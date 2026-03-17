Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV giữ chức Phó bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 17/3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, điều động và chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030.

Hội nghị có sự tham dự của bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030, đồng thời giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh ngày 21/10/1974; quê quán: TP Hà Nội; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng từng đảm nhiệm các chức vụ: Vụ trưởng tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Tháng 1/2025, ông Hùng được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Bình và sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Tháng 7/2025, sau khi tỉnh Hưng Yên cũ sáp nhập với tỉnh Thái Bình thành tỉnh Hưng Yên mới, ông Hùng được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Ngày 23/1/2026, ông Nguyễn Mạnh Hùng được Ban Chấp hành Trung ương bầu giữ chức Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương XIV, sau đó được Ủy ban Kiểm tra Trung ương bầu giữ chức Phó chủ nhiệm.