Dự án tiền số AntEx của Shark Bình giờ ra sao?

Ra mắt với nhiều kỳ vọng về một hệ sinh thái tài chính phi tập trung “Make in Vietnam”, token AntEx từng thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền số trong nước. Sau hơn 3 năm, dự án này hiện "chết lâm sàng".

Sau khi truyền thông phản ánh việc nhà đầu tư mất tiền vào dự án tiền ảo AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc xác minh.

Hiện, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tiếp nhận đơn của một người đàn ông ở Ninh Bình trình báo bị thiệt hại khoảng 2.000 USD sau khi đầu tư vào AntEx.

Dự án tiền số AntEx bắt đầu từ năm 2021 khi ông Nguyễn Hòa Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100Blockchain với tham vọng xây dựng hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) và phát triển đồng stablecoin VNDT. Thời điểm đó các loại tài sản mã hoá chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị, website và các kênh mạng xã hội chính thức cũng ngừng hoạt động.

Tháng 3/2023, AntEx đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh.

Ông Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: FBNV.

Sau nhiều năm im ắng, ngày 24/9 vừa qua, ông Bình bất ngờ lên tiếng bình luận về dự án AntEx trên trang Facebook. Ông nói nhiều startup hiện nay phát hành coin chỉ để huy động vốn sớm.

Ông Bình cũng thừa nhận trước kia từng đầu tư vào dự án phát hành tài sản số AntEx. Tuy nhiên, đội ngũ công nghệ đã có những hành vi sai trái rồi biến mất, khiến nhà đầu tư và cố vấn như ông phải mang tiếng.

Lý giải về việc nhắc đến AntEx sau thời gian dài, ông Bình cho rằng mình có trách nhiệm phải chia sẻ trải nghiệm của mình để cộng đồng cảnh giác, tránh thất bại, bị mất tiền, ảnh hưởng danh tiếng như ông đã bị.

Chia sẻ này ngay lập tức thổi bùng lên cuộc tranh cãi. Vài ngày sau, chủ một tài khoản ẩn danh tự nhận là cựu Giám đốc công nghệ của AntEx đã đưa ra những cáo buộc hoàn toàn trái ngược.

Người này tố cáo chính Shark Bình là người kiểm soát dự án, nắm “chìa khóa ví” và chỉ đạo bán tháo token sau khi đạt đỉnh thanh khoản.

Cuộc khẩu chiến không dừng lại ở đó. Shark Bình tiếp tục phản pháo, gọi đó là cáo buộc một chiều. Ông khẳng định mình không chỉ mất trắng 2,5 triệu USD, mà còn bị ảnh hưởng uy tín nghiêm trọng.

Theo tìm hiểu của VietTimes, dữ liệu trên các trang thống kê như CoinGecko và CoinMarketCap, token AntEx đã được ghi chú là “rebranded to Rabbit (RAB)”, tức là đổi thương hiệu, không còn được coi là một đồng đang giao dịch độc lập. Giá hiển thị về cơ bản là 0$, khối lượng giao dịch trong 24 giờ gần nhất gần như bằng 0, thể hiện token đã mất thanh khoản hoàn toàn trên thị trường tập trung.

Token AntEx vẫn còn trên nhiều ví nhưng giá trị (value) bằng 0). Ảnh: Sàn CoinMarketCap

Dù đã gần như biến mất trên thị trường, token ANTEX (và sau đó là RAB) vẫn tồn tại về mặt kỹ thuật trên blockchain Binance Smart Chain. Theo dữ liệu từ BscScan, hợp đồng của Rabbit có địa chỉ: 0x95a1199eba84ac5f19546519e287d43d2f0e1b41, hiện vẫn ghi nhận hơn 46.000 ví đang nắm giữ token này.

Khi truy cập trang giao dịch của token, có thể thấy vẫn có những giao dịch nhỏ lẻ được thực hiện gần đây chủ yếu là các lệnh “Approve” (ủy quyền) hoặc “Transfer” (chuyển token) giữa các ví cá nhân, với giá trị rất nhỏ. Không có dấu hiệu cho thấy đang diễn ra hoạt động mua bán thực sự có quy mô, cũng không còn pool thanh khoản đáng kể trên PancakeSwap – sàn phi tập trung chính từng hỗ trợ AntEx. Điều này cho thấy, đồng token vẫn tồn tại nhưng gần như không còn “sống”, vì không ai còn mua bán, trao đổi hay giao dịch với khối lượng có ý nghĩa.

Token Rabbit trên BscScan của Binance vẫn thấy có lượt token transfers (chuyển token) nhưng giá trị và khối lượng hầu như không đáng kể và bằng 0.

Giới chuyên môn gọi trạng thái này là “chết lâm sàng”, tức là dự án không bị xóa khỏi blockchain (vì blockchain không thể xóa dữ liệu), nhưng không còn hoạt động, không có thanh khoản, không có giá trị thực.