăng kiểu mới và loại bỏ nhiều nút vật lý. Ảnh: Paultan.

Về vận hành, xe vẫn dùng động cơ xăng SkyActiv-G 2.5 mạnh 187 mã lực, mô-men xoắn cực đại 252 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh trên một số phiên bản.

Tại thị trường quốc tế, Mazda sẽ bổ sung thêm cấu hình hybrid SkyActiv-Z tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đi cùng là gói công nghệ an toàn, hỗ trợ lái ADAS thế hệ mới với nhiều tính năng hỗ trợ và cảnh báo chủ động.

Hiện tại, CX-5 đang là dòng sản phẩm bán chạy nhất của Mazda tại Việt Nam.

Kết thúc tháng 11, Mazda bán được hơn 3.200 xe tại thị trường Việt Nam, riêng CX-5 đã chiếm hơn 55% với doanh số 1.766 xe.

Lũy kế 11 tháng, CX-5 đạt hơn 14.666 xe và nhiều khả năng trở thành mẫu xe dẫn đầu nhóm crossover hạng C sau khi năm 2025 khép lại.

Việc thế hệ mới ra mắt sớm tại Việt Nam sẽ giúp CX-5 cân bằng lợi thế với Ford Territory bản nâng cấp hay tân binh Mitsubishi Destinator. Ảnh: Paultan.

Việc THACO mang Mazda CX-5 thế hệ mới về ngay trong năm 2025 khiến nhiều người bất ngờ khi thế hệ hiện tại của mẫu xe này vẫn đang được giảm giá để “xả kho”.

Không thể phủ nhận sức ép từ bản nâng cấp của Ford Territory và tân binh Mitsubishi Destinator đã phần nào “giúp” CX-5 thế hệ mới về Việt Nam sớm hơn.

Với những thay đổi đáng kể về thiết kế, nội thất và công nghệ, CX-5 thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì vị thế là mẫu SUV cỡ C được ưa chuộng nhất thị trường.