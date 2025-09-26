Trung Quốc khánh thành cầu cao nhất thế giới vượt "vết nứt Trái Đất"

Trung Quốc sắp khánh thành cây cầu cao nhất thế giới tại Quý Châu ngày 28/9. Cầu treo cao 625 mét, dài gần 2,9 km, bắc qua hẻm núi Hoa Giang, rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 giờ xuống chỉ vài phút.

Một cây cầu được truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả là cao nhất thế giới sẽ chính thức thông xe vào ngày 28/9 tại tỉnh Quý Châu, tây nam nước này. Cây cầu treo này, mất 3 năm xây dựng, bắc qua hẻm núi Hoa Giang và sẽ rút ngắn thời gian đi lại qua vực sâu từ hai giờ xuống chỉ còn vài phút, theo Tân Hoa Xã.

Quý Châu vốn đã là nơi tập trung gần một nửa trong số 100 cây cầu cao nhất thế giới, và công trình mới này có độ cao từ mặt sông lên đến mặt cầu là 625 mét - tương đương tòa tháp Thượng Hải, tòa nhà chọc trời cao nhất Trung Quốc đại lục, và cao hơn khoảng 60 mét so với kỷ lục trước đó của cầu Đô Các, cách đó khoảng 200 km.

Bắc qua hẻm núi Hoa Giang - được mệnh danh là “vết nứt của Trái Đất” vì có độ sâu và hẹp đặc biệt - cây cầu này cũng sẽ trở thành cầu núi dài nhất thế giới với tổng chiều dài 2.890 mét. Nhịp chính dài 1.420 mét - dài hơn 10 mét so với cầu Humber ở Anh, vốn từng giữ kỷ lục cầu treo một nhịp dài nhất thế giới cho đến năm 1998, theo trang web highestbridges.com.

Kết cấu chính của cây cầu được lắp ghép từ 93 đoạn dàn thép, nặng khoảng 22.000 tấn - gấp 3 lần trọng lượng tháp Eiffel, theo tờ Khoa học và Công nghệ của Trung Quốc.

Cây cầu bắc qua sông Bối Bàn, nơi vốn đã có 2 trong số những cây cầu cao nhất thế giới. Ngoài cầu Đô Các nằm ở biên giới với Vân Nam (khánh thành năm 2016 và từng được BBC mô tả là “kỳ tích kỹ thuật bất khả thi của Trung Quốc”), còn có cầu Bối Bàn Giang Quản Hưng cao 366 mét được xây dựng từ năm 2003.

Một cuộc thử tải đã được tiến hành trên cây cầu vào tháng trước. Ảnh: Xinhua.

Những tiến bộ công nghệ trong những năm gần đây đã giúp rút ngắn thời gian xây dựng các công trình quy mô như vậy. Theo Khoa học và Công nghệ, cây cầu mới đã ứng dụng công nghệ như: dò gió bằng lidar Doppler, định vị động BeiDou, lắp ráp kỹ thuật số và vận chuyển thông minh.

Ông Trương Ân, Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Quý Châu, cho biết tại buổi họp báo hôm 24/9 rằng các kỹ sư phải vượt qua nhiều thách thức như gió mạnh trong hẻm núi và địa chất phức tạp. Ông nói thêm, dự án đã đạt được 21 bằng sáng chế, và một số tiến bộ kỹ thuật - bao gồm thiết kế chống gió và thi công ở độ cao lớn - đã được đưa vào tiêu chuẩn quốc gia cho các dự án xây dựng trong tương lai.

Theo highestbridges.com, Quý Châu dự kiến sẽ có hơn 1.000 cây cầu cao trên 100 mét vào năm 2030. Trong số 50 cây cầu cao nhất thế giới – tức cao trên 300 mét – thì chỉ có ba cây cầu nằm ngoài Trung Quốc.

Theo SCMP