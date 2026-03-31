Tàu chở 2 triệu thùng dầu bốc cháy ngoài khơi Dubai sau đòn tấn công của Iran

Tehran đã tấn công và làm bốc cháy một tàu chở dầu thô đầy tải ngoài khơi Dubai trong hôm 31/3, bất chấp lời đe dọa từ Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ sẽ phá hủy các nhà máy năng lượng của Iran nếu nước này không chấp nhận thỏa thuận hòa bình và mở lại eo biển Hormuz.

Giới chức Dubai cho biết đám cháy trên tàu mang cờ Kuwait mang tên Al-Salmi đã được kiểm soát sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, không xảy ra rò rỉ dầu và không có thương vong đối với thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, Tập đoàn Dầu khí Kuwait – chủ sở hữu con tàu – cho biết thân tàu đã bị hư hại.

Vụ tấn công này là diễn biến mới nhất nhằm vào các tàu thương mại tại eo biển chiến lược kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran vào ngày 28/2.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán London cho thấy con tàu đang trên đường tới Thanh Đảo (Trung Quốc), mang theo 1,2 triệu thùng dầu thô của Arab Saudi và 800.000 thùng dầu của Kuwait, theo dịch vụ theo dõi TankerTrackers.com.

Al-Salmi có thể không phải là mục tiêu chính. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ nhắm vào một tàu container trong vùng Vịnh do có liên hệ với Israel. Tuy nhiên, nhiều khả năng họ đang đề cập tới một tàu treo cờ Singapore, neo gần Al-Salmi theo dữ liệu hàng hải.

Giá dầu tăng vọt

Cuộc xung đột kéo dài một tháng đã lan rộng khắp khu vực, khiến hàng nghìn người thiệt mạng, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và đe dọa đẩy kinh tế toàn cầu vào vòng xoáy bất ổn.

Giá dầu thô đã tăng vọt trở lại sau vụ tấn công vào tàu chở dầu – loại tàu có thể vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu, trị giá hơn 200 triệu USD theo giá hiện tại.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Pakistan đang tìm cách làm trung gian hòa giải. Ngoại trưởng Ishaq Dar dự kiến thảo luận về xung đột trong chuyến thăm Trung Quốc, sau khi tổ chức các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Arab Saudi.

Trung Quốc – một trong những đồng minh thân cận của Iran và là khách hàng mua dầu lớn nhất của nước này – đã kêu gọi tất cả các bên chấm dứt hoạt động quân sự. Bắc Kinh cho biết 3 tàu của họ gần đây đã được phép đi qua eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Iran cho biết đã nhận được đề xuất hòa bình từ Mỹ thông qua trung gian, nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này hôm thứ Hai gọi các đề xuất đó là “phi thực tế, phi logic và quá mức”.

Sau phát biểu này, ông Trump cho biết Mỹ đang đàm phán với một “chính quyền hợp lý hơn” tại Iran – ám chỉ những lãnh đạo mới thay thế các quan chức thiệt mạng trong chiến sự – đồng thời đưa ra cảnh báo mới về eo biển Hormuz.

Ông tuyên bố Mỹ sẽ phá hủy các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg – nơi xuất khẩu phần lớn dầu của Iran – nếu không đạt được thỏa thuận và eo biển không được mở lại sớm.

Việc không đạt được thỏa thuận hòa bình đã khiến Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo các quốc gia thành viên chuẩn bị cho một “sự gián đoạn kéo dài” trên thị trường năng lượng.

Giá dầu và nhiên liệu tăng cao cũng bắt đầu gây áp lực lên tài chính của các hộ gia đình Mỹ, trở thành bài toán chính trị đối với ông Trump và đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Giá xăng trung bình tại Mỹ đã vượt mốc 4 USD/gallon lần đầu tiên trong hơn 3 năm vào hhôm đầu tuần (giờ Mỹ), theo dữ liệu từ GasBuddy. Nguồn cung toàn cầu thắt chặt đã đẩy giá dầu Brent tăng 56% chỉ trong tháng này – mức tăng lớn nhất từng ghi nhận – lên trên 113 USD/thùng.

Theo Reuters