Volkswagen ID. Era 9X nhập từ Trung Quốc sắp ra mắt Việt Nam

Volkswagen xác nhận chuẩn bị ra mắt mẫu SUV điện mở rộng phạm vi ID. Era 9X tại Việt Nam. Mẫu xe nhập khẩu từ Trung Quốc được dự kiến bán với giá dưới 3 tỷ đồng.

Ngày 3/8, Volkswagen xác nhận chuẩn bị ra mắt ID. Era 9X tại Việt Nam, sau thông tin hé lộ trước đó. Theo hãng xe Đức, mẫu xe EREV này có giá dự kiến dưới 3 tỷ đồng. Nhân viên đại lý Volkswagen tại Đồng Nai cho biết ID. Era 9X có thể ra mắt trong tháng 9.

ID. Era 9X sở hữu kiểu dáng SUV cỡ lớn, thân xe dài hơn 5,2 m và thiết kế vuông vức, hướng đến nhóm khách hàng cần không gian rộng rãi. Ảnh: Volkswagen.

Với giá bán quanh mốc 3 tỷ đồng, Volkswagen ID. Era 9X hướng đến đối thủ trực tiếp là Lynk & Co 900. Mẫu SUV 6 chỗ này có kích thước tương đương, sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid và đang được niêm yết ở mức 3,06 tỷ đồng.

Ở cùng nhóm SUV cỡ lớn, khách hàng còn có thể cân nhắc VinFast VF 9 (1,35-1,53 tỷ đồng) và mẫu xe "anh em" Teramont Pro (2,8-2,9 tỷ đồng). Hai mẫu xe này có giá thấp hơn, song vẫn cạnh tranh với ID. Era 9X về không gian, trang bị và nhu cầu sử dụng xe ba hàng ghế.

Vừa ra mắt hồi tháng 4, Volkswagen ID. Era 9X được phát triển và sản xuất bởi liên doanh SAIC Volkswagen (Trung Quốc). Đây cũng là đơn vị sản xuất một số dòng xe đã có mặt tại Việt Nam như Viloran và các phiên bản Teramont X, Teramont Pro…

Điểm nhấn của xe là công nghệ EREV - Extended-Range Electric Vehicle (xe điện mở rộng phạm vi hoạt động). Đây là lần đầu công nghệ này xuất hiện trên một mẫu xe Volkswagen.

Công nghệ EREV kết hợp bộ pin 65,2 kWh, hai mô-tơ điện và động cơ xăng làm máy phát, giúp xe vừa vận hành bằng điện vừa kéo dài phạm vi di chuyển khi cần. Ảnh: Volkswagen.

Với hệ thống EREV, mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động bánh xe, còn động cơ xăng đóng vai trò máy phát, bổ sung năng lượng cho pin khi cần thiết. Cách bố trí này giúp xe vận hành gần giống ô tô điện, đồng thời vẫn có thể tiếp tục hành trình bằng nhiên liệu trong điều kiện không có trạm sạc.

ID. Era 9X được trang bị 2 mô-tơ điện sản sinh tổng công suất 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 660 Nm. Bộ pin dung lượng 65,2 kWh sử dụng nền tảng điện 800 V, hỗ trợ sạc từ 10 lên 80% trong 16,5 phút khi dùng trụ sạc nhanh.

Với bộ pin này, Volkswagen ID. Era 9X có thể chạy thuần điện tối đa khoảng 406 km theo chu trình CLTC. Khi kết hợp với một bình xăng đầy, phạm vi di chuyển của xe tăng lên 1.651 km.

Về kích thước, Volkswagen ID. Era 9X có các số đo dài 5.207 mm, rộng 1.997 mm và cao 1.810 mm, khoang cabin bố trí 6 chỗ theo cấu hình 2+2+2. Nội thất có 2 màn hình 15,6 inch phía trước, màn hình trần 21,4 inch cho hàng ghế sau và hệ thống âm thanh 27 loa.

Khoang nội thất bố trí 6 chỗ theo cấu hình 2+2+2, nổi bật với màn hình giải trí cỡ lớn, hệ thống âm thanh 27 loa và nhiều tiện nghi dành cho hàng ghế sau. Ảnh: Volkswagen.

Hai cửa sau tích hợp màn hình cảm ứng có thể ẩn, hiện để điều chỉnh ghế, điều hòa và âm thanh. Các trang bị đáng chú ý khác gồm ghế massage, sưởi và làm mát, tủ lạnh 7,6 lít, chống ồn chủ động, đánh lái bánh sau, chế độ Crab Walk, cảm biến LiDAR và camera toàn cảnh.