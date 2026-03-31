Mỹ-Israel tuyên bố phá hủy kho tên lửa của Iran bằng bom xuyên hầm nặng gần 1 tấn

Ông Donald Trump đã chia sẻ đoạn video chưa được kiểm chứng ghi lại các vụ nổ lớn và đám cháy tại Isfahan trong bối cảnh căng thẳng với Iran tiếp tục leo thang.

Lực lượng Mỹ và Israel đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một khu vực nghi là kho vũ khí tại Isfahan vào rạng sáng 31/3, theo một báo cáo của tờ Wall Street Journal.

Cuộc tấn công, được cho là sử dụng bom xuyên boongke nặng 2.000 pound (907 kg), đánh dấu một bước leo thang lớn khi xung đột trong khu vực bước sang tháng thứ hai.

Một đoạn video được ông Trump đăng cùng ngày trên nền tảng Truth Social cho thấy nhiều vụ nổ thắp sáng bầu trời đêm, tiếp theo là các đám cháy và cột khói dày đặc. Đoạn clip được đăng tải mà không kèm chú thích hay bối cảnh, và chưa thể được xác minh độc lập.

Mục tiêu đánh trúng khu quân sự trọng yếu

Các quan chức Mỹ được trích dẫn trong các báo cáo cho biết cuộc không kích tập trung vào một địa điểm liên quan đến quân sự tại Isfahan – thành phố trung tâm của Iran, nơi đặt nhiều cơ sở hạ tầng quốc phòng quan trọng. Trong số đó có các cơ sở liên quan đến hoạt động quân sự của Iran, bao gồm căn cứ không quân Badr.

Việc sử dụng bom xuyên boongke cho thấy mục tiêu có thể là các công trình kiên cố hoặc nằm dưới lòng đất. Các báo cáo cho biết vụ nổ ban đầu đã kích hoạt một chuỗi nổ thứ cấp, cho thấy sự hiện diện của đạn dược hoặc chất nổ được lưu trữ tại khu vực này.

Nhân chứng mô tả các làn sóng xung kích mạnh và những quả cầu lửa lan rộng khắp một số khu vực của thành phố ngay sau cuộc tấn công. Những vụ nổ thứ cấp này làm gia tăng quy mô phá hủy và dấy lên lo ngại về mức độ thiệt hại.

Tầm quan trọng chiến lược của Isfahan

Isfahan, với dân số ước tính 2,3 triệu người, đóng vai trò trung tâm trong hệ thống hạ tầng quân sự và liên quan đến hạt nhân của Iran. Thành phố này được cho là có các cơ sở gắn với chương trình hạt nhân, khiến nó trở thành mục tiêu nhạy cảm và có giá trị cao.

Các đánh giá tình báo gần đây được trích dẫn cho rằng Iran có thể đã chuyển một phần đáng kể kho uranium làm giàu cao tới các địa điểm ngầm tại Isfahan. Khối lượng được ước tính khoảng 1.190 pound (540 kg), dù những thông tin này vẫn chưa được xác minh.

Sự hiện diện của các tài sản như vậy có thể lý giải việc sử dụng loại vũ khí xuyên phá mạnh, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu chôn sâu. Tuy nhiên, phía Iran chưa đưa ra xác nhận chính thức về mức độ thiệt hại hoặc bản chất của các cơ sở bị tấn công.

Căng thẳng leo thang và rủi ro toàn cầu

Cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông khi hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran ngày càng căng thẳng. Chỉ một ngày trước đó, ông Trump cảnh báo rằng việc không đạt được thỏa thuận với Iran có thể dẫn tới “sự phá hủy trên diện rộng” đối với hạ tầng năng lượng và hạt nhân của nước này.

Ông cũng tuyên bố rằng nếu các cuộc đàm phán với “chính quyền mới, hợp lý hơn” không mang lại kết quả và không mở lại eo biển Hormuz, Mỹ sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng chủ chốt của Iran. Những mục tiêu này bao gồm nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu lớn của nước này.

Cùng lúc đó, nhiều cường quốc khu vực như Pakistan, Ai Cập, Arab Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu các cuộc thảo luận nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.

Xung đột lan rộng khắp khu vực

Cuộc xung đột đang tác động trực tiếp tới sự ổn định của toàn Trung Đông. Eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng toàn cầu – đang đối mặt nguy cơ gần như bị đóng cửa, làm dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng, phân bón và nhiều mặt hàng thiết yếu khác.

UAE đã phát đi nhiều cảnh báo trong đêm, trong khi Arab Saudi và Kuwait cho biết đã đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa.

Trong một sự cố riêng biệt, tàu chở dầu Al-Salmi của Kuwait đã bị Iran tấn công khi đang neo đậu gần một cảng ở Dubai, theo Tập đoàn dầu khí Kuwait. Không có thương vong nào được ghi nhận, nhưng các quan chức cảnh báo vụ tấn công có thể đã gây ra “tràn dầu ra vùng nước xung quanh”.

Theo IE