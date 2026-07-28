Chưa phổ biến tại Việt Nam, mô tô Hàn Quốc Hyosung GV350X có gì để thu hút khách hàng?

Thị trường số
Từ đưa con đi học đến đi du lịch cả nhà, VinFast VF MPV 7 “cân” gọn mọi lịch trình
Từ lịch trình đưa đón con mỗi ngày đến những chuyến về quê, du lịch cuối tuần, VinFast VF MPV 7 được đánh giá là “trợ thủ đa năng” nhờ không gian rộng rãi, tiện nghi dư dả và chi phí nuôi xe dễ chịu.
Nuen Moto nói gì về việc đóng cửa văn phòng, dừng sản xuất xe sau khi nhận đặt cọc?
Sau thời gian im ắng, Nuen Moto lần đầu lên tiếng về tình trạng hoạt động, số phận N1-S và hướng đi mới của startup này.
Mất gần 1/3 doanh số, xe côn tay "hụt hơi" trước đà tăng của xe điện
Giữa lúc thị trường xe máy phục hồi và xe điện tăng trưởng nhanh, nhóm xe côn tay lại liên tục mất khách, đặt dấu hỏi về tương lai của phân khúc từng được nhiều người trẻ ưa chuộng.
Honda ra mắt Vario 125 2026, vẫn thiếu một trang bị an toàn
Honda Vario 125 2026 vừa ra mắt tại Việt Nam có 2 phiên bản đi kèm một số nâng cấp ở ngoại hình và trang bị.
Dưới 50 triệu đồng, chọn VinFast Kinet vừa ra mắt hay Honda Air Blade 125?
Đắt hơn gần 2 triệu đồng, VinFast Kinet đổi lại công nghệ và chi phí vận hành thấp, trong khi Honda Air Blade 125 vẫn có lợi thế về sự tiện dụng, khả năng đi xa.
VinFast ra mắt xe máy điện mới đi được 150 km/lần sạc
VinFast vừa bổ sung Kinet và Kyo vào danh mục xe máy điện, qua đó mở rộng thêm lựa chọn cho người dùng ở nhóm sản phẩm dưới 50 triệu đồng.
Mua ô tô cũ có còn là lựa chọn kinh tế?
Từng được xem là cách tiết kiệm chi phí và hạn chế khấu hao so với xe mới, ô tô đã qua sử dụng nay cũng đối mặt áp lực mất giá đáng kể. Thực tế thị trường cho thấy người mua xe cũ không còn dễ "né" bài toán khấu hao như trước.
Toyota, Volkswagen và GM lao đao tại thị trường từng giúp họ tăng trưởng
Volkswagen thu hẹp danh mục sản phẩm trong lúc xe Trung Quốc giành thị phần trong nước và gia tăng sức ép lên các hãng lâu đời tại nhiều thị trường lớn.
Người dùng ngày càng mê VinFast Limo Green
Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho tài xế, VinFast Limo Green còn là lựa chọn ưu tiên của hành khách nhờ khoang xe rộng rãi và khả năng vận hành êm ái.
Ô tô điện VinFast áp đảo thị trường, xe xăng vẫn chưa mất vị thế
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, xe điện áp đảo bảng xếp hạng ô tô bán chạy nhưng cuộc đua điện hóa vẫn chủ yếu do VinFast dẫn dắt, trong khi xe xăng giữ lợi thế ở các phân khúc đặc thù.
Giá “mềm”, nuôi nhàn như xe máy, người dùng Việt tranh thủ “chốt đơn” VinFast VF 2
Giá chỉ từ 180 triệu đồng trong “3 ngày vàng”, chi phí sử dụng gần như bằng 0 trong nhiều năm và thiết kế phù hợp đô thị đang biến VinFast VF 2 thành tâm điểm trên thị trường ô tô.
Vinfast VF2 chính thức nhận đặt cọc - Ưu đãi 8 triệu đồng trong 3 ngày ''Vàng''
VinFast chính thức nhận đặt cọc cho mẫu xe đô thị cỡ nhỏ VF 2 với ưu đãi đặc biệt trị giá 8 triệu đồng/xe chỉ trong 3 ngày từ 15-17/7/2026. Mức giá chỉ 188 triệu đồng (đã bao gồm pin) cùng ưu đãi đặt cọc sớm giúp VF 2 trở thành lựa chọn lý tưởng để “lên đời 4 bánh” cho người tiêu dùng Việt.
VinFast VF 2 sắp mở cọc, người dùng trẻ chớp thời cơ lên đời 4 bánh “ngay và luôn”
VinFast sẽ chính thức nhận đặt cọc VF 2 từ ngày 15/7. Không chỉ gây chú ý bởi mức giá dễ tiếp cận, mẫu xe điện đô thị còn là lời giải cho bài toán di chuyển hằng ngày và mở ra cơ hội sở hữu ô tô sớm cho người trẻ.
Đắt hơn 2 triệu đồng, Yamaha Exciter GP có "đáng mua" hơn Suzuki Satria Pro?
Ở phiên bản 2026 vừa ra mắt, cả Yamaha Exciter và Suzuki Satria đều sở hữu những nâng cấp quan trọng ở trang bị, giúp cải thiện độ an toàn cho người lái.
Yamaha Exciter 155 2026 ra mắt, giá chạm mốc 60 triệu đồng
Yamaha Exciter phiên bản mới được thay đổi thiết kế, bổ sung kiểm soát lực kéo TCS và nâng công suất động cơ lên 18,5 mã lực.
VinFast sắp ra mắt 2 mẫu xe máy điện trong tháng 7
Trong tháng 7, VinFast dự kiến ra mắt 2 mẫu xe máy điện mới với phong cách khác biệt. Trong đó, một mẫu thiên về thể thao, cá tính và một mẫu hướng đến thời trang, đô thị.
Rẻ nhất nhóm xe điện mini, VinFast VF 2 có gì để đấu với Wuling Macaron và Bestune Xiaoma?
Có lợi thế về giá bán nhưng nếu đặt cạnh Wuling Macaron và Bestune Xiaoma, VinFast VF 2 vẫn có những điểm phải đánh đổi về trang bị và tiện nghi.
VinFast VF 9 và những trải nghiệm vượt tầm tiền khiến giới doanh nhân “thương nhớ”
Là mẫu SUV điện cao cấp đầu bảng của VinFast, VF 9 chinh phục người dùng nhờ không gian sang trọng, tiện nghi chuẩn doanh nhân cùng trải nghiệm vận hành êm ái trên những hành trình dài.
Tin nóng công nghệ 8/7: Samsung chốt ngày ra mắt loạt điện thoại gập mới
Meta tung công cụ tạo ảnh AI mới có thể dùng tài khoản Instagram làm gợi ý, trong khi Samsung, iRobot, X và Anthropic cũng có những cập nhật sản phẩm đáng chú ý.
VinFast VF 2 “gây bão” với giá tiệm cận xe tay ga, chuyên gia dự báo doanh số sẽ bùng nổ
Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa mức giá chưa đến 190 triệu đồng cùng kích thước nhỏ gọn giúp VinFast VF 2 giải quyết đồng thời hai bài toán của người dùng đô thị: áp lực tích lũy tài chính và nỗi sợ di chuyển, đỗ xe trên những tuyến phố nhỏ, khu dân cư đông đúc.