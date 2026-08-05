Cristiano Ronaldo khoe dàn "đồ chơi" đắt đỏ trên Facebook

Mới đây, Cristiano Ronaldo vừa đăng tải trên Facebook hình ảnh bộ sưu tập xe cá nhân kèm dòng trạng thái "My toys" (đồ chơi của tôi).

Hình ảnh cho thấy garage của ngôi sao người Bồ Đào Nha quy tụ nhiều mẫu xe giới hạn đến từ Ferrari, Bugatti, Mercedes-AMG và McLaren. Ước tính bộ sưu tập ô tô của Ronaldo có tổng giá trị trên 24 triệu USD, tương đương hơn 620 tỷ đồng.

Dàn Ferrari hàng hiếm

Nổi bật nhất trong khung ảnh là bộ đôi Ferrari màu đỏ, gồm Daytona SP3 và Monza SP1. Trong đó, Daytona là mẫu xe thuộc dòng Icona, được Ferrari phát triển để gợi lại những mẫu xe đua thể thao nổi tiếng trong thập niên 1960. Ở thời điểm ra mắt, mẫu xe này có giá từ 2,3 triệu USD.

Ronaldo đứng trước Ferrari Monza SP1 - mẫu xe chỉ có một chỗ ngồi. Ảnh: Cristiano Ronaldo.

Daytona SP3 sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.5 lít, sản sinh công suất 840 mã lực và mô-men xoắn 697 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây, tốc độ tối đa trên 340 km/h. Ferrari chỉ sản xuất 599 chiếc trên toàn cầu.

Ngay cạnh Daytona SP3 là Ferrari Monza SP1, có giá khởi điểm 1,8 triệu USD. Đây là mẫu xe một chỗ ngồi, không sử dụng kính chắn gió truyền thống. Thiết kế này hướng đến trải nghiệm lái gần với xe đua, thay vì phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày.

Tương tự Daytona, Monza SP1 được trang bị động cơ V12 dung tích 6.5 lít, sản sinh công suất 810 mã lực. Dòng Monza SP1 và SP2 được sản xuất giới hạn 499 chiếc.

Dù không nổi bật bằng 2 mẫu xe giới hạn, Ferrari Purosangue mang đến lựa chọn thực dụng hơn trong bộ sưu tập. Đây là mẫu xe SUV đầu tiên của Ferrari với cấu hình 4 cửa, 4 chỗ ngồi. Xe vẫn sử dụng động cơ hút khí tự nhiên V12 6.5 lít trứ danh của Ferrari, cho ra công suất 725 mã lực.

Trước đó, Ronaldo từng xuất hiện với chiếc Ferrari F12tdf, mẫu xe sử dụng động cơ V12 công suất 780 mã lực và được sản xuất giới hạn 799 chiếc.

Bugatti, Mercedes-AMG và McLaren chiếm phần còn lại

Đắt nhất trong bức ảnh là chiếc Bugatti Centodieci - siêu xe bí ẩn của Ronaldo. Mẫu hypercar này có giá khởi điểm khoảng 10 triệu USD và chỉ được sản xuất 10 chiếc. Sau 3 năm sở hữu, số lần Ronaldo cầm lái siêu xe này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Centodieci sử dụng động cơ W16 dung tích 8.0 lít, đi kèm 4 bộ tăng áp, cho công suất 1.600 mã lực. Xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,4 giây. Tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 380 km/h.

Bộ đôi xe màu trắng Bugatti Centodieci và McLaren Speedtail nổi bật với thiết kế khí động học cùng số lượng sản xuất giới hạn. Ảnh: Cristiano Ronaldo.

Chiếc Bugatti thứ 2 xuất hiện trong ảnh là Veyron Grand Sport Vitesse. Mẫu xe này sử dụng động cơ W16 công suất 1.200 mã lực, có thể đạt tốc độ trên 400 km/h.

Bugatti chỉ sản xuất 92 chiếc Grand Sport Vitesse với mức giá xuất xưởng khoảng 2,2 triệu USD. Ronaldo mua chiếc xe này vào năm 2016, sau khi vô địch Champions League cùng Real Madrid.

Mercedes-AMG One cũng thuộc nhóm xe hiếm nhất trong bộ sưu tập. Xe sử dụng hệ truyền động hybrid phát triển từ công nghệ F1, gồm động cơ V6 tăng áp dung tích 1.6 lít kết hợp 4 mô-tơ điện, cho ra công suất 1.063 mã lực. Mercedes-AMG One được sản xuất với số lượng giới hạn 275 chiếc trên toàn cầu, đi kèm mức giá 2,7 triệu USD.

McLaren Speedtail gây chú ý với khoang lái 3 chỗ, trong đó người lái ngồi ở vị trí trung tâm. Speedtail sử dụng truyền động hybrid cho ra công suất 1.070 mã lực, tốc độ tối đa ở mức 403 km/h. Mẫu hypercar này chỉ được sản xuất với số lượng 106 chiếc, tương đương mẫu McLaren F1 trước đây. Ở thời điểm ra mắt, siêu xe này có giá từ 2,3 triệu USD.

Cristiano Ronaldo bên cạnh chiếc BMW XM Label Red tại Saudi Arabia. Ảnh: Al Nassr.

Ngoài những mẫu xe xuất hiện trong ảnh, Ronaldo từng sở hữu Bugatti Chiron, McLaren Senna, Lamborghini Aventador, Rolls-Royce Cullinan, Bentley Continental GT và Brabus G V12 900. Trong thời gian thi đấu tại Saudi Arabia, anh thường sử dụng các mẫu xe gầm cao như Range Rover Velar hay BMW XM Label Red.