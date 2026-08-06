VinFast Kinet ghi điểm toàn diện với khả năng tăng tốc cực “bốc”, đổi pin trong 1 phút

Sở hữu khả năng bứt tốc mạnh mẽ, cơ chế đổi pin nhanh chóng cùng chi phí sử dụng siêu tiết kiệm, Kinet - xe máy điện tân binh của VinFast - được đánh giá là lựa chọn sáng giá hơn hẳn so với những mẫu xe tay ga chạy xăng trên thị trường.

Bứt tốc mạnh mẽ, tự tin từ phố đông đến đường lớn

“Với những người yêu thích kiểu dáng xe tay ga nhưng muốn trải nghiệm sức mạnh đặc trưng của động cơ điện, VinFast Kinet hoàn toàn có thể đáp ứng”, anh Kiên Trung, reviewer của kênh Mê Xe, nhận xét.

Theo anh Trung, Kinet sử dụng động cơ In-hub có công suất tối đa 5.200 W, cho khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong chưa đầy 6 giây và đạt tốc độ tối đa 90 km/h. “Đây là những con số cực kỳ ấn tượng”, nam reviewer đánh giá.

Với người thường xuyên di chuyển trong đô thị, khả năng tăng tốc nhanh của Kinet không chỉ mang lại cảm giác lái thể thao mà còn phát huy giá trị trong nhiều tình huống thực tế. Mô-men xoắn được truyền gần như tức thời tới bánh sau giúp xe phản hồi ngay khi người lái vặn ga. Nhờ đó, Kinet có thể rời điểm dừng đèn đỏ gọn gàng, nhập làn chủ động và tăng tốc dứt khoát khi cần vượt xe, không phải chờ vòng tua máy tăng lên như trên xe xăng.

“Trong phố, người dùng hiếm khi cần chạy tới tốc độ 90 km/h. Giá trị thực tế của động cơ mạnh nằm ở khả năng tăng tốc để vượt xe chủ động hơn, đồng thời giúp xe lên dốc, đặc biệt là dốc hầm chung cư, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đây mới là điểm đáng giá của VinFast Kinet”, anh Phùng Tuấn Anh (kênh Tonny Phùng Studio), nhấn mạnh.

Trong khi đó, trên các tuyến vành đai, đại lộ hay trục giao thông lớn, sức mạnh lớn giúp Kinet duy trì vận tốc ổn định, hạn chế cảm giác hụt hơi khi cần tăng tốc ở dải vận tốc cao. Ngoài ra, động cơ điện vận hành êm, ít rung và không phát ra tiếng máy cũng mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn trên mọi hành trình, nhất là trong điều kiện giao thông đông đúc.

Đổi pin trong một phút, đi xa không ngại chi phí

Nếu khả năng vận hành giúp Kinet thuyết phục nhóm khách hàng yêu thích cảm giác lái thể thao, cơ chế đổi pin lại giải quyết một trong những băn khoăn lớn nhất của người dùng khi cân nhắc chuyển từ xe xăng sang xe điện.

“Cung cấp năng lượng cho Kinet là hai pin LFP, mỗi pin có dung lượng 1,5 kWh. Nếu sử dụng bộ sạc tiêu chuẩn, thời gian sạc đầy khoảng 9 giờ; còn với bộ sạc công suất 1.000 W, thời gian rút xuống còn khoảng 3,5 giờ”, reviewer của kênh Vật Vờ Studio cho biết.

Bên cạnh việc sạc tại nhà hoặc hệ thống trạm sạc công cộng V-Green, người dùng còn có thể đổi pin tại các tủ đổi pin. Toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng một phút, nhanh hơn một lần đổ xăng vào giờ cao điểm.

Theo anh Lê Thượng Tiến - reviewer của kênh XeVuiVietNam, khi lắp đủ hai pin, Kinet có thể di chuyển tối đa 160 km. Phạm vi này đáp ứng thoải mái nhu cầu đi làm, đi học, gặp gỡ bạn bè hay xử lý công việc trong nhiều ngày của phần lớn người dùng đô thị. Còn với các tài xế dịch vụ, quãng đường di chuyển này cũng quá dư để phục vụ một ca làm việc.

Xét về khía cạnh tài chính, Kinet cũng tạo lợi thế từ chi phí sở hữu ban đầu đến khoản tiền cần bỏ ra trong quá trình sử dụng. Xe được niêm yết từ 40 triệu đồng (thuê pin). Mức giá này cạnh tranh, thậm chí dễ tiếp cận hơn chi phí lăn bánh thực tế của một số phiên bản Air Blade 125, Air Blade 160 hay Vario 125 tại đại lý.

Chi phí thực tế còn thấp hơn nhiều bởi khách hàng hiện được hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 2% giá trị xe và một năm thuê pin trị giá 3,6 triệu đồng (có thể quy đổi thành tiền mặt). Khách hàng đang sở hữu chính chủ xe máy điện hoặc ô tô VinFast (bao gồm xe xăng) còn được ưu đãi từ 1-2 triệu đồng khi mua xe máy điện mới. Nếu sử dụng hết các ưu đãi trên, số tiền lăn bánh của Kinet theo nhiều khách hàng chỉ còn hơn 33 triệu đồng.

Trong khi đó, người dùng xe máy điện đổi pin VinFast hiện được miễn phí tối đa 20 lượt đổi pin mỗi tháng đến hết ngày 30/6/2028. Hãng cũng áp dụng chính sách sạc miễn phí tại hệ thống trạm sạc V-Green đến hết ngày 31/5/2027.

“Làm một phép tính đơn giản, một chiếc xe xăng di chuyển trung bình 1.000 km mỗi tháng có thể tiêu tốn khoảng 600.000–700.000 đồng tiền nhiên liệu, chưa kể chi phí bảo dưỡng định kỳ. Với Kinet, chính sách miễn phí đổi và sạc pin giúp người dùng tiết kiệm hàng triệu đồng mỗi năm. Riêng trong thời gian miễn phí đổi pin, khoản tiền tích lũy có thể lên tới hàng chục triệu đồng”, anh Quốc Cường, người vừa trải nghiệm Kinet tại sự kiện ra mắt xe ở TP.HCM, phân tích.

Với ngoại hình nam tính, khả năng vận hành mạnh mẽ cùng chi phí sử dụng tiết kiệm, Kinet là lựa chọn không thể tốt hơn cho những người muốn chuyển sang xe điện mà vẫn giữ trọn chất thể thao.