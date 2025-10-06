Nhận trình báo về dự án tiền số AntEx của Shark Bình, Phó Giám đốc Công an Hà Nội nói gì?

Một người đàn ông ở Ninh Bình, gửi đơn trình báo đến Công an Hà Nội về việc đầu tư 2.000 USD vào dự án tiền số Antex.

Chiều 6/10, tại họp báo quý của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về những tin đồn liên quan tiền số Antex của ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: H.N.

Theo đại tá Long, sau khi nắm được các thông tin phản ánh, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, xác minh.

Qua rà soát các phòng nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tiếp nhận đơn của một người đàn ông ở Ninh Bình trình báo với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định trên tinh thần không ngoại lệ, không có vùng cấm.

Ông Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981 tại Hà Nội. Ông Bình là doanh nhân mảng công nghệ, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group. Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Ths Tin học đô thị tại Nhật Bản.

Năm 2000, khi mới 19 tuổi, ông Bình thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như NganLuong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo... Ông được công chúng biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam và là chồng của nữ diễn viên Phương Oanh.