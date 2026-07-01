Sedan hụt hơi, Toyota Camry hybrid 2026 giảm giá mạnh để kéo khách

Toyota Việt Nam giảm giá Camry HEV xuống còn từ 1,3 tỷ đồng, trong bối cảnh sedan hạng D ngày càng chịu sức ép từ xe gầm cao.

Toyota Camry hybrid có giá từ 1,3 tỷ đồng

Theo công bố của Toyota Việt Nam, Camry HEV Premium nhập khẩu từ Thái Lan có giá bán từ 1,32 tỷ đồng, giảm 140 triệu đồng so với trước. Phiên bản Camry HEV Luxury giữ nguyên giá từ 1,46 tỷ đồng, mức đã được điều chỉnh từ tháng 1.

Cùng với thay đổi giá bán, Toyota cũng cập nhật tên thương mại cho 2 phiên bản này. Camry HEV MID CE đổi tên thành Camry HEV Premium, còn Camry HEV TOP CE đổi tên thành Camry HEV Luxury.

Camry HEV Premium được điều chỉnh giá bán xuống còn từ 1,32 tỷ đồng, giảm 140 triệu đồng so với trước. Ảnh: Toyota.

Cả 2 phiên bản đều sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.5 lít và mô tơ điện cho tổng công suất khoảng 225 mã lực. Mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp khoảng 4,2 lít/100 km.

Về trang bị, Camry HEV có cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, ghế trước chỉnh điện 10 hướng tích hợp thông gió, cửa sổ trời toàn cảnh, phanh tay điện tử đi kèm Auto Hold và sạc không dây.

Camry HEV cũng được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense. Các tính năng đáng chú ý gồm cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Giảm giá để tồn tại?

Mức giảm 140 triệu đồng của Camry HEV Premium không chỉ là một động thái kích cầu. Trong bối cảnh hiện nay, giảm giá còn là cách để Toyota giữ sức hút cho Camry khi khách Việt ngày càng chuộng xe gầm cao.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam, sau 5 tháng đầu năm 2026, doanh số sedan tại Việt Nam đạt 11.214 xe, thấp hơn mức 13.965 xe cùng kỳ năm 2025.

Camry vẫn là mẫu xe chủ lực của nhóm sedan hạng D, nhưng doanh số phân khúc đi xuống cho thấy áp lực ngày càng lớn từ xe gầm cao. Ảnh: Toyota.

Trong khi đó, nhóm SUV/crossover đạt doanh số 47.770 xe, MPV đạt 22.286 xe và bán tải đạt 10.786 xe. Sự chênh lệch này phản ánh rõ xu hướng người mua ưu tiên xe gầm cao, không gian linh hoạt và khả năng sử dụng đa dạng.

Trong đó, áp lực lớn nhất thuộc về phân khúc sedan hạng D - nơi Camry góp mặt. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn phân khúc chỉ đạt 389 xe, giảm 65% so với cùng kỳ. Riêng Camry bán được 31 xe trong tháng 5/2026.

Với một mẫu xe từng là lựa chọn quen thuộc của khách hàng doanh nhân và gia đình khá giả, con số này cho thấy thị trường đã thu hẹp đáng kể.

Trong bối cảnh đó, giá khởi điểm mới từ 1,32 tỷ đồng giúp Camry HEV giảm bớt rào cản chi phí. Khi khách hàng có nhiều lựa chọn gầm cao trong cùng tầm tiền, Camry cần tạo thêm lý do để được cân nhắc. Những lợi thế như khoang cabin rộng, vận hành êm, tiết kiệm nhiên liệu, thương hiệu bền bỉ và nhiều công nghệ an toàn vì thế trở nên quan trọng hơn.

Việc giảm giá này khó tạo ra thay đổi lớn cho xu hướng chung của thị trường. Tuy nhiên, mức giá mới có thể giúp Camry thêm lợi thế trong việc thu hút nhóm khách hàng vẫn thích sedan, đặc biệt là những người cần một mẫu xe rộng rãi, vận hành êm và tiết kiệm nhiên liệu.