Nuen Moto hé lộ xe máy điện đổi pin như VinFast: Tải trọng 200 kg, chạy gần 200 km

Nuen Moto vừa hé lộ Volty U1, mẫu xe máy điện hướng tới nhu cầu giao hàng và vận chuyển, nổi bật với tải trọng 200 kg cùng khả năng hỗ trợ đổi pin.

Sau khi lùi kế hoạch với mẫu mô tô điện N1-S, Nuen Moto vừa hé lộ sản phẩm mới hướng tới tài xế giao hàng, đội xe công nghệ và nhu cầu vận chuyển trong đô thị.

Volty U1 có thiết kế thân dài, hướng tới nhu cầu chở hàng và vận hành đội xe. Ảnh: Volty.

Chia sẻ với VietTimes, ông Hoàng Mai Hãn, đồng sáng lập Nuen Moto, cho biết Volty là thương hiệu con của Nuen Moto, tập trung vào các dòng xe phục vụ công việc và vận chuyển. U1 là mẫu xe đầu tiên được hé lộ dưới thương hiệu này.

Thiết kế của U1 cho thấy sản phẩm ưu tiên khả năng chở hàng. Xe có thân dài, ghi-đông đặt thấp, trong khi khu vực phía sau có thể chuyển đổi linh hoạt giữa chở hàng và chở người.

Xe có thể lắp giá chở đồ ở phía trước, phía sau và khu vực giữa thân xe. Ngoài ra, U1 còn có hệ phụ kiện cho phép bố trí thêm thùng hoặc giá đỡ, giúp người dùng tùy chỉnh theo nhu cầu giao nhận và vận chuyển.

Xe sử dụng phanh đĩa ở bánh sau, hệ thống treo lò xo đôi và phần yên sau có thể chuyển đổi giữa chở người và chở hàng. Ảnh: Volty.

Volty U1 được trang bị mô-tơ điện có công suất 8 mã lực, mô-men xoắn 152 Nm và tốc độ tối đa 80 km/h. Xe nặng 120 kg khi lắp pin, trong khi tải trọng tối đa được hãng công bố ở mức 200 kg.

U1 có thể sử dụng 1 hoặc 2 pin, mỗi pin dung lượng 2,2 kWh. Với cấu hình 2 pin, phạm vi di chuyển tối đa được hãng công bố ở mức 195 km. Khi vận hành có tải, quãng đường thực tế vào khoảng 140-160 km. Thời gian sạc mỗi pin khoảng 2-3 giờ.

Theo thông tin trên website, U1 sẽ hỗ trợ hệ thống tủ đổi pin, giúp người dùng tiếp tục hành trình mà không phải chờ sạc pin. Cách tiếp cận này tương tự VinFast và Honda, khi xe máy điện được phát triển cùng hạ tầng đổi pin để tăng tính thuận tiện trong quá trình sử dụng.

U1 sử dụng 2 bộ pin tháo rời, hỗ trợ đổi pin tại hệ thống tủ mà Volty dự kiến triển khai. Ảnh: Volty.

Nuen Moto chưa công bố giá bán và thời điểm U1 chính thức có mặt trên thị trường. Với định vị là mẫu xe phục vụ vận chuyển ở phân khúc phổ thông, U1 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Selex Camel, dòng xe chuyên dụng cho giao hàng hiện có giá 28,3-29,3 triệu đồng.

Ở phạm vi rộng hơn, U1 còn phải cạnh tranh với nhóm xe đổi pin của VinFast. Hãng xe Việt hiện có loạt sản phẩm đổi pin như Evo, Feliz II, Viper, Kinet, Kyo với giá niêm yết từ 18,8 triệu đến 40 triệu đồng (giá chưa bao gồm pin). Các mẫu này không chuyên biệt cho chở hàng như U1, nhưng có lợi thế về dải sản phẩm và mạng lưới đổi pin đang được triển khai.