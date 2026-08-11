3 mẫu SUV hybrid Nhật - Hàn sắp về Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid, Palisade Hybrid và Toyota Land Cruiser HEV dự kiến lần lượt gia nhập thị trường Việt Nam, bổ sung lựa chọn SUV hybrid ở nhiều phân khúc.

Hyundai Tucson Hybrid

Sau khi đối thủ "đồng hương" Kia đưa Sportage Hybrid về Việt Nam, Hyundai cũng chuẩn bị bổ sung Tucson Hybrid để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc. Dù chưa công bố thời điểm ra mắt, mẫu SUV này đã được Hyundai Thành Công trưng bày tại một số sự kiện, cho thấy ngày mở bán không còn xa.

Hyundai Tucson Hybrid được trưng bày tại sự kiện ở Hà Nội hồi tháng 7. Ảnh: TC Motor.

So với phiên bản đang bán tại Việt Nam, Tucson Hybrid không có nhiều khác biệt về thiết kế ngoại thất. Xe có kích thước dài 4.640 mm, rộng 1.865 mm, cao 1.700 mm và chiều dài cơ sở 2.755 mm.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động, gồm động cơ xăng tăng áp 1.6 lít kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 235 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm. Đây cũng là điểm tạo khác biệt rõ nhất giữa Tucson Hybrid và các phiên bản hiện hành.

Về công nghệ, xe được trang bị e-Dynamic Drive hỗ trợ khả năng vào cua, e-Comfort Drive giúp hạn chế chuyển động chòng chành của thân xe cùng gói an toàn Hyundai SmartSense. Tucson Hybrid còn có màn hình trung tâm 12,3 inch và hệ thống âm thanh Bose 8 loa.

Việc bổ sung bản hybrid được kỳ vọng sẽ giúp Tucson tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C. Trong nửa đầu 2026, mẫu xe này bán được 4.442 chiếc, đứng thứ 5 phân khúc, sau Mazda CX-5, VinFast VF 7, Ford Territory và Mitsubishi Destinator.

Hyundai Palisade Hybrid

Cùng với Tucson Hybrid, Palisade Hybrid thế hệ mới cũng đã được Hyundai Thành Công đưa về Việt Nam trưng bày, cho thấy thời điểm ra mắt không còn xa.

Hyundai Palisade Hybrid thế hệ mới có thiết kế vuông vức, thân xe bề thế và cụm đèn tạo hình dọc, mang phong cách hiện đại hơn thế hệ trước. Ảnh: Hyundai.

Mẫu SUV cỡ lớn này có thiết kế vuông vức hơn thế hệ trước, với cụm đèn tạo hình dọc và thân xe bề thế. Xe dài 5.065 mm, rộng 1.980 mm, cao 1.805 mm và có chiều dài cơ sở 2.970 mm.

Khoang nội thất nổi bật với cụm 2 màn hình 12,3 inch, ghế bọc da Nappa, hệ thống âm thanh Bose và gói hỗ trợ lái Hyundai SmartSense.

Palisade Hybrid dùng động cơ xăng tăng áp 2.5 lít kết hợp hệ thống hybrid TMED-II, cho tổng công suất khoảng 334 mã lực và mô-men xoắn 460 Nm. Xe được trang bị hệ dẫn động 4 bánh HTRAC cùng nhiều chế độ lái và địa hình.

Theo tìm hiểu của VietTimes, mẫu SUV này có giá dao động 1,5-1,7 tỷ đồng. Với hệ truyền động hybrid và nhiều nâng cấp đáng giá, Palisade tiếp tục giữ vai trò SUV đầu bảng trong dải sản phẩm Hyundai tại Việt Nam.

Palisade Hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5 lít kết hợp hệ thống hybrid TMED-II, cho tổng công suất khoảng 334 mã lực và mô-men xoắn 460 Nm. Ảnh: Hyundai.

Ở thế hệ hiện hành, Hyundai Palisade có sức bán tương đối tốt với doanh số lũy kế 650 xe sau 6 tháng đầu năm 2026, vượt xa mức 195 xe của Toyota Land Cruiser Prado trong khi Volkswagen không công bố doanh số của Teramont.

Kết quả của Palisade một phần đến từ việc mẫu xe này thường xuyên được ưu đãi giảm giá. Cuối tháng 4, Hyundai giảm 160-170 triệu đồng trên giá niêm yết, đưa giá xe xuống còn 1,3-1,43 tỷ đồng, ngang nhóm SUV cỡ D như Ford Everest hay Toyota Fortuner.

Toyota Land Cruiser HEV

Không lâu sau khi ra mắt tại Indonesia, Toyota Land Cruiser HEV đã hé lộ kế hoạch về Việt Nam. Theo một nhân viên bán hàng Toyota tại TP.HCM, mẫu SUV này hiện đã được nhận đặt cọc và dự kiến giao xe trong quý IV năm nay.

Land Cruiser Hybrid gần như giữ nguyên thiết kế của bản máy xăng, với kiểu dáng vuông vức, lưới tản nhiệt cỡ lớn và thân xe bề thế. Ảnh: Paultan.

Tổng quan, Land Cruiser bản hybrid không khác biệt về thiết kế so với bản máy xăng đang bán, chi tiết nhận diện đáng chú ý nhất là logo HEV ở cửa cốp sau. Bên trong, xe vẫn đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm 12,3 inch, sạc điện thoại không dây.

Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở hệ truyền động gồm động cơ xăng V6 3.5 lít tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm. Sức mạnh được truyền tới các bánh xe thông qua hộp số tự động 10 cấp, giúp đây trở thành phiên bản Land Cruiser mạnh nhất từ trước đến nay.

Land Cruiser Hybrid vẫn duy trì nhiều công nghệ hỗ trợ off-road đặc trưng. Tại Indonesia, xe có tính năng tự động điều chỉnh chế độ vận hành theo địa hình, hỗ trợ quan sát xung quanh cùng gói an toàn Toyota Safety Sense.

Khoang lái Land Cruiser Hybrid vẫn mang phong cách quen thuộc với màn hình trung tâm đặt nổi, cần số cơ học và nhiều nút bấm vật lý. Ảnh: Paultan.

Theo tư vấn bán hàng, Land Cruiser HEV có giá dự kiến khoảng 4,6 tỷ đồng, chỉ nhỉnh hơn 20 triệu đồng so với mức 4,58 tỷ đồng của bản máy xăng hiện hành. Cùng tầm giá này, khách hàng còn có một số lựa chọn hạng sang gồm Audi Q8 (4,2 tỷ đồng), Lexus RX 350 (4,3-4,7 tỷ đồng), BMW X6 (4,5 tỷ đồng), Mercedes-Benz GLE (4,7 tỷ đồng) hay Land Rover Discovery (4,5 tỷ đồng).