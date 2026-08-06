Lãnh đạo mảng xe máy điện VinFast hé lộ VF Wild "chạy miên man không lo quãng đường"

Bài đăng mới của lãnh đạo mảng xe máy điện VinFast về VF Wild với thông điệp "chạy miên man không lo quãng đường" đang thu hút sự chú ý khi hãng chưa công bố thông số kỹ thuật của mẫu xe.

Trên Facebook cá nhân, ông Hoàng Hà, Tổng Giám đốc Xe máy điện VinFast thị trường Việt Nam, vừa đăng ảnh ngồi trong khoang lái mẫu bán tải VF Wild kèm dòng trạng thái nhấn mạnh khả năng di chuyển xa "miên man không lo quãng đường".

Bài viết của ông Hà lập tức thu hút hàng trăm lượt thích và bình luận. Nhiều người dùng Facebook đặt câu hỏi về thời gian hãng mở bán, ra mắt xe.

Dòng trạng thái gây chú ý của ông Hoàng Hà hé lộ về mẫu xe bán tải mới của VinFast. Ảnh: Chụp màn hình.

Dòng trạng thái của vị lãnh đạo VinFast không đề cập đến hệ truyền động, dung lượng pin hay phạm vi hoạt động của VF Wild. Tuy nhiên, chi tiết về khả năng đi xa gây chú ý khi nhóm xe PHEV hoặc EREV hiện có thể đạt tổng quãng đường trên 1.000 km.

Theo ghi nhận của VietTimes, BYD Sealion 6 (PHEV) từng đi hơn 1.600 km, trong khi Volkswagen ID. Era 9X (mẫu EREV sắp ra mắt) có thể di chuyển khoảng 1.650 km.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cho biết VinFast sẽ nghiên cứu sản xuất thêm những mẫu xe mới, có thể chạy quãng đường dài hơn nếu khách hàng lỡ "quên không sạc". Ông cũng khẳng định hãng "sẽ không bao giờ sản xuất lại xe xăng".

VinFast VF Wild được giới thiệu tại triển lãm CES 2024 với kiểu dáng góc cạnh, hầm hố. Ảnh: Carscoops.

Khác với xe hybrid, EREV sử dụng mô-tơ điện để dẫn động cho bánh xe. Động cơ xăng không trực tiếp dẫn động mà hoạt động như một máy phát, cung cấp điện cho pin hoặc mô-tơ khi lượng điện tích trữ xuống thấp. Cấu hình này giúp xe giữ được đặc tính vận hành của ô tô điện nhưng vẫn tiện dụng như xe động cơ đốt trong.

Điểm khác biệt so với xe thuần điện nằm ở khả năng bổ sung nhiên liệu tại cây xăng khi cần di chuyển xa hoặc ở nơi không có trạm sạc. Người dùng vẫn có thể sạc pin và chạy điện trong nhu cầu hằng ngày, nhưng không bị phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc như xe thuần điện.

Trong khi đó, VinFast VF Wild xuất hiện lần đầu dưới dạng xe ý tưởng tại triển lãm CES 2024. Mẫu xe thuộc phân khúc bán tải cỡ trung, dài 5.324 mm và rộng 1.997 mm. Thùng hàng dài 1.524 mm, có thể mở rộng lên 2.438 mm nhờ cơ cấu gập hàng ghế sau và mở vách ngăn giữa cabin với thùng xe.

Trên bản concept, cabin của VF Wild được thiết kế theo phong cách hiện đại, nổi bật với ghế cỡ lớn, không gian mở và cửa sổ trời toàn cảnh. Ảnh: Carscoops.

Bản concept này được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, gương chiếu hậu điện tử, bộ mâm 22 inch và lốp địa hình. VinFast hiện chưa công bố công suất mô-tơ, dung lượng pin, tải trọng, sức kéo và tầm hoạt động của phiên bản thương mại.