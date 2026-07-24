Nuen Moto nói gì về việc đóng cửa văn phòng, dừng sản xuất xe sau khi nhận đặt cọc?

Sau thời gian im ắng, Nuen Moto lần đầu lên tiếng về tình trạng hoạt động, số phận N1-S và hướng đi mới của startup này.

Sau bài viết của VietTimes về tình trạng văn phòng Nuen Moto tại khu đô thị Sala đóng cửa sau khi nhận tiền cọc của khách mua xe máy, doanh nghiệp này đã phản hồi về tình hình hoạt động hiện tại, tiến độ xử lý tiền cọc cho khách hàng và định hướng sản phẩm trong thời gian tới.

Tạm dừng sản xuất xe nhưng không công bố thông tin

Trao đổi với VietTimes, ông Hoàng Mai Hãn, đồng sáng lập Nuen Moto, cho biết doanh nghiệp vẫn "đang hoạt động bình thường". Việc văn phòng Sala tạm đóng cửa là một phần trong quá trình tái cơ cấu nội bộ, không phải dấu hiệu công ty ngừng kinh doanh.

Ông Hoàng Mai Hãn, đồng sáng lập Nuen Moto, đứng ngoài cùng bên trái trong ảnh chụp cùng mẫu N1-S. Ảnh: InsightEV.

Liên quan đến mẫu xe N1-S, ông Hãn cho biết dự án hiện chỉ tạm dừng chứ không hủy bỏ vì mẫu xe này vẫn nằm trong kế hoạch dài hạn của công ty. Kế hoạch bàn giao xe chưa thể diễn ra như dự kiến do nhiều yếu tố tác động.

Theo Nuen Moto, N1-S là mẫu xe phức tạp, đòi hỏi nhiều nguồn lực cho quá trình phát triển và sản xuất. Trong khi đó, quy mô đội ngũ của startup này tương đối nhỏ và gặp thêm hạn chế về chuỗi cung ứng đối với một số linh kiện chuyên biệt, khiến quá trình sản xuất bị kéo dài.

Đại diện Nuen Moto cũng thừa nhận việc không công bố thông tin tạm dừng N1-S trên website và fanpage là thiếu sót của doanh nghiệp. Trong giai đoạn chuyển đổi, công ty chỉ trao đổi trực tiếp với những khách hàng chủ động liên hệ, khiến một số khách đặt cọc không được thông báo kịp thời.

Doanh nghiệp cho biết sẽ khắc phục việc này bằng cách cập nhật lại website và chủ động liên hệ với những khách hàng đặt cọc còn lại trong vài tuần tới.

Trả lời câu hỏi của VietTimes về số lượng đơn đặt cọc, ông Hãn xác nhận Nuen Moto đã nhận cọc N1-S ở cả 2 phiên bản Founder's Edition và Signature Edition. Tuy nhiên, doanh nghiệp không công bố tổng số đơn đặt hàng cũng như tổng số tiền cọc đã nhận.

Nuen Moto cho biết đã hoàn tiền cho 85% khách đặt cọc N1-S, số còn lại dự kiến được hoàn tất trong tháng 8. Ảnh: Nuen Moto.

Tính đến thời điểm phản hồi VietTimes, theo doanh nghiệp, 85% khách hàng đặt cọc đã được hoàn tiền, phần còn lại đang trong quá trình xử lý. Nuen Moto đặt mục tiêu hoàn tất việc hoàn cọc trong tháng 8.

VietTimes cũng đặt câu hỏi về khả năng bồi thường hoặc hỗ trợ cho khách hàng do việc chậm giao xe xuất phát từ phía Nuen Moto. Về nội dung này, doanh nghiệp không đưa ra cam kết cụ thể, chỉ cho biết sẽ hoàn lại toàn bộ tiền cọc và làm việc trực tiếp với từng khách hàng nếu có vấn đề riêng cần xử lý.

Nuen Moto chuyển hướng sang xe điện đô thị giá rẻ hơn

Theo chia sẻ, việc tạm dừng mẫu mô tô N1-S nằm trong định hướng sản phẩm mới của Nuen Moto. Từ tháng 1/2026, doanh nghiệp chuyển trọng tâm sang phát triển mẫu xe điện phục vụ đội xe, giao hàng và logistics.

Có thể hiểu đây là mẫu xe hướng đến nhu cầu vận hành thương mại như giao hàng, vận chuyển hàng hóa nhẹ hoặc phục vụ các đội xe công nghệ, thay vì tập trung vào phân khúc cao cấp như N1-S.

Nuen Moto không tiết lộ thông tin chi tiết về mẫu xe này, chỉ cho biết xe đang trong quá trình thử nghiệm. Thông tin cụ thể về mẫu xe này sẽ được công bố vào tháng 8.

Nếu ra mắt mẫu xe điện phục vụ giao hàng và vận hành đội xe, Nuen Moto sẽ đối đầu trực tiếp với Selex Motors, startup đang tập trung vào phân khúc này. Hai sản phẩm tiêu biểu của Selex Motors là Camel 1 và Camel 2, có tải trọng tối đa lên đến 225 kg, đi kèm mức giá 28,3-29,3 triệu đồng.

Bên cạnh việc phát triển xe cho nhóm khách hàng xe ôm công nghệ, giao/nhận hàng, Selex Motors cũng đã triển khai hệ thống tủ đổi pin từ năm 2023 - trước cả VinFast.

Selex Camel là một trong những mẫu xe máy điện hướng đến nhu cầu giao hàng và vận hành đội xe, phân khúc mà Nuen Moto dự kiến tham gia với mẫu xe mới. Ảnh: Selex Motors.

So với N1-S, hướng đi mới của Nuen Moto có tính thực dụng hơn nhưng cũng đưa doanh nghiệp vào một phân khúc đã có đối thủ đáng gờm với hệ sinh thái pin, trạm đổi pin và nhóm khách hàng định vị rõ ràng.

Vì vậy, giá bán, khả năng chuyên chở, phạm vi hoạt động và tiến độ thương mại hóa sẽ là những yếu tố Nuen Moto cần định hình rõ nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng với Selex Motors.