3 hãng xe Trung Quốc sắp vào Việt Nam có tiềm lực ra sao?

Ba hãng xe Trung Quốc với các thế mạnh khác nhau đang chuẩn bị bước vào thị trường Việt Nam, hứa hẹn tạo thêm sức ép cạnh tranh trong thời gian tới.

Changan, DFSK và Li Auto đang chuẩn bị cho sự hiện diện tại Việt Nam. Ba hãng có quy mô và hướng phát triển khác nhau, nhưng đều sở hữu nền tảng sản xuất, công nghệ và kinh nghiệm thị trường đáng chú ý tại Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia khác.

Changan - doanh nghiệp có lịch sử hơn 160 năm

Changan là một trong những hãng xe có lịch sử lâu đời nhất Trung Quốc, với tiền thân là một xưởng quân khí được thành lập từ năm 1862. Hãng bắt đầu sản xuất ô tô từ năm 1959 theo đơn đặt hàng của Chính phủ Trung Quốc, trước khi chuyển sang xe dân dụng vào năm 1984.

Lý Hồng Chương, người sáng lập xưởng quân khí Thượng Hải năm 1862, cơ sở được xem là tiền thân của Changan ngày nay. Ảnh: Wikimedia Commons.

Đến cuối năm 2025, tập đoàn cán mốc 30 triệu xe xuất xưởng. Riêng năm 2025, Changan bán hơn 2,9 triệu xe, trong đó hơn 1,1 triệu chiếc là xe năng lượng mới.

Tại Trung Quốc, Changan thuộc nhóm thương hiệu nội địa có quy mô lớn nhất. Năm 2025, doanh số xe năng lượng mới đạt khoảng 789.000 chiếc, tương đương 6,2% thị phần. Danh mục thương hiệu của tập đoàn hiện gồm Changan, Nevo, Deepal, Avatr và Changan LCV, bên cạnh các liên doanh với Ford, Mazda và JMC.

Changan cũng đẩy mạnh hiện diện ở thị trường quốc tế với doanh số 638.000 xe trong năm 2025. Đến năm 2026, sản phẩm của hãng đã có mặt tại 129 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 19.000 điểm kinh doanh, dịch vụ và 93 nhà máy trên toàn cầu.

Changan hiện có hơn 24.000 kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật đến từ 31 quốc gia, cùng 44 trung tâm công nghệ và hơn 200 phòng thí nghiệm. Hãng dành hơn 7% doanh thu mỗi năm cho R&D, đồng thời tự phát triển pin Golden Shield, kiến trúc SDA, hệ truyền động BlueCore và công nghệ hỗ trợ lái.

Cuối năm 2025, Changan nằm trong nhóm đầu tiên tại Trung Quốc được phê duyệt thử nghiệm xe tự lái cấp độ 3.

Chất lượng sản phẩm cũng đã được các tổ chức độc lập ghi nhận. Trong nghiên cứu chất lượng xe mới của J.D. Power tại Trung Quốc năm 2025, Changan đứng trong nhóm dẫn đầu các thương hiệu nội địa. Deepal S07 cũng đứng đầu phân khúc SUV EREV cỡ nhỏ về chất lượng xe năng lượng mới.

Mẫu SUV điện Deepal S07 của Changan được giới thiệu tại Anh vào tháng 12/2025. Ảnh: Reuters.

Changan đang đẩy nhanh toàn cầu hóa bằng cả xuất khẩu lẫn sản xuất tại chỗ. Hãng đã có nhà máy tại Thái Lan, đồng thời đưa Deepal S05 và S07 sang châu Âu. Mục tiêu đến năm 2030 là bán khoảng 5 triệu xe mỗi năm và lọt vào nhóm 10 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới.

Tại Việt Nam, Changan đã hợp tác với Kim Long Motor và từng công bố kế hoạch sản xuất xe tại Huế. Deepal được xem là thương hiệu mở đường, với các mẫu có khả năng xuất hiện gồm S05, S07, L07 cùng một số sản phẩm Changan và Nevo.

DFSK lấy kinh nghiệm xuất khẩu làm lợi thế

Nếu Changan gây chú ý bằng quy mô, DFSK lại tạo dấu ấn nhờ kinh nghiệm xuất khẩu và nền tảng xe thương mại. Ra đời năm 2003, thương hiệu này từng được biết đến nhiều với các dòng xe tải nhẹ và van, trước khi mở rộng sang SUV, MPV và gần đây là xe năng lượng mới, chủ yếu hướng tới nhóm khách hàng cần sản phẩm thực dụng và có giá dễ tiếp cận.

Trước khi mở rộng sang ô tô con, DFSK từng được biết đến nhiều với các dòng xe tải nhẹ và xe thương mại. Ảnh: order_242.

Hiện DFSK đã có mặt tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng lượng xe xuất khẩu lũy kế vượt 600.000 chiếc. Hãng cũng xây dựng hơn 1.000 điểm bán hàng và dịch vụ ở nước ngoài. Đây là lợi thế đáng kể khi DFSK vốn đã quen với việc phát triển sản phẩm cho các thị trường ngoài Trung Quốc.

