Trung Quốc đang âm thầm vượt qua Mỹ trong cuộc đua AI?

Khám phá sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và những bước tiến quan trọng của Trung Quốc.

Hiện mỗi tháng có hàng trăm triệu người dùng vào Pinterest để tìm kiếm các xu hướng phong cách mới nhất. Một trang trong đó có tên “Những thứ kỳ quặc nhất” ngập tràn các ý tưởng kỳ quái đủ sức khơi gợi cảm hứng cho các nhà sáng tạo: từ biến dép xốp Crocs thành chậu cây, kẻ phấn mắt hình bánh hamburger cho đến ngôi nhà bánh gừng làm từ rau củ…

Đối thủ đáng gờm của các mô hình AI Mỹ

Nhưng các khách hàng tiềm năng có lẽ không biết rằng công nghệ vận hành những tính năng này không nhất thiết do Mỹ sản xuất. Pinterest đang thử nghiệm các mô hình AI của Trung Quốc để tối ưu hóa thuật toán gợi ý của mình. “Chúng tôi đã biến Pinterest thành một trợ lý mua sắm được AI vận hành”, CEO Bill Ready nói.

Tất nhiên, công ty công nghệ có trụ sở tại San Francisco này hoàn toàn có thể chọn các phòng thí nghiệm AI của Mỹ để cung cấp công nghệ nền, nhưng kể từ khi DeepSeek của Trung Quốc tung ra mô hình R-1 vào tháng 1/2025, công nghệ AI Trung Quốc ngày càng được tích hợp nhiều hơn vào hệ thống của Pinterest.

Ông Ready gọi đó là “thời khắc DeepSeek” – một bước đột phá của ngành. “Họ chọn cách mở mã nguồn mô hình và điều đó đã tạo ra một làn sóng mô hình mở,” ông nói.

Các đối thủ đến từ Trung Quốc gồm có Qwen (Thiên Vấn) của Alibaba, Kimi của Moonshot, còn ByteDance, công ty mẹ của TikTok cũng đang phát triển công nghệ tương tự.

Qwen và DeepSeek là hai mô hình mã nguồn mở của Trung Quốc khiến các mô hình Mỹ lao đao. Ảnh: Creaders.



Giám đốc công nghệ của Pinterest, Matt Madrigal cho biết điểm mạnh của các mô hình này là doanh nghiệp có thể tải về miễn phí và tùy biến, điều mà phần lớn các mô hình của Mỹ như OpenAI lại không cho phép.

“Các công nghệ mã nguồn mở mà chúng tôi dùng để huấn luyện mô hình của chính mình có độ chính xác cao hơn tới 30% so với những mô hình tốt nhất có sẵn trên thị trường”, ông Madrigal nói.

Không chỉ chính xác hơn, mà còn rẻ hơn rất nhiều, thậm chí đôi khi rẻ hơn tới 90% so với mô hình độc quyền được các nhà phát triển Mỹ ưa chuộng.

Mô hình AI Trung Quốc vừa nhanh vừa rẻ

Pinterest không phải là công ty Mỹ duy nhất dựa vào công nghệ AI Trung Quốc.

Các mô hình này đang được ngày càng nhiều doanh nghiệp trong Fortune 500 sử dụng. Hồi tháng 10, CEO Airbnb, Brian Chesky, nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng công ty mình “rất” phụ thuộc vào Qwen của Alibaba để vận hành hệ thống chăm sóc khách hàng bằng AI. Ông nêu ba lý do đơn giản: “Rất tốt, rất nhanh và rất rẻ”.

Thêm bằng chứng có thể tìm thấy trên Hugging Face – nền tảng tải mô hình AI lớn nhất hiện nay, có các mô hình của các nhà khai thác mô hình như Meta và Alibaba.

Jeff Boudier, người phụ trách phát triển sản phẩm của nền tảng, nói rằng chính yếu tố chi phí khiến nhiều startup chọn mô hình Trung Quốc thay vì mô hình Mỹ. “Nếu bạn xem các mô hình phổ biến nhất trên Hugging Face — những mô hình được tải nhiều nhất, được cộng đồng yêu thích — thì thường có rất nhiều mô hình của các phòng thí nghiệm Trung Quốc nằm trong top 10”, ông cho biết. “Có những tuần, trong top 5 mô hình huấn luyện phổ biến nhất trên Hugging Face, có đến 4 mô hình đến từ Trung Quốc”.

