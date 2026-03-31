Ba tàu hàng của Trung Quốc vượt "điểm nghẽn" Hormuz

Tàu Trung Quốc lần đầu vượt eo biển Hormuz sau khi tuyến đường bị tê liệt vì chiến sự Iran, tín hiệu quan trọng với thương mại và năng lượng toàn cầu.

Ba tàu Trung Quốc gần đây đã đi qua eo biển Hormuz sau khi phối hợp với các bên liên quan, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 31/3, đồng thời kêu gọi hòa bình và ổn định tại khu vực vùng Vịnh.

Tuyến đường thủy chiến lược này trên thực tế đã bị tê liệt kể từ khi cuộc chiến Mỹ–Israel với Iran bùng phát ngày 28/2.

“Eo biển Hormuz và các vùng biển xung quanh là tuyến đường quan trọng đối với thương mại và nguồn cung năng lượng toàn cầu. Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, chấm dứt giao tranh và khôi phục hòa bình, ổn định tại khu vực vùng Vịnh”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói với các phóng viên khi được hỏi về việc các tàu này đi qua.

Bà Mao Ninh không cung cấp chi tiết cụ thể về các tàu Trung Quốc.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy 2 tàu container Trung Quốc đã đi qua eo biển Hormuz hôm đầu tuần trong lần thử thứ hai rời vùng Vịnh, sau khi quay đầu hôm thứ Sáu trước đó.

Các tàu di chuyển theo đội hình sát nhau khi rời eo biển ra vùng biển mở, theo dữ liệu trên nền tảng MarineTraffic.

“Cả hai tàu đã vượt qua thành công trong lần thử thứ hai hôm nay, đánh dấu những tàu container đầu tiên rời Vịnh Ba Tư kể từ khi xung đột bắt đầu, ngoại trừ các tàu mang cờ Iran”, bà Rebecca Gerdes, chuyên gia phân tích dữ liệu của Kpler – đơn vị sở hữu MarineTraffic – cho biết. “Hiện cả hai tàu đang di chuyển với tốc độ cao hơn bình thường về phía Vịnh Oman”.

Các quan chức của COSCO, tập đoàn vận tải vận hành hai tàu này, chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Trước đó, COSCO đã thông báo ngày 25/3 rằng họ nối lại việc nhận đặt chỗ vận chuyển container hàng hóa thông thường từ châu Á tới khu vực vùng Vịnh, bao gồm UAE, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait và Iraq.

Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền trong vùng Vịnh và đe dọa sẽ tiếp tục, khiến hàng trăm tàu cùng khoảng 20.000 thủy thủ bị mắc kẹt trong khu vực.

Các hoạt động xuất khẩu năng lượng, bao gồm dầu thô từ Arab Saudi và khí tự nhiên hóa lỏng từ Qatar, gần như đã bị đình trệ.

Trong khi đã có một số cuộc thảo luận với Iran và các quốc gia như Ấn Độ và Pakistan về việc đưa tàu thuyền của họ đi qua eo biển, thị trường dầu mỏ và vận tải vẫn đang theo dõi sát sao mọi dấu hiệu cho thấy lưu lượng hàng hải có thể phục hồi.

Phần lớn các chuyến hàng năng lượng vẫn đi qua tuyến đường này chủ yếu liên quan đến xuất khẩu dầu của Iran, với chỉ một số ít tàu khác có thể di chuyển mỗi ngày.

Tàu chở dầu Hy Lạp rời vùng Vịnh

Một tàu chở dầu do Hy Lạp vận hành, chở dầu thô của Arab Saudi và hướng tới Ấn Độ, cũng đã rời vùng Vịnh qua eo biển Hormuz gần đây, theo dữ liệu theo dõi tàu của LSEG.

Con tàu mang cờ Malta mang tên Marathi bắt đầu phát tín hiệu vị trí ngoài khơi Ấn Độ ngày 26/3, sau lần cuối ghi nhận vị trí trong vùng Vịnh vào ngày 2/3.

Dữ liệu LSEG cho thấy tàu này được nhìn thấy lần gần nhất là ở ngoài khơi bờ tây Ấn Độ vào thứ Hai.

Đây là tàu chở dầu thứ ba do công ty Hy Lạp Dynacom vận hành rời khỏi vùng Vịnh kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Dynacom là một trong số ít chủ tàu sẵn sàng chấp nhận rủi ro đi qua eo biển, nơi các mối đe dọa từ Iran bao gồm thủy lôi trôi nổi, tên lửa và máy bay không người lái.

Theo các nguồn tin của Reuters, các công ty vận tải đã áp dụng nhiều chiến thuật như tắt hệ thống định vị AIS và di chuyển vào ban đêm để giảm khả năng bị phát hiện.

Hai tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) mang cờ Ấn Độ đã vượt eo biển hôm thứ Bảy tuần trước, sau 2 tàu khác trước đó cũng rời đi, mang theo nguồn cung khí đốt quan trọng phục vụ nhu cầu sinh hoạt tại Ấn Độ.

Theo Reuters