Hậu thuẫn phía sau DFSK là Seres, tập đoàn đạt doanh thu khoảng 24,4 tỷ USD trong năm 2025. Cùng năm, Seres bán hơn 470.000 xe năng lượng mới và chi khoảng 1,85 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Nguồn lực của Seres giúp DFSK có thêm nền tảng để chuyển sang các dòng xe điện hóa, thay vì chỉ tập trung vào xe động cơ đốt trong như trước. Các công nghệ về EREV, kiến trúc điện tử, khung gầm và hỗ trợ lái đang dần được áp dụng trên những sản phẩm mới của thương hiệu này.

Dù vậy, DFSK vẫn giữ cách tiếp cận thực dụng. Các mẫu như 560, 580 hay E5 Plus chủ yếu nhấn mạnh về không gian, số chỗ ngồi, trang bị đủ dùng và chi phí sở hữu dễ tiếp cận. Đây cũng là nhóm sản phẩm phù hợp với khách hàng gia đình tại nhiều thị trường đang phát triển.

E5 Plus, mẫu SUV 7 chỗ sử dụng hệ truyền động điện hóa, đang được hãng đẩy mạnh tại thị trường Đông Nam Á. Ảnh: DFSK.

Trong đó, E5 và E5 Plus là những mẫu xe đang được DFSK đẩy mạnh tại Đông Nam Á. Xe dài 4.760 mm, trục cơ sở 2.785 mm, bố trí 3 hàng ghế và sử dụng hệ truyền động PHEV.

Nếu vào Việt Nam, E5 hoặc E5 Plus nhiều khả năng sẽ là những sản phẩm mở màn, tiếp tục khai thác thế mạnh quen thuộc của DFSK về giá bán dễ tiếp cận, không gian rộng và tính thực dụng.

Li Auto xây vị thế bằng công nghệ EREV và sức mạnh tài chính

Là thương hiệu còn non trẻ, nhưng Li Auto đã nhanh chóng vươn lên nhóm hãng xe năng lượng mới đáng chú ý tại Trung Quốc. Thành lập năm 2015 và bắt đầu sản xuất hàng loạt từ cuối năm 2019, hãng đã giao hơn 1,76 triệu xe tính đến hết tháng 7/2026. Riêng mẫu SUV đầu bảng L9 đã vượt mốc 300.000 chiếc đến tay khách hàng.

One - mẫu xe thương mại đầu tiên của Li Auto ra mắt vào năm 2019. Ảnh: Li Auto.

Li Auto tạo dấu ấn với dòng SUV gia đình sử dụng công nghệ EREV, gồm L6, L7, L8 và L9. Đây là kiểu hệ truyền động được nhiều hãng xe Trung Quốc đẩy mạnh trong những năm gần đây, sử dụng mô-tơ điện để dẫn động bánh xe, còn động cơ xăng chủ yếu làm nhiệm vụ phát điện.

Dòng L cũng là nền tảng giúp Li Auto tăng trưởng nhanh tại thị trường Trung Quốc. Năm 2024, hãng giao hơn 500.000 xe, mức cao nhất kể từ khi đi vào sản xuất. Tuy nhiên, sang năm 2025, doanh số giảm còn khoảng 406.000 chiếc trong bối cảnh cạnh tranh ở phân khúc xe năng lượng mới ngày càng gay gắt.

Dù doanh số chững lại trong năm 2025, Li Auto vẫn duy trì tiềm lực tài chính đáng kể. Đến cuối năm, hãng nắm khoảng 14,5 tỷ USD tiền mặt và các tài sản có tính thanh khoản cao, đồng thời chi khoảng 1,6 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển, theo báo cáo tài chính của Li Auto.

Khoản đầu tư này được Li Auto tập trung vào những công nghệ cốt lõi như hệ thống EREV, nền tảng xe điện, hỗ trợ lái và chip xử lý. Đáng chú ý, hãng đã tự phát triển chip MAHE để trang bị cho một số mẫu xe mới, qua đó giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài.

Li Auto còn sở hữu mạng lưới bán hàng và hạ tầng sạc lớn tại Trung Quốc. Đến cuối tháng 7/2026, hãng có 490 cửa hàng tại 159 thành phố, hơn 500 điểm dịch vụ cùng 4.141 trạm sạc nhanh với hơn 22.800 cổng sạc.

Cơ sở nghiên cứu và phát triển R&D của Li Auto tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: N509FZ/Wikimedia Commons.

Li Auto mới bắt đầu mở rộng ra thị trường quốc tế từ năm 2025, trước hết tại Trung Á và Trung Đông. Tại Việt Nam, hãng dự kiến giới thiệu L6, L8 và L9, đều sử dụng hệ truyền động EREV và thuộc nhóm sản phẩm chủ lực đã làm nên tên tuổi của Li Auto tại Trung Quốc.

Sự xuất hiện của Changan, DFSK và Li Auto cho thấy làn sóng xe Trung Quốc vào Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới, với những thương hiệu có quy mô, công nghệ và kinh nghiệm ngày càng lớn.

Tuy nhiên, tiềm lực chỉ là một phần. Khả năng xây dựng mạng lưới bán hàng, dịch vụ sau bán hàng và tạo niềm tin với người dùng mới là yếu tố quyết định họ có thể đứng vững tại Việt Nam hay không.