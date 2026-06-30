3 thay đổi tác động trực tiếp tới người dùng ô tô

Thời gian tới, một số quy định mới liên quan ô tô sẽ có hiệu lực, tác động trực tiếp tới việc lưu thông, đăng kiểm, lắp phụ kiện và chở trẻ em trên xe.

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con

Thay đổi đầu tiên liên quan đến xe ô tô tải pickup cabin kép và xe ô tô tải van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500 kg.

Theo Nghị định 241/2026/NĐ-CP, nhóm xe này được tổ chức giao thông như đối với xe ô tô con từ ngày 1/7/2026. Đây là điểm mới được nhiều người dùng xe bán tải quan tâm.

Trước đây, một số mẫu xe bán tải phổ biến dù phục vụ cả nhu cầu gia đình và cá nhân, nhưng trên giấy chứng nhận kiểm định vẫn được xếp vào nhóm ô tô tải pickup. Điều này khiến chủ xe lúng túng khi đi vào khu vực có biển hạn chế xe tải, khung giờ cấm hoặc tuyến đường phân luồng riêng.

Từ 1/7, nhiều mẫu bán tải và xe van dưới 3,5 tấn sẽ được lưu thông như ô tô con, thay vì bị áp dụng quy định như xe tải thông thường. Ảnh: Ford.

Với quy định mới, các xe đáp ứng điều kiện về loại xe và khối lượng toàn bộ sẽ có cơ sở rõ ràng hơn khi lưu thông. Một số mẫu bán tải phổ biến như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Nissan Navara… có thể được áp dụng như ô tô con nếu đúng điều kiện theo quy định.

Tuy nhiên, chủ xe không nên hiểu rằng mọi xe có dáng bán tải hoặc mọi xe van đều đương nhiên được áp dụng quy định này. Điều kiện quan trọng vẫn là loại xe, dạng cabin, khối lượng toàn bộ và thông tin trong hồ sơ đăng kiểm.

Trước khi lưu thông vào khu vực có biển hạn chế, chủ xe nên kiểm tra giấy chứng nhận kiểm định, giấy đăng ký và thông số khối lượng toàn bộ. Đây là cách đơn giản để tránh tranh cãi khi bị kiểm tra trên đường.

Lắp phụ kiện chính hãng không còn bị coi là cải tạo xe

Cũng từ ngày 1/7 tới, Thông tư 30/2026 của Bộ Xây dựng bắt đầu có hiệu lực, làm rõ thêm các trường hợp không bị coi là cải tạo xe cơ giới.

Theo quy định mới, các chi tiết, linh kiện do nhà sản xuất thiết kế, công bố và cung cấp sẽ không bị xem là cải tạo nếu được lắp đặt đúng chủng loại, phù hợp với phương tiện.

Điều này đồng nghĩa, chủ xe lắp phụ kiện chính hãng theo đúng cấu hình được nhà sản xuất cho phép sẽ không phải thực hiện thủ tục chứng nhận cải tạo như trước. Quy định mới được kỳ vọng giúp giảm thời gian, chi phí và thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Ô tô lắp phụ kiện do nhà sản xuất thiết kế, công bố và cung cấp sẽ không bị coi là cải tạo nếu đúng chủng loại, phù hợp với phương tiện. Ảnh: Thượng Tâm.

Các trang bị ngoại thất thuộc nhóm này có thể gồm cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, ốp sườn, ốp viền chắn bùn, cánh gió đuôi, ốp vành bánh xe theo tùy chọn của nhà sản xuất.

Tuy nhiên, sau khi lắp đặt, chiều dài, chiều rộng và chiều cao thực tế của xe không được vượt quá 100 mm so với thông số ban đầu. Khối lượng cơ bản của xe cũng phải nằm trong sai số cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Thông tư cũng nêu một số trường hợp không bị coi là cải tạo như lắp hoặc tháo nắp che khoang chở hàng của ô tô pickup, lắp bậc bước chân, trang trí ống xả, đai trang trí đèn, cánh lướt gió, mui gió… nếu đáp ứng điều kiện.

Dù vậy, quy định này không phải "giấy thông hành" cho mọi kiểu độ xe. Những trường hợp tự chế, dùng phụ kiện không rõ nguồn gốc, thay đổi kết cấu, hệ thống hoặc thông số kỹ thuật ngoài thiết kế công bố vẫn có thể phải làm thủ tục cải tạo.

Chở trẻ em không có thiết bị an toàn phù hợp bị phạt cảnh cáo

Mốc tiếp theo liên quan trực tiếp tới các gia đình thường xuyên chở trẻ nhỏ trên ô tô.

Theo Nghị định 238/2026 sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024, người lái xe chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo từ ngày 15/8.

Trước đó, quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô được xác định áp dụng từ ngày 1/7. Tuy nhiên, sau khi Nghị định 238/2026 được ban hành, thời điểm áp dụng chế tài đối với hành vi này được điều chỉnh lùi lại.

Thiết bị an toàn phù hợp giúp trẻ nhỏ được bảo vệ tốt hơn khi di chuyển bằng ô tô, nhất là trong các tình huống phanh gấp hoặc va chạm. Ảnh: Chilux.

Quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Bên cạnh đó, nghị định cũng nghiêm cấm bố trí trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế.

Đây là thay đổi đáng chú ý bởi nhiều gia đình vẫn có thói quen để trẻ ngồi ghế trước, ngồi trong lòng người lớn hoặc chỉ thắt dây an toàn như người trưởng thành. Những cách này tiềm ẩn rủi ro khi xe phanh gấp hoặc xảy ra va chạm.

Dây an toàn tiêu chuẩn trên ô tô thường được thiết kế cho vóc dáng người lớn. Với trẻ nhỏ, nếu sử dụng sai cách, dây an toàn có thể không phát huy hiệu quả bảo vệ, thậm chí gây chấn thương trong tình huống tai nạn.

Vì vậy, ghế trẻ em, đệm nâng hoặc thiết bị an toàn phù hợp theo độ tuổi, chiều cao và cân nặng là trang bị các gia đình nên chuẩn bị sớm. Dù chế tài trước mắt là phạt cảnh cáo, quy định mới cho thấy yêu cầu bảo vệ trẻ em trên ô tô đang được đặt nghiêm túc hơn.