Đại sứ Iran bác bỏ đàm phán với Mỹ, nói ông Trump “tự đàm phán với chính mình”

Đại sứ Iran tại Nga khẳng định Tehran chưa cần đàm phán, bác bỏ tuyên bố của ông Trump và đưa ra loạt điều kiện cứng để bắt đầu đối thoại.

Ông Kazem Jalali, Đại sứ Iran tại Nga, cho biết hiện tại Tehran “không cần bất kỳ cuộc đàm phán nào”, nhưng vẫn là một “tác nhân có lý trí” và “không tìm kiếm chiến tranh”.

Phát biểu trên chương trình “Sanchez Effect” của hãng RT, ông nhấn mạnh rằng Iran “chưa bao giờ từ chối đối thoại hòa bình”, song khẳng định cần có “những điều kiện phù hợp” trước khi bất kỳ cuộc đối thoại nào có thể bắt đầu.

Đại sứ Iran cũng bác bỏ các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Tehran đang đàm phán với Washington, gọi đó là “hoàn toàn sai sự thật”. Ông cho biết các quan chức Iran đã nhiều lần phủ nhận việc có đối thoại, đồng thời mỉa mai rằng, như một số người Mỹ viết châm biếm, ông Trump “gần như đang ngồi trước gương và tự đàm phán với chính mình”.

Ông Jalali lập luận rằng Washington đang nói nhiều về đàm phán nhằm làm suy yếu sự đoàn kết nội bộ của Iran và “kiểm soát giá năng lượng”, trong khi cùng lúc ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lại “lên kế hoạch tấn công Iran”.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “vẫn đang tiếp diễn và diễn ra tốt đẹp”. Phát biểu với báo chí hôm 30/3, bà cho rằng những gì được công bố công khai “rất khác với những gì được trao đổi riêng”.

Ông Jalali nêu rõ các điều kiện tối thiểu của Tehran để bước vào đàm phán bao gồm một “nền hòa bình bền vững”, xác định rõ bên gây hấn và phải trừng phạt, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại trong chiến tranh. Ông nhấn mạnh rằng một số tổn thất – như việc lãnh tụ tối cao Ali Khamenei bị sát hại – là “không thể bù đắp”.

Đại sứ cũng nói rằng Israel từng nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng họ không có ý định tấn công Iran nhưng sau đó “không giữ lời”, đồng thời cáo buộc Washington đã hai lần tấn công Iran trong các vòng đàm phán trước đó.

