Sống khắc khổ cả đời để tiết kiệm, cụ ông nhận ra “cái giá” khi vợ qua đời

Cụ ông Suzuki, 67 tuổi ở Nhật Bản, sống khắc khổ để tiết kiệm cả đời nhưng sau khi vợ qua đời, ông cay đắng nhận ra tiền bạc không thể thay thế hạnh phúc và những khoảnh khắc quý giá bên gia đình.

Một nhân viên văn phòng ở Nhật Bản, luôn đi bộ hoặc đi xe đạp và chọn lộ trình rẻ nhất cho các chuyến đi, đã phải tính lại “cái giá” của sự tiết kiệm sau khi người vợ qua đời.

Ông Suzuki, 67 tuổi, nhiều thập kỷ qua đã tập trung vào việc tiết kiệm tiền, từ việc không dùng điều hòa đến tránh ăn uống ở nhà hàng. Ông cho biết mình đã hối tiếc sau khi người vợ qua đời. Ông Suzuki (tên giả) trở thành đề tài gây chú ý trên mạng xã hội sau khi được trang tin quản lý tài sản “The Gold Online” đưa tin.

Ông sinh ra trong một gia đình nghèo và bắt đầu kiếm tiền từ thời trung học bằng cách làm thêm tại các nhà hàng. Khi có công việc toàn thời gian, ông thuê một căn hộ rẻ tiền ở rất xa chỗ làm.

Ông tự nấu ăn và mang cơm hộp đi làm mỗi ngày, thường chỉ có giá đỗ và thịt gà. Trong nhiều năm, ông sống vô cùng tằn tiện. Để giảm chi phí điện, ông hầu như không bao giờ bật điều hòa. Ông đi bộ hoặc đạp xe, và chưa từng ăn ở nhà hàng.

Người vợ, vốn là đồng nghiệp và hiểu rõ tính cách của ông, đã gắn bó cùng ông suốt những năm tháng đó. Sau khi con chào đời, ông Suzuki thừa nhận mình không còn khắt khe trong việc tiết kiệm như trước.

Hoạt động giải trí của gia đình chủ yếu là đi dã ngoại ở công viên gần nhà. Nếu phải đi xa, ông Suzuki luôn chọn lộ trình rẻ nhất. Ông chưa từng mua nhà hay xe hơi.

Nhờ sự cần kiệm đó, ông tích lũy được 35 triệu yen (240.000 USD). Năm 60 tuổi, ông rút một phần tiền hưu trí để đầu tư. Người ta cho biết hiện ông sở hữu khối tài sản trị giá tổng cộng 65 triệu yên (440.000 USD). “Số tiền này là sự bảo đảm cho những tình huống khẩn cấp và cho cuộc sống tuổi già”, ông Suzuki nói.

Tuy nhiên, không lâu sau khi nghỉ hưu, vợ ông bị chẩn đoán mắc bệnh nặng và qua đời ở tuổi 66. “Tôi ước gì tôi và vợ đã có thể tận hưởng việc đi du lịch nhiều hơn và được ăn ở nhà hàng”, ông Suzuki chia sẻ.

“Nhưng thời gian không thể quay ngược. Cuộc sống còn ý nghĩa gì khi chỉ còn lại tiền?”, ông nói.

Ông Suzuki không phải người duy nhất ở Nhật lấy tiết kiệm làm lẽ sống. Năm ngoái, một người đàn ông 45 tuổi cũng gây chú ý vì sống kham khổ hơn 20 năm và cuối cùng tiết kiệm được 135 triệu yên (910.000 USD). Bữa ăn của ông thường chỉ có một quả mơ muối, vài món rau dưa mặn và một bát cơm.

Thỉnh thoảng, bữa tối của ông chỉ là một lon nước tăng lực lấy bằng điểm thưởng miễn phí từ cửa hàng tiện lợi.

