Trung Quốc cho phép ba tập đoàn lớn mua chip AI Nvidia H200

Trung Quốc điều chỉnh chính sách, cho phép ByteDance, Alibaba, Tencent mua hơn 400.000 chip Nvidia H200 để thúc đẩy phát triển AI nội địa.

Bốn nguồn tin am hiểu về vụ việc tiết lộ với Reuters rằng, ByteDance, Alibaba và Tencent đã được cho phép mua tổng cộng hơn 400.000 chip H200, trong khi các doanh nghiệp khác hiện cũng đang xếp hàng chờ được phê duyệt tiếp theo.

Các nguồn tin cho biết, chính phủ Trung Quốc chỉ cấp phép có điều kiện, và những điều kiện cụ thể vẫn đang trong quá trình thảo luận.

Một nguồn tin thứ năm cho biết các hạn chế trong giấy phép hiện vẫn quá nghiêm ngặt, nên khách hàng chưa thể chuyển các phê duyệt này thành đơn đặt hàng thực tế.

CEO Nvidia Jensen Huang giới thiệu sản phẩm của hãng. Ảnh: Reuters.

Một nguồn tin khác tiết lộ, những phê duyệt quản lý này được đưa ra trong chuyến thăm Trung Quốc của CEO Nvidia Jensen Huang trong tuần này, bắt đầu từ 23/1.

Reuters cho biết họ chưa nhận được phản hồi từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Bộ Thương mại Trung Quốc hay Nvidia. Các công ty ByteDance, Alibaba và Tencent cũng chưa đưa ra bình luận.

H200 là con chip AI mạnh thứ hai của Nvidia, và đã trở thành một trong những điểm nóng then chốt trong quan hệ Trung – Mỹ. Dù nhu cầu chip từ các doanh nghiệp Trung Quốc rất lớn và phía Mỹ đã cho phép xuất khẩu, nhưng việc Trung Quốc chậm mở cửa nhập khẩu từ trước đến nay vẫn là trở ngại chính đối với việc giao hàng.

Việc phê duyệt mua chip H200 cho thấy Trung Quốc đang ưu tiên nhu cầu của các tập đoàn internet lớn trong nước, những doanh nghiệp đang đầu tư mạnh vào xây dựng trung tâm dữ liệu nhằm phát triển dịch vụ AI và cạnh tranh với các đối thủ Mỹ, bao gồm OpenAI.

Một số thông số cơ bản của chip H200. Ảnh: Sina.

Mặc dù các công ty Trung Quốc như Huawei hiện cũng đã tung ra những sản phẩm có hiệu năng có thể sánh với chip H20 của Nvidia, nhưng vẫn tụt hậu rõ rệt so với chip H200. Trước đó, dòng chip AI cao cấp nhất của Nvidia được phép bán cho Trung Quốc là H20.

Tác động đối với Trung Quốc

Theo các chuyên gia trong ngành, đây không chỉ là chuyện mua chip, mà là một sự điều chỉnh chiến lược khá sâu của Trung Quốc.

Về ngắn hạn, giúp “giải cơn khát” về năng lực AI, có tác động tích cực rõ rệt trước mắt. Chip H200 mạnh hơn H20 rất nhiều về băng thông bộ nhớ và năng lực huấn luyện mô hình lớn, nên ByteDance, Alibaba, Tencent có thể huấn luyện LLM, mô hình đa phương thức nhanh hơn; giúp họ giảm độ tụt hậu so với OpenAI, Google, Anthropic…

H200 sẽ giúp các “ông lớn” Trung Quốc duy trì dịch vụ AI tạo sinh, không bị “đứt gãy” kế hoạch mở rộng data center trong 2026–2027. Có ý kiến ví von, nếu không có H200, AI Trung Quốc sẽ rơi vào thế “chạy bộ đuổi xe hơi”.

Về trung hạn, Trung Quốc đang điều chỉnh, “uốn cong” lập trường, không phải bỏ tự chủ. Quyết định này không phải quay đầu hoàn toàn, mà là thỏa hiệp có kiểm soát.

Vì sao Trung Quốc phải nới lỏng? AI đã trở thành hạ tầng chiến lược, giống như điện – viễn thông – đường sắt; các dòng chip nội địa (Huawei Ascend, Cambricon…) tuy mạnh về suy luận (inference), nhưng thua xa Nvidia về huấn luyện mô hình lớn. Nếu cứ “đóng cửa”, Trung Quốc có nguy cơ tụt hậu 1–2 thế hệ AI và mất ưu thế trong tài chính, quảng cáo, quân sự, an ninh dữ liệu.

Trung Quốc chấp nhận mua chip Nvidia H200 để phát triển chip nội địa. Ảnh: Reuters.

Nhưng vì sao việc cho phép mua H200 vẫn “có điều kiện”? Do Trung Quốc không muốn lặp lại phụ thuộc kiểu bán dẫn trước đây. Điều kiện kèm theo có thể là: Hạn chế mục đích sử dụng, yêu cầu đặt máy chủ trong nước, giám sát luồng dữ liệu, mô hình. Có ý kiến ví von gọi đây là chiến lược “vừa hút oxy, vừa tập thở bằng phổi riêng”.

Về lâu dài, tác động hai mặt đến ngành chip nội địa. Về mặt tích cực, H200 giúp huấn luyện mô hình lớn, sinh ra nhu cầu inference (suy luận) cực lớn. Inference lại là sân nhà của chip Trung Quốc; các mô hình mạnh hơn sẽ tạo hệ sinh thái ứng dụng, từ đó chip nội địa có “đất diễn” ở tầng triển khai. Về mặt tiêu cực (là điều Trung Quốc rất lo): Nvidia càng vào sâu, chuẩn CUDA do NVIDIA độc quyền phát triển càng thống trị; phần mềm, framework càng khóa chặt, chip nội địa có nguy cơ bị “dùng tạm”, không phải lựa chọn chính, trở thành giải pháp thứ cấp, giá rẻ.

Nếu không ép được hệ sinh thái phần mềm riêng, Trung Quốc sẽ mạnh AI nhưng yếu chủ quyền công nghệ lõi.

Về tác động địa – chính trị: Chỉ là tín hiệu mềm với Mỹ, không phải nhượng bộ.

Quyết định này gửi đi 3 tín hiệu: Với Mỹ, Trung Quốc vẫn tuân thủ luật chơi xuất khẩu, không đẩy căng thẳng lên mức công nghệ tách rời hoàn toàn. Với thị trường, trấn an vốn đầu tư, ngăn làn sóng tháo chạy khỏi Big Tech Trung Quốc. Với nội bộ, ưu tiên các “đại doanh nghiệp nền tảng”, hy sinh phần nào “tự lực thuần túy” để giữ tăng trưởng.

Tóm lại, đối với Trung Quốc, việc cho phép 3 doanh nghiệp hàng đầu mua chip Nvidia H200 là một liều thuốc tăng lực cần thiết cho AI, bước đi thực dụng: hôm nay chấp nhận chip Nvidia để có thời gian đuổi kịp ngày mai.

Theo Creaders, Worldjournal