Ông Trump dọa áp thuế đồng minh để giành Greenland

Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo rằng ông có thể áp thuế đối với các đối tác thương mại của Mỹ nếu họ không ủng hộ nỗ lực của Washington nhằm giành quyền kiểm soát Greenland, động thái làm gia tăng căng thẳng với các đồng minh châu Âu và phủ bóng bất định mới lên sự đoàn kết của NATO.

Phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng hôm 16/1, Tổng thống Mỹ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch đưa hòn đảo Bắc Cực rộng lớn, giàu tài nguyên khoáng sản này về dưới quyền kiểm soát của Mỹ – mục tiêu ông theo đuổi từ nhiệm kỳ đầu và được thúc đẩy mạnh mẽ hơn kể từ khi trở lại nắm quyền vào năm ngoái. Trước đó, ông Trump từng không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực, tuyên bố rằng: “Bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ có được Greenland”.

“Tôi có thể áp thuế lên các quốc gia nếu họ không đồng thuận về Greenland, bởi vì chúng ta cần Greenland cho an ninh quốc gia”, ông nói. “Vì vậy, tôi có thể làm như vậy”.

Ông Trump cũng không loại trừ khả năng Mỹ rút khỏi NATO nếu khối này phản đối tham vọng của ông. “Chúng ta sẽ chờ xem”, ông nói, đồng thời lưu ý rằng cho đến nay “NATO vẫn đang làm việc với chúng tôi về Greenland”.

Theo ông Trump, chỉ có chủ quyền của Mỹ mới có thể bảo vệ hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch này khỏi nguy cơ bị Bắc Kinh hoặc Moscow thâu tóm – một cáo buộc đã bị cả Trung Quốc và Nga bác bỏ.

Các thành viên NATO tại châu Âu phần lớn tránh đối đầu công khai, nhưng phía sau hậu trường, sự phản kháng đang gia tăng. Trong tuần này, Đan Mạch – quốc gia chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại và quốc phòng của Greenland – đã phối hợp với một số đồng minh để triển khai các đơn vị binh sĩ nhỏ tới hòn đảo trước thềm cuộc tập trận Arctic Endurance của NATO. Pháp, Đức, Thụy Điển, Na Uy và Vương quốc Anh đều cử nhân sự tham gia, động thái được xem là nhằm củng cố chủ quyền hiện tại của Greenland.

Tuy nhiên, chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Đan Mạch tại Greenland, Thiếu tướng Soren Andersen, đã bác bỏ khả năng xung đột giữa các nước NATO. “Tôi không thấy một đồng minh NATO nào lại tấn công một đồng minh NATO khá,,” ông nói. “Nhiệm vụ của tôi là làm việc tại đây để bảo vệ vương quốc cùng với NATO”.

Tổng Thư ký NATO, ông Mark Rutte, từ chối bình luận về bất đồng nội bộ trong liên minh. “Tôi không bao giờ bình luận khi có các cuộc thảo luận diễn ra trong nội bộ liên minh”, ông nói.

Các quan chức Đan Mạch đã bày tỏ sự thất vọng, song phản ứng công khai của chính phủ vẫn khá thận trọng. Sau các cuộc gặp tại Washington trong tuần này, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen thừa nhận tồn tại một “bất đồng căn bản” với Mỹ, nhưng bày tỏ hy vọng rằng một “nhóm công tác song phương” mới được thành lập sẽ giúp giải quyết vấn đề.

