Thiếu niên chi 2.350 USD để cao thêm 1,4 cm, nhưng “mất sạch” chỉ sau 2 tuần

Một nam sinh ở Trung Quốc chi khoản tiền lớn để "kéo dài" thân thể, nhưng phần chiều cao tăng thêm lập tức biến mất chỉ trong thời gian ngắn.

Một nam sinh 16 tuổi ở Trung Quốc đã thuyết phục gia đình bỏ ra 16.700 nhân dân tệ (khoảng 2.350 USD) cho liệu trình “tăng trưởng chiều cao” kéo dài nửa năm. Kết quả là cậu cao thêm 1,4 cm, nhưng chỉ 2 tuần sau khi dừng trị liệu, phần tăng trưởng ấy biến mất hoàn toàn.

Mặc dù phẫu thuật kéo dài chân là phương pháp cực đoan và đau đớn để “ăn gian” chiều cao, một số phòng khám lại quảng bá dịch vụ mang tên “trị liệu tăng trưởng không xâm lấn”. Liệu trình này chủ yếu bao gồm các bài tập kéo giãn và những thiết bị lạ mắt được cho là có thể “đánh thức tiềm năng phát triển” của xương. Một thiếu niên Trung Quốc đã thuyết phục gia đình bỏ tiền tham gia trị liệu, nhưng kết quả khiến cậu thất vọng: 1,4 cm đạt được biến mất ngay sau khi dừng liệu trình.

Ông Huang, cha của cậu bé, cho biết chiều cao con trai đã tăng từ 165 cm lên 166,4 cm sau 6 tháng điều trị. Thế nhưng, chỉ trong vòng 2 tuần sau khi dừng, cậu bé trở về chiều cao ban đầu. Gia đình khiếu nại với phòng khám thì được trả lời rằng con trai ông đã quá tuổi để phương pháp này phát huy tác dụng. Cuối cùng, gia đình được hoàn trả toàn bộ số tiền.

Theo lời ông Huang, mỗi tuần ông đều đưa con đến trung tâm. Các buổi trị liệu chỉ xoay quanh kéo giãn cơ thể và đeo dụng cụ “kích hoạt” khớp gối. Phòng khám khẳng định phương pháp này có thể kích thích xương phát triển, giúp trẻ cao hơn, nhưng hiện không có bằng chứng khoa học nào chứng minh hiệu quả thực sự.

Bà Wu Xueyan, Trưởng khoa Nội tiết tại Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh, cho biết việc kéo giãn cơ thể cưỡng ép hoàn toàn không phải là liệu pháp tăng trưởng đã được khoa học chứng minh. Bà nói thêm rằng, kéo giãn có thể khiến một người tăng tạm thời 0,5 - 1 cm, nhưng hiệu quả chỉ là nhất thời. Bà giải thích: ban ngày, trọng lượng cơ thể làm cột sống nén xuống; ban đêm, cột sống được thả lỏng nên chiều cao tạm thời tăng trở lại.

“Con người không phải là sợi mì. Việc khẳng định có thể làm người ta cao thêm bằng cách kéo giãn là phi khoa học”, bà Wu Xueyan nhấn mạnh, đồng thời cho biết phương pháp không xâm lấn duy nhất có thể thúc đẩy tăng trưởng chiều cao là tập thể dục, vì nó giúp tăng nồng độ hormone tăng trưởng.

Điều đáng chú ý là ông Huang cũng xác nhận, mỗi lần con trai bỏ lỡ một buổi trị liệu, chiều cao của cậu lại giảm xuống. Phòng khám khi đó luôn trấn an rằng đó là hiện tượng “bình thường”, chỉ vì cậu chưa tham gia đủ số buổi cần thiết mà thôi.

Theo OddCentral