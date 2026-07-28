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Chưa phổ biến tại Việt Nam, mô tô Hàn Quốc Hyosung GV350X có gì để thu hút khách hàng?

Thượng Tâm
Thượng Tâm

Hyosung GV350X mang kiểu dáng cruiser pha chất thể thao, nổi bật với động cơ V-Twin 339 cc và mức giá dễ chịu.

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Sáng 28/7, mẫu mô tô Hyosung GV350X vừa được một đơn vị tư nhân ra mắt tại Việt Nam, bổ sung thêm lựa chọn trong phân khúc cruiser dung tích 300-400 cc.
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GV350X mang phong cách cruiser pha trộn nét thể thao hiện đại. Xe sử dụng bình xăng tạo hình cơ bắp, yên thấp, phần đuôi gọn và khối động cơ V-Twin được để lộ, tạo cảm giác cơ khí khi quan sát từ hai bên.
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Tay lái có thiết kế hơi hướng về phía trước thay vì kiểu cao và rộng thường thấy trên các mẫu cruiser truyền thống.
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Mẫu xe có chiều cao yên 730 mm, chiều dài cơ sở 1.460 mm và khối lượng khoảng 180 kg. Trọng tâm thấp cùng bán kính quay vòng khoảng 1,75 m giúp người lái dễ chống chân, quay đầu và xoay trở trong điều kiện giao thông đô thị.
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Hyosung trang bị cho GV350X động cơ V-Twin dung tích 339 cc, làm mát bằng chất lỏng và tích hợp hệ thống phun nhiên liệu điện tử. Khối động cơ cho ra công suất 31,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 30 Nm tại 6.500 vòng/phút.
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Hệ thống ống xả kép được đặt thấp và sát thân xe, vừa nhấn mạnh cấu trúc động cơ 2 xy-lanh chữ V vừa giúp tổng thể liền mạch hơn.
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Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, ly hợp hỗ trợ chống trượt và hệ thống truyền động cuối bằng dây đai.
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Danh sách trang bị an toàn trên GV350X gồm phanh đĩa trước sau, kết hợp ABS 2 kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS có thể bật hoặc tắt. Xe sử dụng phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau.
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Cụm đèn LED phía trước của GV350X có thiết kế đơn giản, tạo hình gợi nhớ đến logo của hãng.
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Bình nhiên liệu dung tích 14 lít hỗ trợ nhu cầu đi lại hằng ngày và những hành trình dài.
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Tư thế lái của GV350X được cân bằng giữa sự thư giãn của cruiser và khả năng điều khiển linh hoạt nhờ ghi đông đặt cao.
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Tại Việt Nam, Hyosung GV350X được phân phối với giá 135 triệu đồng. Mẫu xe sẽ cạnh tranh với Honda CB350 H’ness (130 triệu đồng), CB350C (185-188 triệu đồng), Kawasaki Meguro S1 (135 triệu đồng), Triumph Speed 400 (170 triệu đồng) và Triumph Scrambler 400 X (190 triệu đồng). So với các đối thủ, mẫu xe của Hyosung có phần thua thiệt về độ phổ biến, nhưng tạo khác biệt nhờ động cơ V-Twin và mức giá cạnh tranh.

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