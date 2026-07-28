Chưa phổ biến tại Việt Nam, mô tô Hàn Quốc Hyosung GV350X có gì để thu hút khách hàng?

Từng được xem là cách tiết kiệm chi phí và hạn chế khấu hao so với xe mới, ô tô đã qua sử dụng nay cũng đối mặt áp lực mất giá đáng kể. Thực tế thị trường cho thấy người mua xe cũ không còn dễ "né" bài toán khấu hao như trước.