Chủ tịch Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn làm Thứ trưởng Bộ Tài chính

Quỳnh An
Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm trở lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Tạ Anh Tuấn, sinh năm 1969, quê quán: Thành phố Hà Nội; trình độ: Đại học Tài chính Kế toán, Thạc sĩ Tài chính – Tín dụng, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Tạ Anh Tuấn từng giữ nhiều chức vụ như Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước; Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (mới).

Ông Tạ Anh Tuấn. Ảnh: Q.H.

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách; đầu tư, quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội; nợ công, viện trợ; thuế, phí, lệ phí; tài sản công, dự trữ; hải quan, kế toán, kiểm toán; giá, chứng khoán, bảo hiểm; đấu thầu; doanh nghiệp, kinh tế tập thể và hộ kinh doanh; khu kinh tế; dịch vụ tài chính; thống kê; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; và đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại Bộ Tài chính, ông Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng. Thứ trưởng gồm bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và các ông Nguyễn Đức Chi, Cao Anh Tuấn, Lê Tấn Cận, Trần Quốc Phương, Nguyễn Đức Tâm, Tạ Anh Tuấn.

#Tạ Anh Tuấn #Thứ trưởng Bộ Tài Chính #Nhân sự

