Chiều nay Công an Hà Nội thông tin vụ án liên quan Shark Bình

Chiều nay, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức họp báo công bố thông tin về 4 vụ án, trong đó có vụ liên quan đến Shark Bình.

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo công bố thông tin về 4 vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua.

Trong đó có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, do ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình) làm chủ tịch, và một số công ty liên quan.

Trước đó, Công an TP Hà Nội tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã vào cuộc xác minh.

Ông Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: FBNV.

Đến chiều 6/10, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn trình báo của một người đàn ông ở Ninh Bình cho biết đã đầu tư khoảng 2.000 USD vào dự án của Shark Bình.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội khẳng định bất cứ ai tố cáo sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo quy định với tinh thần không có vùng cấm. Quyết định giải quyết tin báo tố giác tội phạm sẽ được thông báo khi có kết quả.

Tối 6/10, lực lượng công an xuất hiện tại trụ sở Tập đoàn NextTech Group của ông Bình, đặt tại tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội, làm việc liên tục tại đây đến đầu giờ chiều ngày 7/10.

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981 tại Hà Nội, là người sáng lập và hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử và fintech. Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Ths Tin học đô thị tại Nhật Bản.