Tháng 9, Qwen đã vượt Llama của Meta, trở thành công cụ mô hình ngôn ngữ lớn được tải nhiều nhất trên nền tảng. Meta tung Llama vào năm 2023 dưới dạng mã nguồn mở. Trước khi DeepSeek và Alibaba xuất hiện, nó từng được xem là lựa chọn số một để xây dựng ứng dụng tùy chỉnh. Nhưng sau khi Llama 4 ra mắt vào năm ngoái và khiến giới phát triển thất vọng, Meta được cho là đã bắt tay cùng Alibaba, Google và OpenAI để huấn luyện một bộ mô hình mới, dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm nay.

Airbnb cũng sử dụng nhiều mô hình khác nhau, gồm cả mô hình Mỹ, và triển khai trên hạ tầng của chính họ. Công ty nói rằng dữ liệu người dùng không được gửi lại cho bất kỳ nhà phát triển mô hình nào.

Tranh biếm của Financial Times về cuộc cạnh tranh AI Mỹ - Trung.



Chiến thắng của mô hình kiểu Trung Quốc

Bước sang năm 2025, nhận định phổ biến lúc đó là: dù các công ty Mỹ đổ hàng chục tỷ USD vào AI, nhưng các doanh nghiệp Trung Quốc hoàn toàn có thể vượt lên. “Giờ thì không còn như thế nữa”, ông Boudier nói. “Hiện tại, mô hình tốt nhất là mô hình mã nguồn mở”.

Một báo cáo của Đại học Stanford công bố tháng trước cho rằng các mô hình AI Trung Quốc “dường như đã bắt kịp hoặc thậm chí vượt” đối thủ toàn cầu, xét cả về năng lực lẫn lượng người dùng.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với BBC, cựu Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg nói ông cho rằng các công ty Mỹ đã quá tập trung theo đuổi loại AI có khả năng vượt trí tuệ con người trong tương lai.

Ông Clegg rời Meta (nhà phát triển Llama) vào năm ngoái, khi CEO Mark Zuckerberg cam kết đổ hàng tỷ USD vào thứ ông gọi là "siêu trí tuệ" (superintelligence). Một số chuyên gia nay cho rằng tham vọng đó mơ hồ và thiếu định nghĩa rõ ràng, tạo cơ hội cho Trung Quốc thống trị lĩnh vực mã nguồn mở.

“Trớ trêu thay”, ông Clegg nói, trong cuộc cạnh tranh giữa “quốc gia chuyên chế lớn nhất” và “nền dân chủ lớn nhất thế giới”, tức Trung Quốc và Mỹ — thì Trung Quốc “lại đang làm nhiều hơn để dân chủ hóa loại công nghệ mà hai bên đang tranh giành”.

Báo cáo của Stanford cũng chỉ ra rằng thành công của Trung Quốc trong mã nguồn mở một phần nhờ sự hỗ trợ của nhà nước. Trong khi đó, ở bên kia bán cầu, các công ty Mỹ như OpenAI chịu áp lực khổng lồ phải tăng doanh thu và có lãi thậm chí phải chạy quảng cáo để đạt mục tiêu.

Công ty này đã tung ra hai mô hình mã nguồn mở vào mùa hè năm ngoái, lần đầu tiên sau nhiều năm. Nhưng phần lớn nguồn lực vẫn đổ vào các mô hình độc quyền để tạo lợi nhuận.

CEO Sam Altman nói hồi tháng 10 rằng OpenAI đã đầu tư rất lớn vào năng lực tính toán và hạ tầng đối tác. “Doanh thu sẽ tăng nhanh, nhưng bạn nên kỳ vọng rằng chúng tôi sẽ chi rất nhiều tiền để huấn luyện, phát triển mô hình thế hệ kế tiếp, rồi thế hệ kế tiếp, rồi nữa, rồi nữa”, ông nói.

Theo Creaders, 8world