Xe máy điện Việt thêm nóng: TMT và Move sắp tung sản phẩm mới

Thị trường xe máy điện Việt Nam sắp có thêm nhiều lựa chọn mới khi TMT chuẩn bị mở bán cùng lúc 4 sản phẩm và Move ấn định ngày công bố bộ sưu tập mới.

TMT chuẩn bị mở bán 4 mẫu xe điện từ tháng 9

Sau nhiều tháng hé lộ, TMT vừa chốt thời gian ra mắt loạt xe máy điện đầu tiên của hãng. Theo thông tin đăng tải trên website, hãng xe Việt dự kiến mở bán đồng loạt 4 mẫu xe máy điện tại Việt Nam từ tháng 9, gồm Super Max, Iris K7, Tansy T1 và X-Pro E1.

Mẫu xe điện chở hàng của TMT với thiết kế thực dụng, hướng đến nhu cầu giao nhận trong đô thị. Ảnh: TMT.

Super Max được phát triển chủ yếu cho nhu cầu giao hàng và vận chuyển. Xe sử dụng mô-tơ công suất 4.000 W, tải trọng tối đa 230 kg. Xe được trang bị 2 pin LFP cho quãng đường công bố khoảng 180 km, phù hợp với nhóm khách hàng cần phương tiện hoạt động liên tục trong ngày.

Các sản phẩm còn lại hướng đến khách hàng cá nhân, gồm Iris K7 có mô-tơ 3.000 W, tốc độ tối đa 70 km/h. Xe dùng 2 pin cho phạm vi hoạt động tối đa 180 km theo điều kiện tiêu chuẩn. Ở phân khúc thấp hơn, Tansy T1 được định hướng cho học sinh, sinh viên và nhu cầu đi lại hằng ngày với mô-tơ 1.200 W và quãng đường tối đa 120 km mỗi lần sạc.

X-Pro E1 là mẫu còn lại trong dải sản phẩm mới. TMT mới hé lộ thiết kế góc cạnh và định vị hướng tới nhóm khách hàng trẻ, chưa công bố công suất động cơ, pin hay phạm vi di chuyển.

Mẫu Iris K7 hướng đến người dùng đô thị, được trang bị mô-tơ 3.000 W và có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Ảnh: TMT.

TMT e-Motor là thương hiệu xe máy điện do TMT Motors phát triển, đánh dấu bước mở rộng của doanh nghiệp sang thị trường xe hai bánh chạy điện. Trước đó, TMT Motors đã hiện diện ở mảng ô tô điện với vai trò lắp ráp và phân phối các mẫu xe Wuling tại Việt Nam. Việc chuẩn bị tung cùng lúc 4 mẫu xe cho thấy hãng đang muốn mở rộng hệ sinh thái phương tiện điện, từ ô tô đô thị đến xe máy phục vụ nhu cầu cá nhân và vận chuyển.

Move ra mắt bộ sưu tập Smart Move

Hãng xe máy điện Move của Việt Nam cũng chuẩn bị bổ sung loạt sản phẩm mới vào danh mục. Theo hình ảnh được chia sẻ trên fanpage, hãng sẽ giới thiệu bộ sưu tập Smart Move gồm 4 mẫu xe vào ngày 13/8.

Thông tin được hé lộ cho thấy phiên bản cao nhất có thể đạt tốc độ 85 km/h và phạm vi di chuyển tối đa 250 km mỗi lần sạc. Một số mẫu sử dụng hệ truyền động dây curoa, công suất tối đa 6.000 W, cao hơn đáng kể so với phần lớn sản phẩm phổ thông mà Move đang kinh doanh.

Hình ảnh hé lộ về 4 mẫu xe máy điện chuẩn bị ra mắt của Move. Ảnh: Move.

Các trang bị đáng chú ý gồm mở khóa một chạm, hỗ trợ lùi, phanh đĩa trước và sau cùng khả năng vận hành qua khu vực ngập nước. Một số phiên bản có cốp dung tích tới 42 lít, phù hợp với người dùng thường xuyên mang theo nhiều đồ hoặc sử dụng xe cho nhu cầu giao nhận.

Bộ sưu tập mới có giá khởi điểm dự kiến từ 32 triệu đồng, nằm trong nhóm xe máy điện phổ thông. Ở tầm giá này, người dùng có thể tham khảo VinFast Kyo (30 triệu đồng), Viper (35 triệu đồng), Yadea Voltguard P-L (29,5 triệu đồng), Velax (31,5 triệu đồng) hay Dat Bike Era E1 (32,9 triệu đồng).

Move là thương hiệu xe điện Việt Nam ra mắt vào năm 2024, trực thuộc Tập đoàn Đông Dương. Trước Smart Move, hãng đã kinh doanh nhiều mẫu xe với mức giá 19-54 triệu đồng. Việc bổ sung loạt sản phẩm mới giúp Move mở rộng tệp khách hàng, nhất là khi người dùng Việt đang cởi mở hơn với xe máy điện.