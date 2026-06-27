Từ 1/7, bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch lái xe ô tô

Từ 1/7, bài thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính được bỏ khỏi kỳ sát hạch giấy phép lái ô tô, sau thời gian áp dụng gây nhiều ý kiến trái chiều.

Bộ Công an vừa ban hành thông tư mới quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cấp và sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Thông tư này thay thế Thông tư 12/2025/TT-BCA.

Theo quy định mới, từ ngày 1/7, người dự sát hạch giấy phép lái ô tô không còn phải thi nội dung mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính.

Học viên thực hành trên thiết bị mô phỏng lái xe. Ảnh: Hoài Hận.

Việc bãi bỏ phần thi này được thực hiện trên cơ sở Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 94/2026/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe, cùng có hiệu lực từ ngày 1/7.

Một điểm thay đổi đáng chú ý là quy định về điều kiện cơ sở vật chất của trung tâm sát hạch lái xe không còn yêu cầu trang bị thiết bị sát hạch mô phỏng tình huống giao thông và phòng sát hạch mô phỏng. Vì vậy, bài thi mô phỏng được loại khỏi nội dung sát hạch cấp giấy phép lái ô tô.

Bài thi mô phỏng được áp dụng từ năm 2022, gồm 10 tình huống được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng 120 tình huống. Thí sinh xem video mô phỏng trên máy tính và bấm phím cách khi phát hiện tình huống nguy hiểm để được chấm điểm.

Trong quá trình áp dụng, nội dung thi này nhiều lần gây tranh luận. Không ít học viên cho rằng kết quả phụ thuộc lớn vào "điểm rơi" khi bấm phím, trong khi khả năng quan sát và xử lý tình huống ngoài thực tế không thể đánh giá đầy đủ qua thao tác trên máy tính.

Thí sinh thực hành lái xe trong hình, một trong ba nội dung sát hạch còn lại sau khi bỏ phần thi mô phỏng từ ngày 1/7. Ảnh: Hoài Hận.

Có trường hợp người thi phát hiện nguy hiểm sớm nhưng bấm trước khoảng chấm điểm của phần mềm nên vẫn bị mất điểm.

Sau khi bỏ phần thi mô phỏng, kỳ sát hạch giấy phép lái xe ô tô còn các nội dung gồm thi lý thuyết, thi thực hành lái xe trong hình và thi thực hành lái xe trên đường.

Trước đó, từ tháng 5, người học trước khi dự sát hạch phải xem video về các tình huống tai nạn giao thông. Các video này nhằm giúp học viên nhận diện những hành vi dễ dẫn đến tai nạn, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.