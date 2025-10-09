Trước lùm xùm AntEx, NextTech của Shark Bình giảm vốn cực khủng, cơ cấu cổ đông biến động

NextTech của Shark Bình từng tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng nhưng sau đó bất ngờ giảm vốn điều lệ xuống chỉ còn hơn 4,2 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông NextTech cũng biến động nhiều lần.

Gần đây, ông Nguyễn Hòa Bình (“Shark Bình”) gây chú ý khi vướng vào lùm xùm liên quan dự án tiền ảo AntEx. Tại buổi họp báo ngày 6/10, Công an TP Hà Nội cho biết đang xác minh các phản ánh về việc nhiều nhà đầu tư mất tiền khi tham gia dự án này, cũng như những tố cáo qua lại giữa ông Bình và nhóm phát triển AntEx.

Trước đó, vào năm 2021, Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100 Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.

NextTech nhiều lần biến động vốn và cơ cấu cổ đông

Từng được xem là người tiên phong trong lĩnh vực thương mại điện tử, ông Bình khởi nghiệp năm 2001 khi mới 19 tuổi, thành lập PeaceSoft với số vốn 2 triệu đồng. Từ một công ty gia công phần mềm nhỏ, ông nhanh chóng chuyển hướng sang Internet, mở sàn ChợĐiệnTử.vn (2005) - một trong những nền tảng thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam.

Ba năm sau, ông tiếp tục cho ra đời cổng thanh toán Ngân Lượng, mở đường cho PeaceSoft trở thành doanh nghiệp công nghệ hiếm hoi thời điểm đó làm chủ được cả nền tảng bán hàng lẫn hệ thống thanh toán.

Trải qua quá trình tái cấu trúc, tháng 2/2013, PeaceSoft đổi tên thành Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ tương lai (NextTech Group), mở rộng hoạt động ra nhiều nước Đông Nam Á, định vị mình là “hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ” quy mô khu vực.

Theo dữ liệu của VietTimes, Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech được thành lập ngày 21/2/2013, đặt trụ sở chính tại đường Tam Trinh, Hà Nội. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, doanh nghiệp này đã trải qua nhiều lần thay đổi về cơ cấu cổ đông, vốn điều lệ và nhân sự chủ chốt.

Ở giai đoạn đầu, bà Đào Lan Hương - vợ cũ của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) từng giữ chức Phó chủ tịch và sở hữu 30% cổ phần tại NextTech. Tuy nhiên, đến tháng 5/2020, bà Hương đã rút vốn hoàn toàn, nhường lại vị trí cổ đông cho ông Nguyễn Huy Hoàng, người có địa chỉ thường trú trùng với ông Bình.

Cùng năm đó, vốn điều lệ của NextTech tăng mạnh từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông khi đó gồm ông Nguyễn Hòa Bình nắm 70% vốn, ông Nguyễn Huy Hoàng 10%, và ông Đào Minh Phú sở hữu 20%. Hai năm sau, ông Phú (sinh năm 1980) được ghi nhận là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của công ty.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2023, NextTech bất ngờ giảm vốn điều lệ xuống chỉ còn hơn 4,2 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông khi đó được xác định gồm ông Nguyễn Hòa Bình góp 2,94 tỷ đồng (70%), ông Nguyễn Huy Hoàng 1,26 tỷ đồng (30%).

Ông Nguyễn Hòa Bình

Tại thời điểm 31/10/2023, vốn điều lệ vẫn giữ nguyên, song tỷ lệ sở hữu tiếp tục biến động. Ông Nguyễn Hòa Bình vẫn nắm 70%, ông Nguyễn Huy Hoàng còn 29,5%, và xuất hiện cổ đông mới - Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải, nắm giữ 0,5% vốn điều lệ.

Đến tháng 4/2024, ông Đào Mạnh Dũng (sinh năm 1986) được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của NextTech, thay cho ông Nguyễn Hòa Bình.

Bên cạnh những biến động nội bộ, NextTech vẫn được biết đến rộng rãi nhờ các sản phẩm công nghệ mang dấu ấn tiên phong, trong đó đáng chú ý nhất là Công ty Cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng

Theo giới thiệu trên website nganluong.vn, hệ thống này hiện hỗ trợ nhiều kênh thanh toán nhất Việt Nam, với hàng triệu người dùng, hàng trăm nghìn tài khoản ví và lưu lượng giao dịch ước tính chiếm hơn 50% thị phần.

NextTech biến động, Ngân Lượng mất "hào quang"

Tuy nhiên, tương tự như công ty mẹ, Ngân Lượng cũng ghi nhận những thay đổi đáng kể về vốn điều lệ trong thời gian gần đây.

Thành lập ngày 10/9/2012 với vốn điều lệ ban đầu 52,7 tỷ đồng, doanh nghiệp từng nhiều lần tăng vốn và có thời điểm đạt gần 370 tỷ đồng.

Song đến đầu năm 2024, vốn điều lệ của Ngân Lượng giảm mạnh hơn 85%, từ gần 370 tỷ đồng xuống chỉ còn hơn 52 tỷ đồng - mức thấp tương đương thời điểm khởi lập hơn một thập kỷ trước.

Về hoạt động kinh doanh, Ngân Lượng từng trải qua thời kỳ hoàng kim giai đoạn 2016–2018, với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng và lợi nhuận hàng trăm tỷ, trở thành “con gà đẻ trứng vàng” trong hệ sinh thái NextTech.

Tuy nhiên, vị thế của Nganluong.vn đã suy giảm đáng kể khi phải cạnh tranh gay gắt với các ví điện tử mới nổi, khiến thương hiệu này dần mờ nhạt trong nhóm người tiêu dùng phổ thông.

Đến tháng 6/2024, Cục Thuế TP Hà Nội kết luận hàng loạt vi phạm thuế tại Ngân Lượng, buộc doanh nghiệp truy thu và nộp phạt hơn 1,2 tỷ đồng. Uy tín công ty cũng bị ảnh hưởng khi tên tuổi xuất hiện trong các vụ việc pháp lý phức tạp. Trong chuyên án Rikvip, cơ quan chức năng từng liệt kê Ngân Lượng là một trong các cổng thanh toán trung gian có liên quan.

Ngoài ra, năm 2023, ví Ngân Lượng còn bị phát hiện là phương thức nạp tiền trên sàn forex Exness – một sàn ngoại hối chưa được cấp phép tại Việt Nam. Sau phản ánh, Ngân Lượng khẳng định đây là giao dịch từ ví cá nhân và đã khóa tài khoản liên quan để yêu cầu giải trình.