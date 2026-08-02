Honda, Yamaha, Suzuki đồng loạt tung xe mới, xe xăng lấn át xe điện

Sau nửa đầu năm im ắng, thị trường xe máy Việt trở nên sôi động trong tháng 7 với nhiều mẫu xe mới ra mắt, gồm cả xe xăng và xe điện.

Thị trường xe máy Việt Nam trở nên sôi động trong tháng 7 khi Honda, Yamaha, Suzuki, Kymco và VinFast cùng giới thiệu sản phẩm mới. Các mẫu xe trải rộng từ xe tay ga đô thị, xe côn tay thể thao đến xe máy điện có hiệu suất cao.

Honda Vario 125 có thêm bản Street

Honda Việt Nam giới thiệu Vario 125 phiên bản 2026 với thiết kế thân xe được làm lại theo hướng góc cạnh và gọn hơn. Điểm mới đáng chú ý là phiên bản Street sử dụng ghi đông trần, màu vành cùng bộ tem riêng, hướng đến khách hàng trẻ.

Honda Vario 125 2026 ra mắt Việt Nam với sự bổ sung phiên bản ghi-đông trần. Ảnh: Honda.

Xe tiếp tục sử dụng động cơ 125 cc, tích hợp hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Các trang bị chính gồm khóa thông minh, màn hình LCD, cốp 18 lít, phanh kết hợp CBS và cổng sạc USB Type-C.

Vario 125 mới sẽ được bán ra trong tháng 8 nhưng Honda chưa công bố giá. Với các thay đổi chủ yếu tập trung ở thiết kế và tiện ích, giá bán của Vario 125 2027 nhiều khả năng không chênh quá lớn so với bản hiện hành, đang được niêm yết 40,9-41,4 triệu đồng.

Suzuki Satria nâng cấp phanh ABS

Suzuki Satria 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xy-lanh đơn dung tích 150 cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất 18,1 mã lực. Động cơ kết hợp hộp số côn tay 6 cấp và bộ ly hợp chống trượt.

Satria 2026 có thêm phiên bản Pro, được tinh chỉnh thiết kế và trang bị phanh ABS. Ảnh: Thượng Tâm.

Phiên bản Satria Pro được trang bị phanh ABS bánh trước, khóa thông minh, cổng sạc USB và khả năng kết nối điện thoại qua ứng dụng Suzuki Ride Connect. Người dùng có thể theo dõi hành trình, vị trí đỗ xe, nhiên liệu và lịch bảo dưỡng.

Suzuki Satria bản tiêu chuẩn có giá 54,5 triệu đồng, trong khi bản Pro giá 59 triệu đồng. Mẫu xe vẫn giữ lợi thế về trọng lượng nhẹ và động cơ mạnh, nhưng sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Yamaha Exciter và Honda Winner trong một phân khúc có lượng khách hàng khá ổn định.

Yamaha Exciter 2026 mạnh hơn đời cũ

Ở đời 2026, Yamaha Exciter 155 vẫn sử dụng động cơ 155,1 cc tích hợp van biến thiên VVA nhưng công suất được nâng lên 18,5 mã lực - nhỉnh hơn 0,8 mã lực so với đời trước.

Ngoại hình Exciter được làm mới theo hướng thể thao hơn. Phần thân xe gọn, ốp hông vuốt cao và đuôi xe thanh thoát hơn. Kính chắn gió phía trước được nâng cao, trong khi ốp ống xả có thiết kế ngắn và sắc nét hơn.

Thiết kế của Yamaha Exciter 2026, đặc biệt ở phần đầu xe, nhận nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: Thượng Tâm.

Trang bị nổi bật nhất là hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, giúp hạn chế bánh sau mất độ bám khi tăng tốc trên mặt đường trơn.

Yamaha Exciter 2026 có giá 49,9-60,9 triệu đồng. Các nâng cấp về động cơ, kiểm soát lực kéo và phanh ABS giúp mẫu xe tăng sức cạnh tranh trước Honda Winner và Suzuki Satria. Tuy nhiên, thiết kế phần đầu nhiều góc cạnh có thể cần thêm thời gian để thuyết phục nhóm khách hàng đã quen với kiểu dáng cân đối của các thế hệ trước.

Kymco ra mắt 2 mẫu xe tay ga

Không rầm rộ như các đối thủ, Kymco âm thầm giới thiệu bộ đôi xe tay ga People R 125 và Sky Town 150. Cả hai đều được trang bị phanh ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, cho thấy hãng tập trung khá rõ vào yếu tố an toàn.

People R 125 hướng đến nhóm khách hàng thích thiết kế hiện đại và nhiều tiện ích. Xe dùng động cơ 125 cc, làm mát bằng chất lỏng, công suất khoảng 12 mã lực.

Khách hàng tìm hiểu mẫu Kymco People R 125 tại sự kiện ra mắt. Ảnh: Kymco.

Danh sách trang bị gồm khóa thông minh, màn hình LCD, cốp 28 lít và hai cổng sạc USB. Mức giá 85 triệu đồng đưa mẫu xe này vào nhóm tay ga 125 cc cao cấp, cạnh tranh với Honda SH 125i (76,6-85,7 triệu đồng), Vespa Sprint 125 (85,9 triệu đồng).

Trong khi đó, Sky Town 150 thiên về tính thực dụng với động cơ 149,9 cc, công suất khoảng 11,3 mã lực. Xe có đèn LED, khóa thông minh, màn hình LCD, phanh đĩa hai bánh, ABS và TCS. Với mức giá 72 triệu đồng, Sky Town 150 cạnh tranh trực tiếp với Yamaha NVX (69 triệu đồng).

VinFast bổ sung Kyo và Kinet

Đúng như hé lộ trước đó, VinFast ra mắt 2 mẫu xe máy điện Kyo và Kinet, đều sử dụng pin LFP có thể tháo rời.

Kyo hướng đến nhu cầu đi lại hằng ngày với động cơ 3.000 W, tốc độ tối đa 64 km/h và phạm vi hoạt động khoảng 160 km khi lắp hai pin. Xe có màn hình TFT, khóa thông minh và cốp 21 lít. Giá bán là 30 triệu đồng khi thuê pin và 35,3 triệu đồng nếu mua kèm pin.

Bộ đôi xe máy điện VinFast Kyo và Kinet được trưng bày tại sự kiện ra mắt. Ảnh: Thượng Tâm.

Trong khi đó, Kinet sử dụng động cơ 5.200 W, đạt tốc độ tối đa 90 km/h và có thể đi khoảng 145 km. Xe có cốp 22 lít, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và kết nối ứng dụng. Mẫu xe này có giá 40 triệu đồng với bản thuê pin và 49,9 triệu đồng cho bản mua pin.

Với thông số và mức giá trên, Kyo phù hợp hơn với nhu cầu di chuyển trong đô thị, còn Kinet nhắm đến người dùng ưu tiên tốc độ và khả năng tăng tốc.