Giá 499 triệu, Jaecoo J5 có đủ sức cạnh tranh VinFast VF 6, Yaris Cross, Mitsubishi Xforce?

Việc đưa SUV hạng B xuống vùng giá dưới 500 triệu đồng cho thấy Jaecoo đang muốn tạo dấu ấn rõ rệt tại thị trường Việt Nam, dù bài toán cạnh tranh sẽ không chỉ nằm ở giá bán.

Điểm nhấn về giá bán

Sau một thời gian hé lộ, Jaecoo J5 đã chính thức được chốt giá tại Việt Nam. Mẫu SUV đô thị này có giá niêm yết từ 599 triệu đồng cho bản xăng (Premium), 669 triệu đồng cho bản hybrid (SHS-H) và 749 triệu đồng cho bản thuần điện (EV).

Với nhóm khách hàng tiên phong, giá sau ưu đãi của Jaecoo J5 được kéo xuống còn 499-669 triệu đồng. Mức giá dưới 500 triệu đồng giúp mẫu SUV đô thị của Omoda & Jaecoo tạo hiệu ứng đáng kể, ngang tầm các mẫu sedan và hatchback phổ thông trên thị trường.

Phiên bản Jaecoo J5 EV không có lưới tản nhiệt phía trước. Ảnh: Omoda & Jaecoo.

Jaecoo J5 có kích thước dài 4.380 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.650 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm. Với thông số này, mẫu xe được xếp vào nhóm SUV đô thị hạng B, cùng sân chơi với Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda HR-V và VinFast VF 6.

Mẫu SUV đến từ Trung Quốc được trang bị hệ thống treo sau liên kết đa điểm, đèn LED, kiểm soát hành trình, gương hậu gập tự động có sấy và kết nối điện thoại không dây. Bản cao cấp còn có trần kính toàn cảnh, điều hòa tự động 2 vùng, màn hình trung tâm 13,2 inch và âm thanh Sony 8 loa.

Về truyền động, bản xăng dùng động cơ tăng áp 1.5 lít, công suất 145 mã lực và mô-men xoắn 210 Nm. Hai bản hybrid kết hợp máy xăng 1.5 lít với mô-tơ điện, cho tổng công suất 221 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây và phạm vi vận hành kết hợp lên tới 1.000 km.

Động cơ của phiên bản J5 SHS-H cho ra tổng công suất 221 mã lực, tầm hoạt động kết hợp khoảng 1.000 km. Ảnh: Paultan.

Bản thuần điện J5 EV có công suất 208 mã lực, mô-men xoắn 288 Nm, phạm vi hoạt động tối đa 461 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC 130 kW, cho phép nạp pin từ 30-80% trong 28 phút.

Phiên bản hybrid cao cấp và bản thuần điện được trang bị 6 túi khí, camera 540 độ và gói hỗ trợ lái ADAS.

Lợi thế về giá có đủ để thành công?

Mức giá dưới 500 triệu đồng cùng việc góp mặt ở phân khúc hạng B đặt Jaecoo J5 vào một trong những vùng thị trường có sức mua tốt nhất hiện nay. Đây là nhóm xe phù hợp với nhiều tệp khách hàng, từ người mua xe lần đầu, gia đình trẻ đến nhóm muốn nâng cấp từ sedan, hatchback phổ thông lên SUV đô thị.

"Jaecoo đã chọn đúng phân khúc để giới thiệu sản phẩm tại Việt Nam", ông Vũ Tấn Công, nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), nhận định. Theo ông, SUV hạng B là nhóm xe đang có sức tiêu thụ tốt, do đó việc liên doanh Geleximco - Omoda & Jaecoo đưa J5 vào thị trường là một hướng đi phù hợp.

Nhưng chọn đúng phân khúc này cũng đồng nghĩa J5 phải đối đầu với các mẫu xe đã có vị thế. VF 6 đang dẫn đầu nhóm SUV cỡ B, trong khi Yaris Cross và Xforce thống trị mảng xe xăng, hybrid. Theo số liệu từ VinFast và VAMA, doanh số lũy kế 7 tháng của VinFast VF 6 đạt 16.038 xe, Toyota Yaris Cross đạt 9.927 xe, trong khi Mitsubishi Xforce đạt 7.469 xe.

Toyota Yaris Cross là một trong những mẫu xe Nhật có sức bán tốt trong phân khúc SUV đô thị, nơi Jaecoo J5 vừa gia nhập bằng lợi thế giá. Ảnh: Thượng Tâm.

Đây đều là những mẫu xe đang có sức bán tốt trong nhóm SUV đô thị, đồng thời đã tạo được độ nhận diện nhất định với người dùng Việt. Vì vậy, lợi thế giá có thể giúp J5 được chú ý, nhưng để thuyết phục khách hàng rời bỏ các lựa chọn quen thuộc lại là câu chuyện khó hơn.

Theo ông Vũ Tấn Công, sự xuất hiện của Jaecoo J5 ở vùng giá 499-599 triệu đồng có thể tác động phần nào đến nhóm xe Hàn, Nhật cùng phân khúc, nhưng mức độ sẽ không lớn. Lý do là các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc đã có mặt tại Việt Nam nhiều năm, sở hữu hệ thống bán hàng ổn định và tệp khách hàng quen thuộc.

Nếu ở nhóm xe xăng và hybrid, J5 phải cạnh tranh với các thương hiệu đã có chỗ đứng, thì ở phiên bản thuần điện, bài toán còn khó hơn. Mức giá ưu đãi 599 triệu đồng có thể giúp J5 EV tạo lợi thế khi đặt cạnh VinFast VF 6, mẫu xe có giá niêm yết 646-699 triệu đồng.

Tuy nhiên, VF 6 lại có lợi thế về hệ thống trạm sạc, chính sách sạc miễn phí. Chưa kể, VF 6 thường xuyên có ưu đãi về giá, khiến khoảng chênh với J5 EV không còn quá lớn.

Bài toán cạnh tranh của Jaecoo J5 vì thế không chỉ nằm ở giá bán. Theo ông Công, thách thức lớn nhất của mẫu xe này là độ nhận diện và lòng tin của người dùng Việt Nam về dòng xe có nguồn gốc Trung Quốc. Để có chỗ đứng, Jaecoo cần chứng minh năng lực sản phẩm, chất lượng dịch vụ hậu mãi và sự hiện diện lâu dài, thay vì chỉ dựa vào lợi thế giá bán.